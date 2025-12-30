مسقط - في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز التواصل مع قطاع الشركات وبناء علاقات قوية ومستدامة، أعلن بنك ظفار عن افتتاح مجموعة من المراكز المتخصصة لخدمة الشركات في عدد من المدن الصناعية الحيوية في سلطنة عمان، تشمل الرسيل، صحار، الدقم، بركاء وسمائل. ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع رؤية البنك لدعم القطاع الصناعي والاقتصادي، وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها.

وتهدف هذه المراكز إلى تسهيل التواصل المباشر مع زبائن الشركات الحاليين والمحتملين، وتوفير منصة للتفاعل مع الإدارة العليا للبنك، بما يُسهم في تعزيز العلاقات التجارية، وتنمية الأعمال، وزيادة الإيرادات.

وقد تم تجهيز هذه المراكز بفريق عمل يتمتع بالكفاءة العالية والخبرة المهنية، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية المتخصصة للشركات العاملة في هذه المدن، وفهم احتياجاتها المالية بدقة، وتسريع إنجاز طلباتها المختلفة.

وتتيح هذه المراكز للشركات فرصة الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية متطلباتها، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتنمية الأعمال وتوسيع نطاقها، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان. كما يسعى بنك ظفار من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز دوره كشريك استراتيجي للقطاع الصناعي، ودعم جهود التنويع الاقتصادي التي تشهدها السلطنة في إطار رؤيتها المستقبلية.

في نفس الوقت، يُواصل بنك ظفار تطوير بنيته الرقمية وتأسيس منصات رقمية مختصصة لخدمة رجال الأعمال والتجار مثل "منصة الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال" التي تتيح دمج الحسابات المتعددة تحت هُوية مستخدم واحدة، مع تسهيل عمليات الرواتب والتحويلات لعدد كبير وسداد الفواتير وإدارة الحسابات بكفاءة.

ويؤكد بنك ظفار التزامه الدائم بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، وخدمات عالية الجودة، بما يعكس مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في سلطنة عمان، ويعزز من قدرته على تلبية تطلعات زبائنه في مختلف القطاعات.

ويُعد بنك ظفار اليوم ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يمتلك أكثر من 140 فرعًا موزعة في مختلف المحافظات، ومجهزة بأحدث التقنيات وكوادر مؤهلة لتقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن.

ويُقدم بنك ظفار عبر شبكة فروعه المتنامية مجموعة شاملة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، الشباب، الأطفال، وذوي الدخل المرتفع. كما يوفر البنك خدمات متخصصة لإدارة الثروات، وخططًا مرنة للادخار والاستثمار، مثل حسابات الوديعة الثابتة والمتكررة، وحسابات تعليمية طويلة الأجل للأطفال، وخطط للتقاعد تضمن الاستقرار المالي في المستقبل.

