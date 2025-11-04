"بنتلي ريد" حصلت على ترخيص من الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية ما يتيح لها ترتيب وتقديم الاستشارات بشأن خدمات إدارة الثروات الشاملة من مركز دبي المالي العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بنتلي ريد"، شركة إدارة الثروات المملوكة للموظفين، اليوم عن افتتاح فرعها الجديد في دبي في مركز دبي المالي العالمي تحت اسم "بنتلي ريد مركز دبي المالي العالمي المحدودة". وحصلت الشركة على ترخيص تنظيمي من الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها.

وانتقل الرئيس التنفيذي بيتر كلارك مع عائلته من المملكة المتحدة إلى دبي، للمساهمة في تأسيس العمليات الجديدة، كما حصلت الشركة على مكتب في "مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي".

وتعليقاً على الافتتاح، قال بيتر كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة "بنتلي ريد": "يسعدنا افتتاح فرعنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي ونحن متحمسون لمواصلة مسيرة نمو الشركة والبناء على ما حققناه من إنجازات خلال السنوات القليلة الماضية. لطالما التزمت ’بنتلي ريد‘ بدعم العائلات العالمية من أصحاب الثروات الكبيرة والضخمة في تلبية احتياجاتهم المتعلقة بإدارة الثروات، وذلك على مدى أكثر من 40 عاماً. ولا شك أن خبرتنا العميقة مع عملائنا الوافدين، لاسيما في هونغ كونغ، تجعل من افتتاح مكتبنا في منطقة الشرق الأوسط خطوة استراتيجية وطبيعية ضمن خططنا التوسعية".

وأضاف: "نؤمن أن نهجنا القائم على التحفظ، وتقديم خدمات مخصصة عالية الجودة، سيحظى بصدى إيجابي لدى العملاء في سوق تشهد نمواً متسارعاً وفرصاً واعدة".

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا أن نرحب بانضمام شركة ’بنتلي ريد‘ إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي النابض بالحياة والمتنامي. لقد تأسست ’بنتلي ريد‘ في هونغ كونغ، وتتمتع اليوم بحضور قوي في المملكة المتحدة وأوروبا، ويعكس قرارها بتأسيس فرع لها في المركز استمرار جاذبية مركز دبي المالي العالمي لكبرى شركات إدارة الثروات والاستثمار المرموقة ذات التواجد العالمي. نتطلع إلى دعم ’بنتلي ريد‘ في جهودها لتوسيع نطاق أعمالها وحضورها عبر الاستفادة من الفرص الاستثنائية التي يوفرها المركز المالي العالمي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".

وفقاً لتقرير صادر عن شركة "هينلي آند بارتنرز"، شكّلت إمارة دبي، بنهاية عام 2024، أعلى تجمع للثروات مقارنة بأي مدينة أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وفي عام 2025، من المتوقع أن تستقطب دولة الإمارات نحو 9,800 مليونير جديد، وهو أعلى معدل لهجرة أصحاب الثروات الوافدين على مستوى العالم، متفوقة بذلك على المراكز المالية التقليدية مثل لندن وسنغافورة. وفي ظل هذا الزخم المتنامي، يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته وجهةً مُفضلة للعائلات فائقة الثراء، حيث يستضيف حالياً أكثر من 1,000 كيان عائلي، من بينها 120 مكتباً عائلياً تدير أصولاً بقيمة 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ نحو 3,8 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 11,2 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 48,800 مهني لدى أكثر من 8،000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

