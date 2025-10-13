أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، بنجاح الدفعة الأولى من برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال اليوم الافتتاحي لفعاليات معرض "إكسباند نورث ستار" Expand North Star 2025 ، أكبر فعالية عالمية تجمع تحت مظلّتها بين الشركات الناشئة والمستثمرين.

منذ انطلاق البرنامج، تمكّنت الدفعة الأولى من تحقيق أكثر من 70 فرصة تجارية واستراتيجية مؤهلة، في حين دخلت عدة شركات ناشئة من البرنامج في مراحل متقدمة من المفاوضات لعقد شراكات واتفاقيات مع عملاء رئيسيين من الجهات الحكومية والصناعية في دولة الإمارات وخارجها. تؤكد هذه النتائج الدور المحوري للمسرّع في تحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع في قطاعات رئيسية تشمل المدن الذكية والتكنولوجيا المالية والطاقة والأمن السيبراني والتعليم ومخاطر المناخ.

بصفتها المسرّع الرسمي للذكاء الاصطناعي في معرض "إكسباند نورث ستار"، استضافت بريسايت مؤسّسي ومديري الشركات العشر المشاركة في الدفعة الأولى من البرنامج، حيث ألقى توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، كلمة رئيسية استعرض خلالها فيلمًا وثائقيًا يُجسّد رحلة الشركات الناشئة وإنجازاتها خلال فترة البرنامج.

قال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "أصبح برنامج بريسايت لتسريع نمو اشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي واحدًا من أكثر المنصات ديناميكية لإطلاق الابتكارات التطبيقية في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. فخلال 52 يومًا فقط منذ انطلاقه، انتقلت الشركات المشاركة من مرحلة إثبات المفاهيم إلى تنفيذ حلول تجارية قابلة للتطبيق، وهو ما يعكس مرونتها وقدرتها العالية وتركيزها على السوق".

"يؤكد هذا التقدم رؤيتنا الواضحة المتمثلة في تسريع وتيرة النمو التجاري عبر المنظومة المتكاملة، وبناء محرك نموّ تكاملي يتيح للشركات الناشئة التوسع وتحقيق أثر مستدام في السوق. العديد من هذه الشركات تتعاون بالفعل مع شركات مجموعة G42 مثل Core42 وAstra Tech وCPX، وشبكة شركاء بريسايت، من خلال مشاريع إثبات المفاهيم، وشراكات استراتيجية تُحوّل الابتكار إلى نتائج ملموسة.

"يعكس الزخم الذي نشهده اليوم رؤيتنا الأوسع؛ فنحن لا نقتصر على تمكين ابتكارات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل نعمل على بناء منظومة متكاملة ومستدامة تجمع بين التكنولوجيا والابتكار والفرص التجارية لتحقيق نموّ طويل الأمد."

من أبرز محطات مشاركة بريسايت في معرض "إكسباند نورث ستار 2025" إطلاق صندوق (بريسايت-شروق 1) الاستثماري العالمي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلى دعم الشركات المؤثرة من خلال توفير التمويل والبنية التحتية والمسارات التجارية لتوسيع نطاق أعمالها عالميًا انطلاقًا من دولة الإمارات. تعمل شركتي بريسايت وشروق على الاستفادة من منصة المعرض لاكتشاف الجيل القادم من مبتكري الذكاء الاصطناعي الذين سيُشكّلون مستقبل القطاع.

كما سيشارك ماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنموّ في بريسايت، في جلسة حوار على منصّة ENS 10X، ليسلّط الضوء على صندوق (بريسايت-شروق 1) وآفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الدور المتنامي لدولة الإمارات كمركز عالمي لإطلاق شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة. كما ستشارك بريسايت في لجنة تحكيم مسابقة سوبرنوفا لتحدي الشركات الناشئة لتقييم المشاريع المبتكرة التي تساهم بتحقيق تحوّلات إيجابية في مختلف القطاعات.

انطلق برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي رسميًا خلال معرض "إكسباند نورث ستار 2024"، ويوفر لمؤسسي الأعمال بنية تحتية متقدمة وتوجيهاً تقنيًا وفرصًا للتواصل التجاري عبر منظومة G42 المتكاملة.

يمكن للشركات الناشئة والزوار في معرض "إكسباند نورث ستار 2025" زيارة جناح بريسايت لاستكشاف فرص التعاون والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في جناح H8-B110، دبي هاربر.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت شركة رائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

