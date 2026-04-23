استضاف بنك العز الإسلامي في القاعة الكبرى بالمقر الرئيسي للبنك حفل إطلاق برنامج "نافذ" أول برنامج اتصال مرئي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين وممثلي المؤسسات المختلفة .

ويُعد هذا المشروع خطوة رائدة نحو تعزيز الشمولية وإتاحة الخدمات بطريقة مبتكرة تسهم في تمكين الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية من التواصل بسهولة وفعالية مع مختلف الجهات، حيث يعتمد مركز الاتصال المرئي على تقنيات متقدمة تتيح التواصل الفوري بلغة الإشارة، بما يعزز تجربة المستخدم ويكسر الحواجز التقليدية في تقديم الخدمات.

وخلال الحدث، قامت شركة" نافذ" بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات رائدة، من بينها بنك العز الإسلامي والشركة الوطنية للتمويل وشركة أوكيو، ليكونوا من أوائل الجهات التي تتبنى هذه الخدمة النوعية وتوفرها لعملائها.

وفي تعليق له عن التدشين، قال الفاضل/ سلطان العامري، الرئيس التنفيذي لبرنامج نافذ "يمثل إطلاق مركز الاتصال المرئي خطوة محورية نحو تحقيق الشمول الرقمي وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الخدمات بسهولة واستقلالية. ونحن نؤمن بأن التكنولوجيا يجب أن تكون جسراً يربط الجميع دون استثناء، ومن خلال هذا الحل نعمل على كسر حواجز التواصل وتمكين الأفراد من التفاعل بثقة مع المؤسسات. ونفخر بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الذين يشاركوننا نفس الرؤية نحو مجتمع أكثر شمولاً واستدامة."

وفي تعليق لها على هذه المناسبة، قالت الفاضلة/ لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: "نفخر في بنك العز الإسلامي بدورنا كشريك استراتيجي في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المجتمع وتعزيز الشمولية. إن دعمنا لمثل هذه المشاريع النوعية يعكس التزامنا المستمر بخلق أثر إيجابي ومستدام، وتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الفرص والخدمات التي تساهم في تحسين جودة حياتهم."

ويأتي استضافة بنك العز الإسلامي لهذا الحدث تأكيداً على التزامه الراسخ بدعم مبادرات التمكين والشمول المالي والاجتماعي، وحرصه على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع دون استثناء.

وفي هذا السياق، يواصل البنك جهوده في دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث احتفل مؤخراً بتخريج ١٠ من الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة السمعية، بعد إتمامهم برنامجاً تدريبياً مكثفاً استمر لمدة ٦ أشهر، تم تصميمه لتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفية، وتعزيز قدراتهم في مجالات الحاسب الآلي والمهارات المحسابية ومهارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية، إلى جانب بناء الثقة اللازمة للنجاح في سوق العمل الحديث.

ويعكس هذا التعاون مع "نافذ"، إلى جانب المبادرات التي ينفذها البنك، رؤية بنك العز الإسلامي في بناء مجتمع أكثر شمولية واستدامة، لتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان.

-انتهى-

