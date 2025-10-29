مسقط - في إطار سعيه المستمر لتعزيز علاقته بزبائنه وتقديم خدمات مصرفية متميزة، افتتح بنك ظفار فرعًا جديدًا في الخوير بولاية بوشر النابضة بالحياة والحركة المستمرة وذلك لخدمة جميع فئات المجتمع، وخاصة موظفي المؤسسات الحكومية والوزارات وشركات القطاع الخاص.

ويسعى بنك ظفار من خلال هذا التوسع في الفروع إلى أن يكون الشريك المالي الأكثر موثوقية وابتكارًا وشمولية في سلطنة عمان، إضافة إلى تقديم خدمات مصرفية ميسّرة، مرنة، ومواكبة للتحولات الرقمية ضمن نهج إنساني يرتكز على الثقة.

وقد أقيم حفل الافتتاح تحت رعاية سعادة الشيخ منصور بن خليفة السيابي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر وبحضور عدد من مسؤولي البنك.

وأوضحت غادة بنت محمد الرئيسية، مساعدة المدير العام بالإنابة ورئيسة فروع العاصمة ومركز الاتصالات في بنك ظفار أن افتتاح هذا الفرع يأتي ضمن التزام البنك بتوفير بيئة مالية متكاملة تدعم كافة فئات المجتمع من خلال تزويد الفروع بأحدث التقنيات الحديثة وموظفين ذوي الكفاءة العالية لتلبية متطلبات الزبائن.

وقالت: إن بنك ظفار عزز هويته التجارية في بداية العام تحت شعار " من عالمك نبتكر" وهو يعني حرص البنك على الاستماع إلى الزبائن، والوقوف على احتياجاتهم، والتكيُّف مع تطلعاتهم المتغيِّرة؛ وهو ما يساهم بدوره في تصميم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة، ذات مغزى وسهلة الاستخدام، وقادرة على إحداث تغيير إيجابي في حياة الزبائن على كافة المستويات.

ويُعد بنك ظفار اليوم ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يمتلك أكثر من 140 فرعًا موزعة في مختلف المحافظات، ومجهزة بأحدث التقنيات وكوادر مؤهلة لتقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن.

ويقدم بنك ظفار عبر شبكة فروعه المتنامية مجموعة شاملة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، الشباب، الأطفال، وذوي الدخل المرتفع. كما يوفر البنك خدمات متخصصة لإدارة الثروات، وخططًا مرنة للادخار والاستثمار، مثل حسابات الوديعة الثابتة والمتكررة، وحسابات تعليمية طويلة الأجل للأطفال، وخطط للتقاعد تضمن الاستقرار المالي في المستقبل.

وفي خطوة مبتكرة، أطلق بنك ظفار أيضًا "الفرع المتنقل"، وهو فرع مصرفي متكامل مصمم للوصول إلى المناطق البعيدة، مزود بمحطات رقمية آمنة ومرافق للاستشارات تضمن الخصوصية والراحة للزبائن.

كما يُواصل بنك ظفار نهجه في الابتكار؛ إذ يُراعي في تصميم منصاته الإلكترونية وواجهاته الرقمية احتياجات كبار السن ومختلف شرائح الزبائن بحسب مستوياتهم في التعامل مع التكنولوجيا إضافة إلى جَمْع آراء الزبائن بانتظام ودمجها في تطوير الخدمات؛ بما يضمن إبقاء التجربة المصرفية شاملة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.

