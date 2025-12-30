رام الله فلسطين : أعلن بنك فلسطين عن نيله الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) المركز المالي الدولي للعاصمة الإمارتية ، أبوظبي للحصول على ترخيص الفئة الأولى (Category 1 – CAT1)، مما يتيح له تشغيل فرع مصرفي متكامل الخدمات بما يشمل مزاولة الأنشطة المصرفية والمالية الخاضعة للتنظيم والرقابة في أبوظبي العالمي (ADGM)، وعلى وجه الخصوص قبول الودائع وإنجاز صفقات الاستثمار، مستهدفاً مجتمع الجاليات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم.

وبحصول بنك فلسطين على هذا الترخيص، والذي من المتوقع أن يصبح نافذاً بشكل كامل في النصف الثاني من العام 2026؛ سيتمكن البنك من العمل وتقديم خدماته على مستوى العالم انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM). مما سيساهم في تعزيز قدرته على عرض خدماته وحلوله المالية المتميزة وتنويع عملياته من خلال توظيف الخدمات المصرفية الرقمية السلسة.

وأعرب السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن اعتزازه بهذه الخطوة الاستراتيجية، مؤكداً: "هذا إنجاز تاريخي لمجموعتنا، حيث ندشّن عهداً جديداً من الانتشار العالمي والتميز الرقمي وإدارة الثروات والخدمات المصرفية". وأردف الشوا "مع مرور 65 عاماً على تأسيس مجموعتنا في عام 1960، فإنّ انطلاق عملياتنا من أبوظبي، إحدى أكثر المراكز المالية الدولية حيويةً في العالم، يعكس طموحنا لخدمة شعبنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، مستندين إلى إرثٍ عريق من الثبات والابتكار".

وقد تم تعيين السيدة ليندا ترزي، رئيسةً تنفيذيةً لبنك فلسطين-العالمي المحدود في أبوظبي العالمي (ADGM). حيث ستساهم ترزي من موقعها بأبوظبي في قيادة توسع البنك عالمياً. ووقع اختيار البنك على ترزي لثقته بقدرتها على قيادة هذه المهمة كونها تتمتع بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الدولية لما يزيد عن عقدين.

ومن خلال هذه الخطوة، ستحظى مجموعة بنك فلسطين بمزايا داعمة تمكنها من التوسع، وذلك لما توفره أبوظبي من بيئة مثالية مفعمة بالثقة والابتكار، إلى جانب الرقابة التنظيمية الوثيقة واللازمة للمضي في عملية التوسع عالمياً.

وحول انضمام بنك فلسطين إلى أبوظبي العالمي (ADGM)، قال أرفيند رامامورثي رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي(ADGM): "يسعدنا الترحيب بـ بنك فلسطين في أبوظبي العالمي للمال. إن قرارهم اختيار أبوظبي كنقطة انطلاق عالمية يعزز مكانة ADGM كمركز مالي دولي رائد، موثوق ومنظم بشكل جيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. توفر البيئة الحاضنة الديناميكية في ADGM مجتمعًا متنوعًا من البنوك العالمية، ومديري الأصول، ومبتكري التكنولوجيا المالية، ومقدمي الخدمات المهنية، جميعهم يعملون ضمن إطار تنظيمي قوي ومتوافق مع المعايير الدولية. كما أن الخبرة الطويلة لبنك فلسطين وتاريخه العريق سيُثري هذا النظام البيئي للمؤسسات المالية العالمية بشكل أكبر."

وتُعد مجموعة بنك فلسطين المؤسسة المالية الرائدة في فلسطين على مستوى جميع مؤشرات الأداء، كما تمتلك خبرة عميقة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والابتكار المالي، والعمل المصرفي في ظل ظروف وتحديات صعبة.

ويتواجد بنك فلسطين في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2015، مستمراً في تقديم خدماته المصرفية من خلال مكتبه التمثيلي في مركز دبي المالي العالمي. كما قام البنك مؤخراً بتوسيع نطاق تواجده الإقليمي من خلال افتتاح مكتب تمثيلي في القاهرة لخدمة قاعدة عملائه المتنامية في مصر.

كما يتمتع بنك فلسطين بشراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات التمويلية التنموية، ما مكنه من الاستفادة من أدوات مالية متنوعة لتعزيز الاقتصاد الحقيقي في فلسطين. وقد حاز البنك على تقدير عالمي لجهوده في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي والجندري، حيث حافظ البنك على تمثيل نسائي داخل المؤسسة بواقع 50% على مستوى مجلس الإدارة، و45% في مختلف أقسام البنك، مما يؤكد التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) إلى جانب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات حول هذا التطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرجى التواصل مع:

السيد كامل الحسيني | مدير إدارة العلاقات والتعاون الاستراتيجي | بنك فلسطين

ايميل: kamel.husseini@bankofpalestine.com

هاتف متنقل (واتس أب): +970 599 205630

الموقع الالكتروني لـ بنك فلسطين: www.bankofpalestine.com

انتهى-

#بياناتشركات