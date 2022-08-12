شركة التكنولوجيا الأنثوية الرائدة في الشرق الأوسط تعتمد على تكنولوجيا النانو في تطوير منتجاتها الصحية ورفع مستوى الوعي لدى السيدات وعلى طريقة مبتكرة لضمان توصيل منتجاتها الرائدة لجميع السيدات عن طريق الاشتراك الشهري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت بكتيف، شركة التكنولوجيا الأنثوية المتخصصة في تقديم منتجات العناية بالنظافة والتي تتخذ من دبي موقعاً لها، نمواً متزايداً في القطاع خلال السنوات الماضية بفضل تطوير الفوط الصحية بالاعتماد على تكنولوجيا النانو ونظام الاشتراك الشهري المميز في المنطقة. وتوفّر العلامة خدمة التوصيل الرقمية الأولى من نوعها لتسهيل عملية شراء منتجات العناية بالنظافة عبر الإنترنت، مما جعلها تستقطب الكثير من السيدات.

وتتمثل نقاط القوة الأساسية لشركة بكتيف باستخدام تقنية النانو في تطوير المنتجات الصحية بما فيها الفوط العادية واليومية والمناديل، التي تمنح الحماية الكاملة وتمنع نمو البكتيريا وانتشار الطفح الجلدي والتهيج والرائحة المزعجة وغيرها من المشكلات التي تسببها الفوط الصحية التقليدية والتي تعدّ، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، المسبب الرئيسي لما يصل إلى 70% من الالتهابات التي تعاني منها السيدات، والمسبب لحوالي 30% من الالتهابات حتى في حال مراعاة مستويات النظافة. وعلى العكس، تتميز الفوط الصحية من بكتيف بكونها خالية من المواد الكيميائية مثل الفثالات والبلاستيك كما أنها مزودة بطبقة الأنيون لتمنع نمو البكتيريا والفطريات والتقليل من الالتهابات المتكررة كما لا تسبب أي حساسية أو تهيج للجلد .

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور الصيدلاني الياس عبود، مؤسس الشركة: "قررنا دخول هذا القطاع عندما وجدنا الحل الشامل لجميع التحديات التي تواجهها السيدات فيما يتعلق بمنتجات العناية بالنظافة النسائية. وحرصنا خلال مسيرتنا على تأمين هذه المنتجات بسهولة إلى سيدات المنطقة خصوصاً في هذه المرحلة التي تحاول فيها المرأة التعامل مع المنتجات الصحية بثقة أكبر ودون خجل من شرائها عن طريق نقاط البيع الاعتيادية. ودفعنا ذلك إلى توفير نظام اشتراك إلكتروني لضمان توصيل منتجاتنا المميزة إلى المنزل بمنتهى السهولة".

وتجدر الإشارة إلى تحقيق بكتيف لنمو متواصل خلال مسيرتها، حيث تجاوزت مبيعات بكتيف أكثر من 100,000 عبوة في أقل من عامين، وحققت معدل نمو سنوي بنسبة 200% في النصف الأول من عام 2022، كما وصلت نسبة إعادة الشراء من العملاء الى ما يقارب 80%. وتحرص بيكتيف على الحفاظ على عملائها واكتساب ولائهم، مما يعزز الآفاق المستقبلية للتكنولوجيا الأنثوية في قطاع العناية بالنظافة في الشرق الأوسط والذي يضم حوالي 14 مليون سيدة. ومن المتوقع أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.8% بما يعادل 2.28 مليار درهم بحلول عام 2026 مدفوعاً بابتكارات التكنولوجيا الأنثوية وتزايد وعي المستهلك وزيادة انتشار الإنترنت في المنطقة.

ومن جانب بكتيف، فإن 82% من الطلبات هي لمشتركات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تتميز بمستويات متطورة من التقنيات الرقمية وإقبال كبير من المستهلكين على الحلول المبتكرة. وفي عام 2021، حصلت منتجات بكتيف المسجلة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على جائزة المنتجات الأكثر ابتكاراً، مما يعزز مكانة بكتيف كعلامةٍ تجارية مبتكرة في قطاع العناية بالنظافة عند السيدات.

وأضاف الدكتور الياس: " تتمحور مهمة بكتيف حول إيجاد حلّ للمشكلات التي تواجهها أكثر من 70% من السيدات شهرياً. إذ تعاني السيدات في الشرق الأوسط من هذه التحديات بنسبةٍ أكبر من باقي المناطق بسبب المناخ الحار والجاف الذي تزداد معه مستويات التعرّق. ولذلك نأخذ بعين الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة بالمنطقة عند تطوير منتجاتنا وتقديم الخدمات. وتسعى علامة بكتيف من خلال توسّعها إلى الوصول لجميع السيدات في المنطقة".

وتعدّ بكتيف، علامة تجارية مسجلة في أكثر من 40 دولة مملوكة لشركة لينايزر، والتي يقع مقرّها الرئيسي في واحة دبي للسيليكون. وتهدف الشركة إلى التوصّل لحلولٍ ملموسة من خلال تطوير منتجات جديدة ضمن منتجات العناية النسائية والتكنولوجيا الأنثوية. ونجحت بكتيف في توفير حلول فعالة للسيدات للعناية بالنظافة الشخصية بسهولةٍ كبيرة وتعزيز قدرتهن على تخطي العقبات في طريق الحصول على الصحة والنظافة المثالية.

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حول بكتيف:

بذلت علامة بكتيف، منذ أن بدأت رحلتها في عام 2014، الكثير من الجهود مع إجراء العديد من الأبحاث لتقديم المنتجات الصحية النسائية التي توفر أفضل حماية للسيدات بفضل خلوها من المواد الكيميائية الضارة أو العطور التي تزيد من احتمالية

الإصابة بالالتهابات وتهيج الجلد عند السيدات. وتهدف العلامة إلى تعزيز مكانتها الرائدة في مجال العناية بصحة المرأة وتقديم منتجات مصممة بعناية من مواد مبتكرة توفر حلولاً فعالةً لكافة مشكلات الدورة الشهرية. وتقدم العلامة تشكيلة من الفوط الصحية والتي ينصح بها أبرز أطباء النسائية والمزودة بشريط الأنيون لمنع نمو البكتيريا والفطريات المسببة للالتهابات والروائح المزعجة. وتتيح العلامة خدمة الاشتراك الشهري، التي تتضمن خدمة توصيل مستلزمات الدورة الشهرية إلى المنزل مجاناً، لتحصل السيدات على تجربة مريحة تحترم خصوصيتهن.

للمزيد من المعلومات حول بكتيف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://pectiv.com/.

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