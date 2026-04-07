القاهرة: في خطوة من شأنها تعزيز جهود الدولة في الاستدامة والتحول الرقمي، أعلنت بساطة، المجموعة الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة إنفنيتي، الشركة الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة وحلول شحن السيارات الكهربائية. وبموجب هذا التعاون، أصبحت "بساطة" قناة دفع رسمية ومعتمدة لخدمات شحن السيارات الكهربائية من إنفنيتي، حيث ستقوم بتقديم تجربة دفع تُعد الأسرع والأكثر توفيراً لقاعدة عملاء إنفنيتي المتنامية في السوق المصري، وهو ما يعزز دورها المحوري في دعم حلول الدفع الذكية والمستدامة التي تلائم احتياجات المستقبل.

تستهدف هذه الاتفاقية تقديم قيمة مضافة حقيقية من خلال توفير تجربة مستخدم تتسم بالبساطة والسهولة؛ حيث أصبح بإمكان عملاء إنفنيتي الآن شحن محافظهم الرقمية بشكل مباشر عبر تطبيق "بساطة". وتنفرد "بساطة" في هذا التعاون بتقديم أقل رسوم دفع في السوق المصري، مما يمنحها ميزة تنافسية تجعل من شحن الرصيد تجربة اقتصادية تدمج بين الكفاءة المالية وسهولة الاستخدام اليومي.

تعد إنفنيتي من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة، حيث تطور حلولًا مبتكرة لدعم التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة. ومنذ إطلاق إنفنيتيEV عام 2018، لعبت الشركة دورًا محوريًا في بناء وتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مصر؛ إذ تدير اليوم أكبر شبكة شحن في البلاد تضم أكثر من 250 محطة شحن وما يزيد عن 850 نقطة شحن منتشرة وموزعة على18 محافظة. وقد ساهم هذا التوسع في توفير منظومة شحن موثوقة يسهل الوصول إليها من مستخدمي السيارات الكهربائية. وتمضي إنفنيتي بخطى ثابتة لقيادة مستقبل التنقل الكهربائي في مصر من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة مع الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة مستخدم سلسة، ويساند جهود الدولة في خفض الانبعاثات وتحقيق أهدافها البيئية والتنموية.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، صرح كريم شحاتة، العضو المنتدب لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، قائلاً: "إن التعاون مع إنفنيتي أكثر من مجرد توسع في قنوات الدفع، ولكنها تمثل انعكاسًا لالتزامنا الراسخ بتمكين الحلول المبتكرة التي تؤثر على مستقبل الاستدامة في مصر". وأضاف " نؤمن بأن الريادة في قطاع التكنولوجيا المالية تكمن في القدرة على إقامة شراكات تدمج بين سهولة الوصول والقيمة الاقتصادية الحقيقية؛ لذا حرصنا على أن تكون "بساطة" هي الوسيلة الأكثر توافرًا وسرعة لدعم مستخدمي الطاقة النظيفة، بما يرسخ مكانتنا كلاعب رئيسي في منظومة الاقتصاد الرقمي والأخضر على حد سواء."



أضاف خالد يسري، المدير المالي لشركة إنفنيتي: "يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية مهمة في رحلتنا لدعم مستقبل التنقل الكهربائي في مصر، ليس فقط من خلال التوسع في البنية التحتية للشحن، ولكن أيضًا من خلال تعزيز التكامل مع الحلول الرقمية الحديثة. إن تعاوننا مع بساطة يعكس التزامنا بإتاحة منظومة متكاملة تضع احتياجات المستخدم في المقام الأول، وتفتح آفاقًا جديدة لتسريع انتشار السيارات الكهربائية بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة."

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لالتزام الشركتين بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي في مصر، تماشياً مع رؤية شركة إنفنيتي التي تقود ثورة التنقل المستدام منذ عام 2018. وبانضمام "بساطة" كشريك دفع استراتيجي، تكتمل حلقة "التنقل الأخضر" عبر توفير بنية تحتية مالية رقمية مستدامة تساهم في نشر السيارات الكهربائية في مصر وتدعم أهداف الدولة في خفض الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

