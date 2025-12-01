بموجب خطة الاستثمار المقترحة ستتم إعادة هيكلة رأس المال، فضلاً عن ضخّ إضافي للسيولة لتحفيز خطط النمو المستقبلية

​​​​​​​أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "بلو فايف" للاستثمارات القابضة المحدودة (BlueFive Capital) عن تقديم عرض رسمي غير ملزِم يوضح اهتمامها بالقيام باستثمار استراتيجي في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (GGI).

هذا وقد بادرت "جي جي آي" (GGI) إلى الإفصاح عن العرض المقترح في السوق المالية السعودية "تداول"، موضحةً أن الصفقة تتضمّن جزأين أساسيين، وتهدف إلى تعزيز الأساس المالي للشركة. وتشمل الصفقة خفضاً مقترحاً لرأس المال وإعادة هيكلته بهدف معالجة خسائر "جي جي آي" (GGI) المتراكمة، تليه زيادة في رأس المال. بموجب هذه الصفقة، سيتمّ تعليق حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين ولن يُتاح لهم شراء الأسهم الجديدة أولاً، إنما سيتمّ إصدارها للإكتتاب نقداً لصالح شركة "بلو فايف" (BlueFive)، أو إحدى شركاتها التابعة، بسعر 10 ريالات سعودية للسهم. وتهدف إعادة الهيكلة هذه إلى تحسين الوضع المالي للشركة وميزانيتها، فضلاً عن توفير رأس مال كبير يمكن استخدامه بكفاءة لتمويل مبادرات النمو المستقبلية.

وفي هذا السياق، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital):

"تفخر شركة ’بلو فايف" (BlueFive) بتقديم هذا الاستثمار في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتمهيد الطريق نحو نمو مستدام وواضح. نحن نرى فرصاً واعدة في سوق التأمين السعودي، ونتطلع إلى التعاون مع ’جي جي آي‘ (GGI) لتعزيز موقعها في السوق وخلق قيمة طويلة الأمد لكلّ من المساهمين وحاملي وثائق التأمين على السواء."

يشكّل تنفيذ العرض غير الملزم انطلاق فترة حصرية لمدة شهرين، يلتزم فيها الطرف الأول بعدم التفاوض أو الدخول في أي محادثات مع مستثمرين محتملين آخرين. وينتهي العرض تلقائياً لدى توقيع الاتفاقيات النهائية والتوصل المتبادل إلى إنهاء المناقشات، أو بانقضاء هذه الفترة، ما لم يتفق الطرفان على تمديدها.

هذا وتخضع الصفقة المقترحة لعدد من الشروط التي يجب توافرها لإتمامها بنجاح، بما في ذلك:

إتمام التفاوض بنجاح وتوقيع الاتفاقيات النهائية بين الطرفين .

الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة .

موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على قرارات خفض رأس المال وزيادة رأس المال لضخ سيولة جديدة.

لمحة عن "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)

"بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) هي منصة استثمار عالمية تمتلك حالياً 8 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى مساعدة المستثمرين على اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي ولها مكاتب في تسع مدن، بما في ذلك لندن، وأبو ظبي، والرياض، وسنغافورة، وبكين، مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، تشمل الأسهم الخاصة والأصول العقارية والبنية التحتية والمالية، لصالح قاعدة واسعة من العملاء ذوي الثروات الخاصة والمؤسسات والأفراد.

