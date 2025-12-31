-محمد عبدالله وأحمد العالي يفوزان بـ100 ألف دولار لكل منهما في سحب ديسمبر

- 19 يناير آخر موعد للإيداع المؤهل لجوائز "بركات المليون" المنتظرة في فبراير

المنامة، مملكة البحرين: أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إتمام سحب شهر ديسمبر من جوائز حساب "البركات" والذي أُجري يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري، وأسفر عن فوز 12 عميلًا بجوائز نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 250 ألف دولار أمريكي، وقد تم الإعلان عن نتائج السحب عبر القنوات الرقمية الرسمية للبنك.

ويأتي الإعلان عن هذه الجوائز الجديدة في إطار نهج بنك البركة الإسلامي الراسخ في مكافأة عملائه الكرام وتقدير ثقتهم وولائهم، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال برامج ادخارية واستثمارية تتيح فرصًا حقيقية للفوز بجوائز نقدية مجزية على مدار العام.

وقد أسفر سحب شهر ديسمبر عن فوز عميلين بجائزتين كُبريتين بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لكل فائز، حيث فاز كل من محمد عبدالله إبراهيم محمد وأحمد علي أحمد عباس العالي بهاتين الجائزتين، إلى جانب توزيع جوائز نقدية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي على 10 فائزين آخرين، ليصل إجمالي عدد الفائزين في هذا السحب إلى 12 فائزًا بمجموع جوائز بلغت 250 ألف دولار.

ويُعد برنامج جوائز "البركات" من أبرز البرامج الادخارية والاستثمارية التي يقدمها بنك البركة الإسلامي، حيث يوفر لعملائه فرصا منتظمة للفوز بجوائز نقدية قيمة على مدار العام، إلى جانب ما يقدمه من حلول مصرفية مرنة تجمع بين العائد المجزي وتجربة مصرفية موثوقة، بما يعزز العلاقة طويلة الأمد بين البنك وعملائه.

وبعد الإعلان عن سحب ديسمبر، يستعد بنك البركة الإسلامي للإعلان عن الجائزة الكبرى المنتظرة "بركات المليون"، والمقرر سحبها خلال شهر فبراير 2026، وتبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي ستوزع على 11 فائزًا، حيث حدد البنك يوم 19 يناير 2026 بصفته آخر موعدٍ للإيداع المؤهل للدخول في هذا السحب الكبير، في خطوة تعكس حرصه على إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة ممكنة من العملاء للمشاركة والاستفادة من هذه الجوائز القيمة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "يسرنا في بنك البركة الإسلامي أن نهنئ الفائزين في سحب شهر ديسمبر من برنامج البركات، ونتقدم لهم بخالص التهاني بهذه الجوائز التي تعكس تقديرنا لثقتهم ومشاركتهم المستمرة في البرنامج".

وأضاف: "يواصل برنامج البركات ترسيخ مكانته بصفته أحد أنجح البرامج الادخارية والاستثمارية في السوق المصرفي الإسلامي، لما يقدمه من قيمة مضافة حقيقية تجمع بين فرص الفوز المجزية والحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يعكس التزام البنك الدائم بمكافأة عملائه وتعزيز تجربتهم المصرفية".

واختتم قائلاً: "ندعو عملاءنا الكرام إلى اغتنام الفرص المتاحة في السحوبات المقبلة، وفي مقدمتها جوائز البركات لشهر فبراير، والاستفادة من الفترة المتبقية للإيداع قبل الموعد النهائي في 19 يناير 2026، بما يمنحهم فرصًا أكبر للمشاركة والفوز".

ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلاً مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني www.albaraka.bh أو متابعة صفحة البنك الموثقة على تطبيق إنستغرام أو الاتصال على الرقم 13300400.

