أعلن بنك سنغافورة الخليج، وهو بنك مرخص بالكامل مدعوم من مجموعة الاستثمار الخاصة "وامبوا" وشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" ، عن إطلاق شراكة مصرفية استراتيجية مع بنك ستاندرد تشارترد. تعزز هذه الشراكة من قدرات البنك في تقديم الخدمات متعددة العملات والبنية التحتية للمدفوعات عبر الأسواق الناشئة، بما يسهم في تسهيل تدفقات المدفوعات عبر الحدود وتقليل التعقيدات المرتبطة بالمعاملات الدولية.

وتعزز هذه الشراكة استراتيجية بنك سنغافورة الخليج في مجال الأصول الرقمية، من خلال دعم قدرته على خدمة الأسواق الناشئة، ولا سيما الممرات المالية والتجارية بين الشرق الأوسط وآسيا، هي أسواق تشهد نمواً متسارعاً وحيث يتمتع ستاندرد تشارترد بحضور عالمي قوي في الأسواق الرئيسية. ومن شأن ذلك أن يتيح للعملاء الاستفادة من عمليات مصرفية أكثر سلاسة وسرعة في التسوية.

وبهذه المناسبة صرح السيد شون تشان، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة الخليج: "أصبحت التسوية السريعة والموثوقة عنصراً أساسياً في دعم أعمال الشركات العالمية، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى حلول دفع أكثر كفاءة عبر الحدود. غير أن العديد من الأسواق الناشئة لا تزال تواجه تحديات هيكلية ناتجة عن تعقّد مسارات التحويل، وتعدد الوسطاء، وما يترتب على ذلك من بطء في التنفيذ وارتفاع في مستوى التعقيد التشغيلي. ومن خلال شراكتنا مع ستاندرد تشارترد، يعمل بنك سنغافورة الخليج على معالجة هذه التحديات عبر توفير بنية تحتية مصرفية أكثر تطوراً ومرونة، قادرة على دعم اقتصاد الأصول الرقمية وتمكين تدفقات مالية أكثر سلاسة عبر هذه الممرات الاستراتيجية".

ومن جانبها، قالت السيدة كارين زاخور، رئيس قسم البنوك والوسطاء الماليين لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان في ستاندرد تشارترد: "تواصل تدفقات المدفوعات عبر الحدود عن طريق ممرات النمو الرئيسية، مما يعزز الحاجة إلى بنية تحتية أسرع وأكثر شفافية ومرونة لعمليات التسوية. وتسهم شبكة ستاندرد تشارترد العالمية وقدراتها المتخصصة في خدمات المقاصة في تمكين العملاء على تلبية هذه الاحتياجات المتطورة بكفاءة وعلى نطاق واسع."

وأضافت زاخور "في مملكة البحرين، نواصل دعم عملائنا من خلال حلول متطورة للخدمات المصرفية بالمراسلة، مدعومة ببيئة تنظيمية راسخة ومنظومة مالية متقدمة، بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي دولي "

ويأتي هذا الإعلان في إطار سلسلة من المحطات الاستراتيجية التي حققها بنك سنغافورة الخليج خلال الفترة الماضية، فقد أطلق البنك خدماته المصرفية للشركات في أواخر عام 2024، بعد ذلك طرح منصة SGB Net في مايو 2025، بما تتيح التسوية الفورية متعددة العملات وتدعم كفاءة التدفقات المالية عبر الحدود. وفي نوفمبر 2025، أعلن البنك عن شراكة مع فايربلوكس، المتخصصة في البنية التحتية للأصول الرقمية، بهدف تعزيز الإدارة الآمنة للخزينة وحلول حفظ الأصول الرقمية. ومنذ ذلك الوقت، واصل البنك بتوسيع قدراته التشغيلية من خلال إطلاق خدمات دفع متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إلى جانب تطوير علاقاته المصرفية المراسلة وتعزيز قدراته في مجال مقاصة الدولار الأمريكي.

نبذة عن بنك سنغافورة الخليج

بنك سنغافورة الخليج هو بنك رقمي مرخّص بالكامل من البنك المركزي البحريني يقدّم خدمات مصرفية بالجملة، ويهدف إلى بناء جسر فاعل بين التمويل التقليدي واقتصاد الأصول الرقمية. ويحظى البنك بدعم من شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين ومجموعة الاستثمار الخاصة "وامبوا" ، ويوفّر خدمات مصرفية متكاملة، وحلولاً لإدارة الأصول الرقمية، وخدمات لتسوية العملات المستقرة للشركات والأفراد حول العالم.. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sgb.com

نبذة عن "ستاندرد تشارترد":

ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 54 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله، كما أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

