احتفل بنك العز الإسلامي بالتعاون مع معهد التواصل بتخريج المشاركين في برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تمكين الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة السمعية .

وقد تم تصميم البرنامج للتركيز على تنمية المهارات الاجتماعية والمهنية، وتزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لتعزيز قدرتهم على التواصل والاندماج في بيئة العمل. كما ساهم البرنامج في تزويدهم بالمهارات والموارد والثقة اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل المتغير.

ويأتي هذا البرنامج في إطار التزام البنك المستمر بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز الشمولية، وذلك ضمن ركائز مبادرة "العز عطاء" للمسؤلية الاجتماعية وانطلاقًا من رؤية البنك الشاملة "نحن نهتم"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.

وقد استقطب البرنامج ١٠ مشاركين، ونُفّذ على مدار ٦ أشهر بإجمالي ٤٥٠ ساعة تدريبية، شملت ٥ أشهر (٤٠٠ ساعة) من التدريب المكثف في معهد التواصل، تلتها شهر واحد (٥٠ ساعة) من التدريب العملي في بنك العز الإسلامي. كما شارك المتدربون في أكثر من ١٨ نشاطًا تطويريًا إضافيًا عزز من تجربتهم التعليمية. وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المهارات الأساسية، منها مهارات الحاسب الآلي والرياضيات، وتنمية اللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى مجالات المالية والمحاسبة، ومهارات التواصل، والبروتوكول والإتيكيت، وإدارة الوقت، والصيرفة الإسلامية، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال والاحتيال، فضلًا عن تنمية رأس المال البشري والاستعداد لسوق العمل. وقد أثمر البرنامج عن حصول اثنين من المشاركين على فرص وظيفية في مؤسسات مختلفة، في خطوة تعكس نجاحه في تعزيز فرص التوظيف لهذه الفئة.

ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد البنك دوره الريادي في تعزيز الشمولية في القطاع المصرفي والمجتمع بشكل عام، بما يتماشى مع أهداف وزارة التنمية الاجتماعية ومستهدفات رؤية عمان ٢٠٤٠ في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز المشاركة الاقتصادية.

وفي تعليقها عن حفل التخرج، قالت الفاضلة لينا آل عبدالسلام، رئيسة التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: "نؤمن في بنك العز الإسلامي بأن للمؤسسات المالية دورًا محوريًا في بناء مجتمع شامل للجميع، ونفخر بشراكتنا مع معهد التواصل لتمكين الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة السمعية، وتزويدهم بالمهارات والثقة اللازمة للنجاح. تعكس هذه المبادرة التزامنا بخلق فرص متكافئة وتعزيز مجتمع أكثر شمولية، ونأمل أن يُبرز كيف يمكن لجميع المؤسسات تعزيز الشمولية في المجتمع."

ويواصل بنك العز الإسلامي التزامه ببناء مستقبل مستدام وشامل للجميع، من خلال إزالة العوائق وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وخلق فرص حقيقية للأفراد من مختلف القدرات، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات