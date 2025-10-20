

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق الدفعة الخامسة من برنامجه الرائد الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية (NDTI). وقد ساهم هذا البرنامج، منذ تأسيسه قبل عامين، في دعم المواهب الإماراتية وحفز توسع منظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً 46.67 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 81.55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوياً مركباً قدره 11.81%. ويأتي هذا الزخم مدفوعاً بزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في القطاع، وتنامي اعتماد المحافظ الرقمية، والمضي قدماً في تنظيم التمويل المفتوح، مما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.

لعب برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية منذ إطلاقه دوراً فاعلاً في تسريع نمو 17 شركة ناشئة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع الدفعة الخامسة إلى أكثر من 21 شركة، مما يؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم الرؤية الوطنية لبناء اقتصاد رقمي مزدهر، ودوره المحوري في تمكين الجيل القادم من القادة الإماراتيين في مجال التكنولوجيا المالية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: " تطور برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية ليصبح ركيزةً رئيسيةً للابتكار في القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويشكل إطلاق الدفعة الخامسة من البرنامج في السنة الثانية لتأسيسه دليلاً ملموساً على تأثيره الكبير؛ فنحن لا ندعم شركات ناشئة فحسب، وإنما نؤسس لمنظومة مزدهرة تُمكن رواد الأعمال الإماراتيين من ابتكار منتجات رائدة وتطوير حلول عالمية المستوى. ونحن إذ نؤكد التزامنا برعاية المواهب المحلية في مجال التكنولوجيا المالية، فإننا نفخر برؤية النتائج المهمة التي حققتها هذه المبادرة ومساهمتها في بناء المستقبل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة."

ستضم الدفعة الخامسة من البرنامج أربع شركات ناشئة مبتكرة هي: فيفا فيت (FevaFit)، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا اللياقة البدنية تدعم الاستمرارية في ممارسة الرياضة بالاعتماد على علم النفس والعلوم السلوكية؛ وسموث باي (Smooth Pay)، وهي منصة تكنولوجيا مالية تجمع بين المدفوعات، والمكافآت، ومزايا أسلوب الحياة، وتوفر ميزة استرداد النقود وأدوات التاجر؛ وهاي (HAAY)، وهي شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المناخ تعمل على تطوير مولدات مياه متعددة الأنماط ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج مياه نظيفة وبتكلفة مناسبة؛ و"ترانسيند تيك" (Transcend Tech)، وهي شركة متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي تركز على حلول المؤسسات المخصصة والشاملة، وتسعى لأن تصبح أول شركة إماراتية للذكاء الاصطناعي تقيّم بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "يفخر مركز ’إنوفيشن هب ‘ بمواصلة دعم برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية. ومن خلال التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني وعدد من الشركاء الرائدين الآخرين، فإننا نؤسس لمنظومة مزدهرة تُمكّن رواد الأعمال الإماراتيين من الوصول إلى الأدوات والإرشاد والتواصل العالمي الذي يحتاجونه لقيادة الموجة القادمة من ابتكارات التكنولوجيا المالية. ويعد النجاح المستمر للبرنامج في رعاية المؤسسين الموهوبين ودعم المشاريع المحلية أمراً ضرورياً لبناء اقتصاد رقمي جاهز لمواكبة المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وفّر البرنامج للمشاركين فرصة مهمة للانكشاف على الأسواق العالمية واكتساب رؤى تجارية معمقة من خلال تنظيم رحلات دولية لهم، حيث قام مشاركو الدفعة الأولى بزيارة المملكة العربية السعودية، وتوجهت الدفعة الثانية إلى اسطنبول، والدفعة الثالثة إلى مصر، والدفعة الرابعة إلى لندن.

وحظي المشاركون في الدفعات بتقدير لافت، بما في ذلك مشاركتهم في افتتاح "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. كما حظي أعضاء الدفعة الثالثة بفرصة التواصل المباشر مع سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وسعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، مما يؤكد على أهمية البرنامج لدى صناع القرار الرئيسيين. ويوفر البرنامج تجربة مخصصة للتواصل مع كبار القادة في المجموعة من خلال سلسلة صناع القرار التي ينظمها بنك الإمارات دبي الوطني، والدورات التدريبية التي يقدمها، بالإضافة إلى المشاركة في نقاشات هادفة خلال الأيام المخصصة للتفاعل مع قادة القطاع مثل "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، "فيزا" و"مايكروسوفت" و"دل تكنولوجيز".

وستتبع الدفعة الخامسة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية خارطة طريق شاملة تشمل "يوم الاكتشاف"، والتفاعل مع الشركاء، والتواصل مع كبار قادة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورحلة دولية إلى مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، واجتماع مجلس الإدارة لمراجعة التقدم والاستراتيجيات المستقبلية. ويضمن هذا النهج المنظم حصول كل من الشركات الناشئة على دعم مخصص وأقصى فرص للنمو.

