برنامج المنزل من الوطني يعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة تضع احتياجات عملائها في صميم أولوياتها

نمنح عملاءنا منظومة متكاملة من الخدمات التي تجعل رحلتهم نحو بيت الأحلام أكثر سلاسة وراحة

أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق برنامج المنزل من الوطني الجديد، أكبر برنامج متخصص في توفير حلول تمويلية لترميم وتجديد المنازل، وذلك في إطار استراتيجيته المستمرة لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتواكب احتياجاتهم المتغيرة في مختلف مراحل حياتهم.

تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك بدعم عملائه، سواءً في بناء أو تجديد وترميم منازلهم، من خلال توفير حلول تمويلية مرنة وشاملة.

ويهدف البنك من خلال هذا البرنامج إلى ترسيخ مكانته كشريك التمويل المفضل في السوق المحلية، عبر تقديم تجربة متكاملة تبدأ من التخطيط وحتى التنفيذ، وتشمل خيارات تمويل مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات العملاء الفردية، سواء كانوا يسعون لتجديد منازلهم، تأثيثها، ترميمها أو حتى البدء في بنائها من الصفر.

قروض شخصية لغاية 95 ألف دينار كويتي مصممة حسب احتياجات العميل السكنية لبناء بيت الأحلام وشراء جميع مستلزمات المنزل.

شروط سداد مرنة تتناسب مع دخل العميل وظروفه المالية.

فترة سماح لغاية 12 شهراً.

سرعة في الإجراءات ومعالجة الطلبات.

وفي تعليقه على إطلاق هذه المبادرة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد العثمان: "نؤمن في بنك الكويت الوطني بأن امتلاك منزل الأحلام هو أكثر من مجرد هدف مالي، فهو محطة محورية في حياة كل فرد، تعكس تطلعاته وأسلوب حياته. ومن هذا المنطلق، صممنا برنامج المنزل من الوطني لتكون تجربة متكاملة تبدأ من الفكرة وتنتهي بتحقيق الحلم، مدعومة بحلول تمويلية مرنة وشراكات استراتيجية مع نخبة من العلامات التجارية الرائدة في السوق المحلي."

وأكد العثمان حرص "الوطني" على أن يكون جزءاً من رحلة عملائه نحو تحقيق أحلامهم السكنية، سواءً عبر القروض السكنية أو برنامج المنزل من الوطني، مشيراً إلى التزام البنك الراسخ بمواصلة الابتكار وتقديم الأفضل دائماً لعملائه.

وأضاف العثمان: "نحن لا نقدم مجرد تمويل، بل نمنح عملاءنا منظومة متكاملة من الخدمات التي تجعل رحلتهم نحو بيت العمر أكثر سلاسة وراحة، الأمر الذي يعكس التزامنا العميق بتعزيز جودة حياة عملائنا، ويؤكد ريادتنا في تقديم حلول مصرفية مبتكرة ترتكز على الشراكة والثقة والقيمة المضافة."

ويأتي برنامج المنزل من الوطني ضمن استراتيجية بنك الكويت الوطني لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة تضع احتياجات عملائها في صميم أولوياتها، وتسعى باستمرار لتقديم حلول مبتكرة تعزز من تجربتهم المصرفية، وتواكب تطلعاتهم نحو حياة أكثر استقرارًا ورفاهية.

كما يواصل "الوطني" الاستثمار في تطوير خدماته المصرفية الشخصية والرقمية، بما يلبي احتياجات عملائه ويعزز من تجربتهم المصرفية.

