دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عقد شراكة استراتيجية مع شركة فاتورة لاب (FaturaLab)، المزود الرائد للحلول الذكية في سلسلة التوريد، لإحداث نقلة نوعية في تمويل سلسلة التوريد للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكّل الشراكة أول عملية تعاون استراتيجية لشركة فاتورة لاب خارج تركيا، بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني، مما يمثل إنجازاً مهماً في توسيع حضورها داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد فاتورة لاب الشريك التقني لعدد من الشركات الكبرى في تركيا، وتتمتع بسجل حافل في دعم المؤسسات المالية في مجال تمويل سلاسل التوريد على امتداد أكثر من أربع سنوات.

وتم توقيع الشراكة في المكتب الرئيسي لبنك رأس الخيمة بدبي، بحضور كلّ من فيكاس سوري، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمنتجات في بنك رأس الخيمة الوطني، وإحسان الدين أحمد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المعاملات المصرفية في راك بنك، وساروهان دوغان، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة فاتورة لاب، وأحمد بيكجه، المؤسس المشارك لشركة سبلاي تشين تكنولوجيز المحدودة (Supply Chain Technologies Ltd). ويستفيد هذا التعاون من التكنولوجيا المتطورة لشركة فاتورة لاب وقدراتها التحليلية، مما يدعم التزام بنك رأس الخيمة الوطني بدمج حلول تقنية مبتكرة ضمن عملياته المصرفية للشركات.

تصريحات بنك رأس الخيمة الوطني

تعليقاً على هذا الموضوع، قال فيكاس سوري، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمنتجات في بنك رأس الخيمة الوطني: "في راك بنك، يشكل التزامنا بالتحول الرقمي عنصراً أساسياً في كيفية تقديم خدماتنا لعملائنا من الشركات. ومن خلال اعتماد تقنيات مبتكرة، نعمل على الارتقاء بعمليات الشركات لتوفير حلول تمويل أسرع وأكثر فاعلية. وتؤكد شراكتنا مع فاتورة لاب استراتيجيتنا في استباق توجهات القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لمشهد التجارة العالمي".

وأضاف إحسان الدين أحمد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المعاملات المصرفية في راك بنك: "تركز عروضنا للتمويل التجاري على تمكين الشركات من خلال توفير وضوح وتحكم أفضل في عملياتها المالية. ويتيح لنا التعاون مع فاتورة لاب الاستفادة من أدوات متطورة تُكسب عمليات سلاسل التوريد سهولة وسلاسة أكبر وتسهم في تعزيز الشفافية التشغيلية، مما يوفر معاملات تجارية أسرع وأكثر أماناً".

تصريحات فاتورة لاب

وقال ساروهان دوغان، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة فاتورة لاب: "يسعدنا التعاون مع راك بنك، الذي يُعد مؤسسة مالية تقدمية تدرك أهمية الابتكارات الرقمية. وصُممت تقنياتنا لتسهيل التعقيدات المتعلقة بتمويل سلاسل التوريد، مما يمكن الأعمال من التعامل مع التجارة العالمية بفاعلية ودقة أكبر".

وقال أحمد بيكجه، المؤسس المشارك لشركة سبلاي تشين تكنولوجيز المحدودة: "يسرنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة الطموحة والرامية إلى توفير حلول متطورة في المنطقة في مجال سلاسل التوريد. ومن خلال دمج قدراتنا الرقمية مع منصة راك بنك المميزة، سترسي هذه الشراكة معايير جديدة للشفافية والفاعلية، مما سينعكس إيجاباً على الأعمال في المنطقة".

لمحة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يشكل راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى أكثر المؤسسات المالية عراقةً وديناميكيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونجح البنك منذ تأسيسه في عام 1976 في حجز مكانة رائدة في السوق، حيث يوفر مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويُعد البنك شركة مساهمة عامّة ومقرّها إمارة رأس الخيمة، في حين يقع المكتب الرئيسي للبنك في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتملك حكومة رأس الخيمة حصّة الأغلبية من أسهم البنك، المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ويتميز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف جهود التحول الرقمي التي يبذلها البنك إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف محطات حياتهم.

ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وذلك بالاعتماد على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم البنك كذلك خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال وحدته المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.

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