الدخيل: خطوة إستراتيجية تُعيد تعريف تجربة العميل المصرفية الرقمية

- نقلة نوعية في طريقة تفاعل العملاء مع الخدمات المصرفية

- نؤمن بأن الابتكار الحقيقي يبدأ من فهم احتياجات العميل وتقديم حلول تتجاوز توقعاته

في خطوة تعكس التزام بنك الكويت الوطني المستمر بوضع تجربة عملائه في المقام الأول، وتقديم خدمات وحلول مصرفية رقمية مبتكرة ترتقي إلى تطلعاتهم، أعلن بنك الكويت الوطني عن تجديد شامل لمنصته للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بما يتيح للعملاء تفاعلاً ومرونة أكبر في إدارة شؤونهم المالية بكفاءة عالية، في أي وقت ومن أي مكان.

وتتميز المنصة المحدّثة بتصميم عصري، كما تمنح مستخدميها تجربة مصرفية أكثر سلاسة وذكاءً، من خلال ما توفره من واجهة حديثة وانسيابية سهلة الاستخدام، ولوحات تحكم محسّنة، وطريقة أسرع في إتمام المعاملات، ما يعكس نهج الابتكار والتحول الرقمي المرتكز على العميل الذي يتبناه بنك الكويت الوطني.

كما تتيح المنصة للعملاء التنقل بسلاسة بين مختلف الخدمات المصرفية المتاحة عليها، مع تحسينات شاملة في الأداء تضمن سرعة الوصول إلى الخدمة التي يرغب بها المستخدم.

ومن أهم المزايا التي يوفرها التحديث الشامل للمنصة:

تجربة رقمية متطورة : واجهة جديدة سريعة الاستجابة توفر تجربة مصرفية أكثر سلاسة، وتتكيف مع مختلف الأجهزة مثل اللابتوب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، ومع أنظمة التشغيل والمتصفحات المختلفة. كما تقدم واجهة المستخدم المحسّنة تجربة مألوفة وأكثر ثراءً، بما يتوافق مع برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الحائز على العديد من الجوائز المرموقة.

سهولة التنقل: توفر المنصة المجدّدة قائمة ذكية من الإجراءات سهلة الاستخدام، مما يتيح للعملاء الوصول الفوري إلى الخدمات المفضلة لديهم بأقل عدد من النقرات، وذلك بفضل قسم "الإجراءات السريعة" الذي يجمع العمليات الأكثر أهمية وتفضيلاً.

كفاءة محسّنة: تم دمج جميع الحسابات والمنتجات في لوحة تحكم مركزية واحدة، توفر للمستخدم رؤية شاملة لعلاقاته المصرفية. كما يتيح التنقل الذكي عبر القوائم للعملاء التقديم على منتجات جديدة، وتحويل الأموال إلى المستفيدين الجدد والحاليين، ودفع الفواتير، وإدارة إعدادات الحساب. كل ذلك من خلال واجهة واحدة منظمة وسهلة الاستخدام .

بنية مستقبلية: تعتمد المنصة على بنية ويب متطورة من الجيل القادم، مصممة خصيصاً لتواكب مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، ومزودة بأحدث معايير الأمان المتقدمة، مما يمنح العملاء تجربة مصرفية آمنة وموثوقة، بسرعة

وفي هذه المناسبة، قال نائب مساعد للرئيس – رئيس قنوات الخدمات المصرفية الرقمية في بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد الدخيل: "يعد تجديد منصة "الوطني" للخدمات المصرفية عبر الإنترنت خطوة إستراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف تجربة العميل المصرفية الرقمية، من خلال واجهة أكثر ذكاءً، وأداء أسرع، وتصميم يضع سهولة الاستخدام في مقدمة الأولويات".

وأضاف الدخيل: "نؤمن في بنك الكويت الوطني بأن الابتكار الحقيقي يبدأ من فهم احتياجات العميل وتقديم حلول تتجاوز توقعاته، لذلك حرصنا على أن تكون هذه المنصة انعكاساً لرؤية البنك في التحول الرقمي، وأن توفر للعملاء أدوات متقدمة تمكّنهم من إدارة شؤونهم المالية بثقة ومرونة، سواء من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو الموبايل".

وأوضح الدخيل أن منصة "الوطني" للخدمات المصرفية عبر الإنترنت المحدّثة عبر ما تقدمه من نقلة نوعية في طريقة تفاعل العملاء مع الخدمات المصرفية، تؤكد مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة في الابتكار والتحول الرقمي، والتزامه الراسخ بتقديم الأفضل دائماً لعملائه.

ويعدّ تجديد منصة "الوطني" للخدمات المصرفية عبر الإنترنت امتداداً لاستراتيجية البنك في تقديم حلول رقمية متكاملة ترتكز على احتياجات العميل وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، وتوفير بيئة مصرفية ذكية تُمكّن العملاء من إدارة حياتهم المالية بكل مرونة وثقة.

وبفضل استثماراته المتواصلة في التكنولوجيا، يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم خدمات مصرفية ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية، وتلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء وتلائم أنماط حياتهم المختلفة.

