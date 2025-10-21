أعلنت شركة بتروناس العالمية لزيوت التشحيم عن توقيع اتفاقية مع شركة بوش ريكسروث في مدينة تورينو الإيطالية بهدف اعتماد أفضل أصناف الزيوت المستدامة في المركبات الزراعية ومركبات الطرق الوعرة. وانطلاقاً من الالتزام بالاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة، تركز الشراكة على التطوير الفني والتأهيل وإمكانية الاستعاضة عن السوائل الهيدروليكية المعدنية وزيوت ناقل الحركة العالمي للجرارات المستخدمة حالياً ببدائل حيوية ومكررة بما يتوافق مع المتطلبات العالية لتصنيف سوائل ريكسروث.

وتُعد هذه الإضافة الأولى من نوعها لمجموعة منتجات شركة بتروناس العالمية لزيوت التشحيم، إذ تتميز بتركيبة قابلة للتحلل البيولوجي تدمج المكونات الحيوية ضمن زيوت ناقل الحركة العالمية للجرارات، المستخدمة بشكل أساسي في الأنظمة الهيدروليكية والتروس والفرامل الرطبة، مما يحسن كفاءة استهلاك الطاقة مع الحفاظ على مستوى أداء يضاهي الزيوت المعدنية التقليدية المتوفرة في السوق حالياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور شتيفن هاك، الرئيس التنفيذي لشركة بوش ركسروث: "تُظهر شراكتنا مع بتروناس العالمية لزيوت التشحيم إدراكنا العميق لمسؤولياتنا، بصفتنا أحد أبرز المتخصصين في مجال التقنيات الهيدروليكية، كما تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة في مجال السوائل الهيدروليكية. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز دعمنا لعملائنا من خلال تقديم بدائل أكثر استدامة للزيوت الهيدروليكية وزيوت ناقل الحركة العالمية للجرارات، المعتمدة في صناعتها على الزيوت المعدنية".

ومن جانبه، قال خليل موري، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة بتروناس العالمية لزيوت التشحيم: "يشكل تطوير الزيوت الهيدروليكية وزيوت ناقل الحركة العالمية للجرارات المستندة إلى مصادر حيوية خطوة متقدمة نحو تحقيق استراتيجية شركتنا الرامية إلى توسيع وتنويع محفظتها في القطاع الصناعي. ومن خلال دمج خبرات وإمكانات الشركتين، نسعى لتطوير حلول متقدمة تلبي الاحتياجات المتزايدة من حيث الكفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، للآلات المستخدمة في الزراعة والبناء، والأنظمة الهيدروليكية الثابتة. ويأتي هذا التوجه في سياق جهود شركتنا لتسريع اعتماد الطاقة المستدامة والمساهمة في الهدف المشترك الأوسع المتمثل ببناء مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة".

وبموجب الشراكة، تتولى شركة بوش ريكسروث تحديد متطلبات السوائل والمهام المتعلقة بمرحلة الاختبار والتأهيل، بينما تشرف شركة بتروناس العالمية لزيوت التشحيم على تطوير السوائل وإنتاجها وتوزيعها.

ويعمل الطرفان على تعزيز الشراكة الممتدة لخمس سنوات، من خلال تطوير نموذج أعمال مشترك للسوائل المستدامة، بالاستناد إلى الأسس التي ترسخها فترة التعاون الفني.

لمحة حول شركة بتروناس العالمية لزيوت التشحيم

تعد بتروناس العالمية لزيوت التشحيم من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تصنيع زيوت التشحيم، وذراع التسويق التابعة لبتروناس، شركة النفط الوطنية في ماليزيا. وتتولى شركة بتروناس العالمية لزيوت التشحيم، التي تأسست عام 2008، تصنيع مجموعة متكاملة من منتجات زيوت السيارات والزيوت الصناعية عالية الجودة وتسويقها في أكثر من 100 سوقاً عالمية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كوالالمبور، وتمتلك مكاتب تسويق في مختلف أنحاء العالم، بما فيها تورينو وبيلو هوريزونتي وبكين وشيكاغو. وتعد بتروناس العالمية لزيوت التشحيم المورد الفني للشراكة مع فريق مرسيدس إيه أم جي بتروناس للفورمولا 1، المسؤول عن تصميم وتطوير وتقديم حلول تكنولوجيا السوائل من بتروناس، والتي تتضمن مواد التشحيم والوقود وسوائل ناقل الحركة المخصصة لتشغيل سيارات العلامة الألمانية الرائدة.

وتُعد بتروناس شريكاً عالمياً في مجال الطاقة وحلولها، حيث تعمل على إثراء حياة الأفراد من أجل بناء مستقبل مستدام. وتلتزم بممارسة أعمالها وتنميتها بطرق تساهم بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة.

وتقود الشركة برنامجاً مكثفاً لتطوير أعمالها بهدف تعزيز حضورها بوصفها إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال زيوت التشحيم، وذلك من خلال توفير حلول مخصصة تلبي جميع الاحتياجات.

