أكدت الزيارة أهمية الروابط التعاونية ومتانة اإستثمارات بروكتر آند جامبل في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإرث العريق للشركة والتزامها المستمر بتحقيق أهداف المملكة التنموية مع سعيها لضمان مسارات التحول والتطور عبر مختلف مجالات الأعمال

الرياض، المملكة العربية السعودية: استضاف مصنع شركة بروكتر آند جامبل في الدمام، معالي أ. بندر الخرًيف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية. وتمثل الهدف الرئيسي من الزيارة في تسليط الضوء على القدرات التصنيعية المتطورة للمصنع، بالإضافة إلى استعراض المنتجات ذات الجودة العالية التي يوفرها للمستهلكين، والتي تشمل العلامات التجارية الرائدة مثل تايد وأريل وفيري وهيد آند شولدرز وبانتين.

وقام معاليه بجولة في المصنع، اطّلع في إطارها على التقدم الذي حققته بروكتر آند جامبل في المملكة على مستويات تبني الأتمتة وتعزيز كفاءة المواهب السعودية العاملة في مصنع الشركة في الدمام. وأشاد الخرَيف بالدور الذي تضطلع به بروكتر آند جامبل كمثال يحتذى به من قبل القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما على مستوى توطين سلاسل القيمة، مهنئاً الشركة على ريادتها في دعم مسيرة التحول التي تشهدها المملكة العربية السعودية. كما دعا بروكتر آند جامبل للاستفادة من المبادرات التي تقدمها منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز قدراتها وتحقيق أهدافها التنموية، وتوسيع مجالات التصدير، والارتقاء بالقدرات التنافسية للمنتجات السعودية.

وقال عمر الشناوي، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل في الشرق الأوسط وباكستان والأسواق العالمية الرائدة: "تشرفنا بزيارة معالي الوزير بندر الخريف لمصنعنا في الدمام، ما أتاح لنا الفرصة لتسليط الضوء على مدى تقدم وتطور قدراتنا التصنيعية، بالإضافة إلى استعراض الجودة العالية التي تتمتع بها منتجاتنا. وأكدت هذه الزيارة أهمية الشراكة بين بروكتر آند جامبل والمملكة العربية السعودية، ويسرنا الإعلان عن امتناننا وشكرنا لدعمهم المستمر في رحلتنا التطورية المستمرة وضمان تحقيق التحول الملحوظ عبر كافة مجالات أعمالنا. ونؤكد في هذه المناسبة على التزامنا بتلبية احتياجات ومتطلبات المستهلكين في المملكة والمنطقة على أتم وجه، بالإضافة إلى حرصنا على التعاون بشكل وثيق مع الموردين المحليين لضمان أعلى مستويات القيمة للعملاء. وتفخر بروكتر آند جامبل في السعودية بمساهمتها الحيوية في دعم النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة، وذلك من خلال الاهتمام برعاية المواهب السعودية وبذل كافة الجهود اللازمة لتوطين عملياتنا."

وتعمل بروكتر آند جامبل في المملكة العربية السعودية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث نجحت في تأسيس مصنعين متطورين لتصنيع المنتجات محلياً، وساهمت في توفير أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما ركزت الشركة على رعاية المواهب المحلية وتعزيز مستويات النمو، بالإضافة إلى المساهمة في الإرتقاء بقدرات القوى العاملة السعودية ودفع مسار التنمية الاقتصادية في المملكة.

تواصل بروكتر آند جامبل تعزيز حضورها وريادتها في السعودية على نحو مستمر لتلبية احتياجات المستهلكين على مستوى المملكة والمنطقة. وتعد مصانع الشركة في السعودية بمثابة مراكز توريد إقليمية تصدر المنتجات إلى أسواقها في أكثر من 15 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجدر الإشارة، إلى أن العديد من موردي بروكتر آند جامبل في المملكة يصدرون المواد الخام إلى مصانع الشركة التي تنتشر في عدد من دول المنطقة، ما يعزز التزام الشركة بمجالات التوطين.

واستعرضت الشركة مسيرتها طويلة الأمد في المملكة بحضور معالي الوزير بندر الخريًف مع التركيز على الإنجازات التي تم تحقيقها عبر المجالات المختلفة، كما جرى مناقشة الفرص الممكنة لزيادة حجم المعروضات من المواد الخام المحلية على نطاق أكبر. ويتّسع التزام بروكتر آند جامبل بخدمة المستهلكين ارتكازاً على منظومة متكاملة من القيم، بالإضافة إلى حرصها على تعزيز جهودها التعاونية مع الموردين المحليين على أتم وجه.

نبذةٌ عن بروكتر آند جامبل

تلامس شركة بروكتر آند جامبل وتحسّن حياة أكثر من 5 مليار شخص حول العالم من خلال مجموعة العلامات التجارية ذات الجودة العالية والموثوقة. وتتضمن العلامات التجارية الريادية للشركة كل من: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Duracell®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, Wella® and Whisper®. وتنتشر عمليات الشركة في أكثر من 70 بلد حول العالم. لمعرفة آخر الأخبار ومعلومات أكثر تفصيلاً حول بروكتر آند جامبل وعلاماتها التجارية.

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