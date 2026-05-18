حصد بنك العز الإسلامي مؤخراً جائزة “أفضل تطبيق للخدمات المصرفية للأعمال” عن تطبيقه المبتكر "العز كونكت" وذلك خلال قمة العصر الجديد للخدمات المصرفية ٢٠٢٦، التي أُقيمت تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني.

ويعكس هذا التكريم نجاح رؤية بنك العز الإسلامي المتمثلة في "إضفاء طابع شخصي في كل تجربة مالية عبر حلول ذكية ومبتكرة". يواصل البنك استثماراته في تطوير قدرات رقمية ذكية وسلسة تمكن العملاء من إدارة احتياجاتهم المصرفية بكفاءة وأمان.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الفاضل؛ علي المني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "نؤمن في بنك العز الإسلامي بأهمية خلق قيمة حقيقية لعملائنا. فالتحول الرقمي لا يقتصر فقط على التكنولوجيا، بل يتمحور حول تقديم تجارب مصرفية هادفة وسلسة وآمنة تدعم طموحات عملائنا ونمو أعمالهم. وقد تم تصميم تطبيق "العز كونكت" لتوفير مستوى أكبر من التحكم والسهولة لعملائنا من الشركات والخدمات المصرفية للأعمال، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد ركيزة أساسية في اقتصاد سلطنة عُمان".

وقد أصبح منصة وتطبيق "العز كونكت" للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف الذكية أحد الركائز الأساسية ضمن الحلول الرقمية التي يقدمها البنك لعملاء الخدمات المصرفية للشركات والأعمال. وتم تصميم المنصة لتوفير تجربة استخدام سلسة وسهلة، حيث تمكن الشركات من تنفيذ مجموعة واسعة من المعاملات المصرفية بكفاءة وأمان، بما في ذلك إدارة الحسابات، والتحويلات، وخدمات تحويل الرواتب، ومتابعة العمليات المصرفية بشكل فوري عبر القنوات الإلكترونية والهواتف الذكية.

يواصل بنك العز الإسلامي التزامه بتعزيز الابتكار الرقمي وترسيخ مكانته كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في سلطنة عُمان، من خلال تقديم حلول مصرفية عصرية تتماشى مع تطلعات العملاء والمتغيرات المتسارعة في القطاع المالي.

