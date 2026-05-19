تعزيزًا لمكانته كأحد المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في السلطنة والتي تركز على خدمة العملاء، وقع بنك العز الإسلامي اتفاقية تعاون مع شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م لتقديم حلول استثمارية لعملاء البنك ، وذلك في إطار التزام المؤسستين بتقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة تسهم في تحقيق قيمة مستدامة للعملاء.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاء بنك العز الإسلامي من الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات الاستثمارية والاستشارية التي تدعم تنمية الثروات والتخطيط المالي وتنويع المحافظ الاستثمارية بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتجمع هذه الشراكة بين الخبرة المصرفية التي يتمتع بها بنك العز الإسلامي والتركيز على تجربة العملاء، وبين خبرات أوبار كابيتال في إدارة الاستثمارات وأسواق المال، بما يوفر حلولاً متكاملة تلبي تطلعات العملاء من الأفراد والشركات.

وقع الاتفاقية نيابة عن بنك العز الإسلامي الفاضل/ علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي ووقعها بالنيابة عن شركة أوبار كابيتال الشيخ/ عبد العزيز السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال. كما حضر حفل التوقيع أعضاء من الإدارة العليا من المؤسستين.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال الفاضل/ علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "نحرص في بنك العز الإسلامي على تقديم حلول مالية مبتكرة تساعد عملاؤنا على تحقيق تطلعاتهم المالية مع الالتزام الكامل بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتمثل شراكتنا مع أوبار كابيتال خطوة مهمة نحو تعزيز خدمات إدارة الثروات والاستثمار، وتمكين العملاء من الوصول إلى فرص استثمارية مناسبة عبر تجربة مصرفية موثوقة ومتكاملة."

وتعليقاً أيضا على توقيع الاتفاقية، قال الشيخ/ عبد العزيز السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال: "يسعدنا التعاون مع بنك العز الإسلامي لتقديم حلول استثمارية متطورة لشريحة أوسع من العملاء في سلطنة عُمان. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة في تمكين العملاء من الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة، مدعومة بالخبرة والشفافية مع التركيز على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل كما نعتز بهذه الشراكة مع أحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية، ونسعى إلى تحقيق التكامل في الخدمات بما يخدم عملاؤنا على أفضل وجه"

شركة أوبار كابيتال هي شركة استثمارية متكاملة الخدمات مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية. تقدم الشركة خدمات مثل إدارة الثروات وإدارة الأصول والوساطة المالية وتمويل الشركات والاستشارات إضافة الى الحفظ الأمين والأبحاث. وتعد شركة أوبار كابيتال أحد أكبر مقدمي الخدمات الإستثمارية وقد نفذت بعضًا من أبرز صفقات تمويل الشركات بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية والإستشارات المالية وتجميع الأموال وغيرها من النشاطات الاستشارية.

وتؤكد هذه الشراكة إيمان بنك العز الإسلامي بأهمية التعاون الاستراتيجي في القطاع المالي العُماني، كما تعكس التزام المؤسستين بالابتكار وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء ودعم النمو المالي المستدام.

-انتهى-

#بياناتشركات