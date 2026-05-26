الدخيل: خدمات متطورة تعكس رؤية "الوطني" نحو مستقبل مصرفي يعتمد على السرعة والمرونة والأمان

- نواصل تقديم حلول مبتكرة تواكب التغيرات المتسارعة في القطاع المالي وتلبي طموحات عملائنا

في إطار حرصه المستمر على تطوير قنواته الرقمية وتقديم تجربة مصرفية متكاملة تواكب تطلعات عملائه، أطلق بنك الكويت الوطني تحديثًا جديدًا لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.

ويركز التحديث الجديد على تحسين وظائف برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وسهولة التنقّل بين خدماته، بما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم اليومية بسرعة ومرونة أكبر، إلى جانب توفير مزايا إضافية تدعم أسلوب الحياة الرقمي وتلبّي مختلف الاحتياجات المصرفية.

ويؤكد بنك الكويت الوطني من خلال هذا التحديث مكانته الريادية في مجال الابتكار الرقمي، واستمراره في الاستثمار في أحدث التقنيات التي تضمن وصول العملاء إلى خدمات مصرفية آمنة ومتطورة في أي وقت ومن أي مكان، بما ينسجم مع استراتيجيته للتحول الرقمي وتعزيز تجربة العملاء.

شحن البطاقات مسبقة الدفع وسداد البطاقات الائتمانية باستخدام حسابات مختلفة

تمكّن هذه الخدمة العملاء من تعبئة بطاقاتهم مسبقة الدفع وسداد مستحقات بعض بطاقات الائتمان المختارة باستخدام أي من حساباتهم لدى بنك الكويت الوطني، وليس الحساب الرئيسي للعميل فقط.

وتستهدف هذه الميزة العملاء الذين يمتلكون عدة حسابات لدى البنك، والآباء الذين يديرون بطاقات أبنائهم، وأصحاب الأعمال، والمقيمين الذين لديهم مصادر دخل متعددة، حيث تمنحهم مرونة أكبر في إدارة أموالهم.

وتسهم هذه الخدمة في تحسين إدارة البطاقات داخل التطبيق، ودعم التحكم الأفضل في الميزانية والإنفاق، فضلاً عن الحد من الحاجة إلى إجراء تحويلات مالية بين الحسابات. كما توفر للعملاء مرونة مالية كاملة، وتسهّل إدارة البطاقات العائلية، وتتيح إمكانية توزيع الأموال أو تنظيمها بحسب الاحتياجات، مع الاستغناء عن نقل الأموال بين الحسابات قبل إتمام عمليات التعبئة أو السداد.

سداد مستحقات بطاقات الائتمان عبر "كي نت"

يوفر التحديث الجديد إمكانية سداد مستحقات بطاقات الائتمان الصادرة من بنك الكويت الوطني مباشرة عبر بوابة "كي نت"، بما في ذلك بطاقة الائتمان الصادرة مقابل الراتب أو مقابل رصيد محجوز أو وديعة، مما يوفر وسيلة دفع أسرع وأكثر سهولة ومرونة.

وتتوفر هذه الخدمة للعملاء الذين يفضلون الدفع باستخدام «كي نت»، وكذلك من لا تتوفر لديهم أرصدة كافية في حساباتهم المصرفية، إضافة إلى غير المحولين رواتبهم إلى بنك الكويت الوطني والراغبين في سداد مستحقات بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك

وتتيح هذه الميزة للعملاء إجراء عمليات السداد باستخدام بطاقات السحب المحلية بسهولة حتى في حال عدم توفر رصيد في حساباتهم لدى بنك الكويت الوطني، إلى جانب تسهيل عمليات السداد المشتركة بين أفراد الأسرة، مع ضمان التسوية الفورية لمستحقات بطاقات الائتمان.

التقديم على المطالبات

أصبح بإمكان العملاء التقديم على المطالبات المختلفة عن طريق برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل واستردادها خلال مدة تستغرق 60 يومًا. وتشمل هذه المطالبات المعاملات المكررة، المعاملة الخاطئة، عدم استلام المبلغ المسترد، السلع والخدمات التي دفع العميل ثمنها ولم يستلمها، عدم استلام النقد من الصراف الآلي، وعدم إيداع النقد من الصراف الآلي.

