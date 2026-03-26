بالشراكة مع مجموعة الشايع، يخطط برايمارك لافتتاح محلين جديدين في دبي في أبريل ومايو، يليهما افتتاح محلين آخرين في البحرين وقطر في وقت لاحق من هذا العام.

الكويت : أعلن برايمارك، شركة الأزياء الرائدة عالمياً في مجال تجارة التجزئة، اليوم، عن افتتاح أول فروعه في الإمارات العربية المتحدة في دبي مول، وجهة التسوق الشهيرة في المنطقة، بالشراكة مع مجموعة الشايع. ويمثل هذا الافتتاح خطوة مهمة في خطة التوسع العالمية حيث تدخل العلامة السوق التاسع عشر لها على مستوى العالم.

تم افتتاح المحل رسمياً من قبل جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، بحضور سعادة أليسون ميلتون - السفيرة الأيرلندية في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، وغانشام بيندوريا - نائب رئيس برايمارك الشرق الأوسط، الذين شاركوا الاحتفال بإطلاق العلامة في دبي.

بتصميمه الفريد وموقعه المميز في قلب مدينة دبي، يُقدم المحل الرئيسي الجديد المكوّن من طابق واحد يمتد على مساحة تبلغ أكثر من 60,000 قدم مربع ويضم 600 موظف، للزبائن فرصة رائعة لتسوق أحدث صيحات الموضة والتشكيلات الأساسية اليومية للنساء والرجال والأطفال وإكسسوارات المنزل ومستحضرات التجميل، كل ذلك بأسعار مذهلة وقيمة مميزة وجودة عالية تشتهر بها علامة برايمارك. كما سيعرض المحل أيضاً مجموعة واسعة من تشكيلات برايمارك الحصرية المصممة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية شهيرة مثل Disney، NBA، NFL، بالإضافة إلى إمكانية التسوق من مجموعة "The Edit" الفاخرة التي تضم أزياء الرجال والنساء والأطفال الأصغر سناً ومستلزمات المنزل.

وبعد النجاح الباهر الذي حققه إطلاق برايمارك في الكويت في أكتوبر 2025، تُقدم العلامة التجارية اليوم تشكيلاتها العصرية ذات القيمة المميزة لزبائنها في الإمارات.

وبهذه المناسبة قال أوين تونغ، الرئيس التنفيذي لشركة برايمارك: يُمثل افتتاح برايمارك في الإمارات بالشراكة مع مجموعة الشايع، محطة مهمة لنا مع دخولنا السوق التاسع عشر لنا على مستوى العالم. وبعد النجاح الكبير الذي حققه أول محل لنا في الشرق الأوسط بالكويت العام الماضي، نتطلع إلى تعزيز حضورنا خلال الأشهر المقبلة وتقديم تشكيلات برايمارك التي تشتهر بقيمتها المميزة لزبائننا في دبي ولعدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء الشرق الأوسط."

من جهته قال جون هادن - الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "نحن فخورون للغاية بافتتاح أول محلات برايمارك في دبي، فهو الافتتاح الأكثر ترقباً في قطاع التجزئة في الإمارات العربية المتحدة لعام 2026، ونحن على يقين بأن زبائننا سيستمتعون بزيارة هذا المحل الرائع. إنها البداية فقط، حيث نعمل مع برايمارك على توسيع انتشار العلامة التجارية في جميع أنحاء المنطقة، وسنواصل ذلك بافتتاح محلين آخرين في دبي خلال الشهرين المقبلين.

يُعد افتتاح محل برايمارك في دبي مول، الأول ضمن ثلاث مواقع رئيسية سنفتتحها في دبي خلال الأشهر المقبلة، مما يعزز حضور العلامة التجارية في سوق الإمارات العربية المتحدة. وبالشراكة مع مجموعة الشايع، سيتم افتتاح فرعنا في سيتي سنتر مردف في أبريل، يليه مول الإمارات في مايو. وفي وقت لاحق من عام 2026، ستواصل علامة برايمارك توسعها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع خطة لافتتاح محل في البحرين في (سيتي سنتر البحرين) وآخر في قطر في (دوحة فستيفال سيتي)، ليصل عدد الأسواق التي تتواجد فيها العلامة التجارية عالمياً إلى 21 سوقاً.

وسيواصل برايمارك ومجموعة الشايع العمل معاً على خطط التوسع الإضافية في جميع أنحاء المنطقة خلال السنوات المقبلة.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 50 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 3500 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، وبرايمارك.

اكتشفوا المزيد عن مجموعة الشايع عبر www.alshaya.com.

عن برايمارك

تأسست برايمارك على رؤية أن كل شخص يستحق أن يتألق بإطلالة رائعة ويشعر بالرضا - دون دفع المزيد من المال. نحن نؤمن بتقديم قيمة رائعة لمنتجاتنا دون أي تنازلات، ونضع المعايير للأزياء العصرية بأسعار معقولة، ونقدم تشكيلات أزياء أساسية يومية مصممة لتدوم طويلاً.

تأسست برايمارك في إيرلندا عام 1969، وهي الآن شركة تجزئة عالمية في مجال الأزياء تضم أكثر من 470 محلاً في 19 بلداً في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، ويعمل لديها أكثر من 80,000 موظف. يزور ملايين الزبائن محلات برايمارك كل أسبوع ليتسوقوا بثقة كل ما يحتاجونه، بدءًا من التشكيلات الأساسية اليومية كالقمصان والجوارب، إلى أحدث صيحات الموضة - كل ذلك بأسعار لا تُضاهى.

ترتكز رؤية وشغف برايمارك على تبني فكرة افتتاح المحلات الفعلية التقليدية وتعزيز تجربة التسوق الشخصي - مما يُسهم بإضفاء الحيوية على الشوارع التجارية ومراكز التسوق لخلق تجارب اجتماعية مبهجة. تركز الشركة على إحداث تغيير إيجابي من خلال تقديم تشكيلات أزياء تدوم لفترة أطول، وحماية الحياة على كوكب الأرض ودعم سبل عيش الأشخاص الذين يصنعون ملابس برايمارك.

