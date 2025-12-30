المنامة، البحرين : أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين للتكنولوجيا (UTB). وقعها كل من السيدة فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، والدكتور حسن الملا رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك بالمنطقة الدبلوماسية.

وضمن إطار مذكرة التفاهم، سيقدم بنك البحرين الإسلامي برامج تدريبية عملية لطلاب جامعة البحرين للتكنولوجيا تمكنهم من استيفاء متطلبات التخرج الأكاديمية. كما سيتيح البرنامج للطلاب فرصة اكتساب الخبرة العملية والمهارات المالية الأساسية من خلال العمل بأحد إدارات البنك، تحت إشراف ومتابعة مسؤولي البنك.

وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي بقولها: "تجسد هذه الشراكة التزام بنك البحرين الإسلامي بالمسؤولية الاجتماعية وحرصه على تطوير الجيل القادم بالأخص في قطاع المصرفية الإسلامية، والذي يعد من أبرز القطاعات الحيوية في اقتصاد مملكة البحرين".

من جانبه قال الدكتور حسن الملا رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا: «نحن فخورون بشراكتنا مع بنك البحرين الإسلامي، والتي تمنح طلابنا فرصة حقيقية للاستفادة من الكفاءات الوطنية البارزة ببنك البحرين الإسلامي مما يسهم في صقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرة التي تأهلهم للانخراط في سوق العمل بما يجعل منهم الخيار الأول للتوظيف".

انتهى-