ولتسهيل العملية وانجازها في وقت أقصر، فقد يُطلب من العميل إرفاق بعض المستندات مثل مراسلات التاجر وإثبات الفاتورة، وذكر تفاصيل معينة لإتمام المعاملة.

تحسينات على خدمة تسجيل الدخول

تم إجراء بعض التحسينات التي تخص عمليات التسجيل في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وذلك للحد من حالات الاحتيال أثناء تسجيل الدخول لأول مرة، حيث أصبحت ميزة "صورة الوجه الشخصية" متاحة بعد المصادقة عبر تطبيق هويتي، مما يعزز أمان استخدام التطبيق وإنجاز المعاملات المصرفية.

إضافة رقم الحساب الافتراضي

يتيح بنك الكويت الوطني إضافة مستفيدين لمحفظة AZ Wallet بمجرد إضافة رقم الحساب الافتراضي Virtual IBAN، بما يوفر تجربة تحويل أكثر سهولة ومرونة لعملاء برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل. وتتم إضافة المستفيد من خلال إدخال بياناته الأساسية ثم رقم الحساب الافتراضي الخاص بالمحفظة، مع إرسال رمز تحقق عبر الهاتف النقال لاستكمال العملية بأمان، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم حلول رقمية آمنة ومبتكرة تعزز تجربة العملاء المصرفية.

تحسينات في خدمة Apple Messages

أطلق بنك الكويت الوطني تحديثاً جديداً على خدمة Apple Messages والمتوفرة فقط لعملاء أجهزة آبل، بحيث يمكن للعميل التحدث مباشرةً مع أحد ممثلي الوطني للحصول على أي مساعدة أثناء التسجيل الرقمي، ويمكن الوصول إليها عبر صفحة تسجيل الدخول المسبق في تطبيق الوطني عبر الموبايل وعبر الموقع الإلكتروني للبنك nbk.com

وتعليقاً على إطلاق التحديث الجديد، قال نائب رئيس – رئيس قنوات الخدمات المصرفية الرقمية في بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد الدخيل: "نواصل في بنك الكويت الوطني باستمرار تحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، سواءً عبر إضافة خدمات جديدة أو تحسين خدمات أخرى، في إطار التزامنا بتطوير خدماتنا الرقمية وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً وسهولة لعملائنا".

وتابع الدخيل: "لقد حرصنا على تضمين هذا التحديث مجموعة من الخدمات المتطورة التي ترتقي بجودة التجربة المصرفية اليومية للعملاء، ما يعكس رؤيتنا نحو مستقبل مصرفي يعتمد على السرعة والمرونة والأمان، ويضع احتياجات العميل في مقدمة الأولويات".

وأكد الدخيل أن "الوطني" سيواصل الاستثمار في بنيته التحتية الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تواكب التغيرات المتسارعة في القطاع المالي، وتلبي طموحات عملائه.

ومن خلال التحديثات المستمرة على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، يستطيع العملاء إنجاز معاملاتهم اليومية بكل سهولة وأمان، حيث يمكنهم إجراء التحويلات المحلية والدولية، بما في ذلك التحويلات الفورية عبر خدمة ومض، إضافة إلى إيقاف البطاقات مؤقتاً أو إعادة تفعيلها بكل سهولة، والإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة مع طلب إصدار بطاقة بديلة فوراً. كما يتيح البرنامج لمستخدميه دفع فواتير شركات الاتصالات والخدمات المختلفة، وشراء بطاقات التسوق الإلكتروني مثل iTunes وGoogle Play وAmazon، وبطاقات الألعاب الرقمية مثل PlayStation ، فضلاً عن الاشتراك في القنوات التلفزيونية ومنصات الترفيه مثل Spotify.

وحرصاً على راحة العملاء، يمكنهم أيضاً التقدم بطلب للحصول على قروض شخصية أو بطاقات ائتمانية، أو طلب زيادة الحد الائتماني، وفتح حسابات جديدة تشمل حسابات التوفير (وحساب التوفير الالكتروني) والودائع والحسابات الاستثمارية، إلى جانب إنشاء أوامر دفع دائمة، والاطلاع على أسعار صرف العملات، والسحب النقدي دون بطاقة، والتسجيل في خدمة الأرباح الإلكترونية، وغيرها من الخدمات بخطوات بسيطة وآمنة.

