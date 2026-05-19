مسقط - في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع نطاق خدماته المصرفية، أعلن بنك ظفار عن توقيع اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى التي تهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن وتدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما ينسجم مع تطلعات السوق ومتطلباته المتنامية.

وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الجانبين، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الشراكة وما تحمله من فرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك على المدى الطويل.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التزام بنك ظفار الدائم بدعم نمو الأعمال وتعزيز دوره كشريك مصرفي موثوق، من خلال تطوير حلول وخدمات مالية مرنة ومبتكرة، تٌسهم في تمكين الشركات وتحسين كفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية للزبائن وتعزيز تجربتهم المصرفية.

وأوضح أحمد بن سعيد آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والأعمال الحكومية في بنك ظفار، بقولة: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة ضمن رؤية بنك ظفار الرامية إلى توسيع شبكة شراكاته المؤسسية وتقديم حلول تمويلية متكاملة تواكب احتياجات السوق. نحن نؤمن بأهمية التعاون مع شركاء استراتيجيين مثل مجموعة طلعت مصطفى، لما له دور فاعل في دعم نمو الأعمال، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة."

وأضاف :"نحرص في بنك ظفار على تطوير خدماتنا المصرفية بشكل مستمر، بما يضمن تقديم حلول مرنة وعالية الكفاءة، ويسهم في تمكين زبائننا من تحقيق طموحاتهم التجارية وتعزيز تنافسيتهم في الأسواق."

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مجالات التعاون بين الطرفين، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لدى كلٍ من بنك ظفار ومجموعة طلعت مصطفى، وتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المصرفية المتطورة التي تدعم نمو الأعمال وتلبي تطلعات مختلف القطاعات الاقتصادية".

وتعكس هذه الاتفاقية حرص بنك ظفار على تبني نهج استباقي في تطوير أعماله، وتعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد قائمة على الثقة والتكامل وتحقيق المصالح المشتركة.

ويؤكد بنك ظفار من خلال هذه الخطوة التزامه بدعم شركائه وزبائنه، والمضي قدمًا نحو توفير خدمات مالية مبتكرة تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتُعزز من دوره في دعم مسيرة النمو والتطور في سلطنة عمان.

