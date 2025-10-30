أعلنت شركة باي ليتر، أول مزوّد مرخّص من مصرف قطر المركزي لخدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن شراكة استراتيجية مع أنصار جاليري، أحد أكثر الأسماء الموثوقة والمرموقة في سوق التجزئة القطري.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكّن عملاء أنصار جاليري في المتاجر من تقسيم قيمة مشترياتهم إلى أربع دفعات متساوية وبدون فوائد باستخدام باي ليتر. وتجسّد هذه الخطوة التزام باي ليتر بتوسيع منظومتها لتشمل أبرز قطاعات التجزئة، وتمكين المتسوقين في نقاط البيع من حلول مالية سلسة، مسؤولة، وآمنة.

قال السيد محمد الدليمي، الشريك الإداري لشركة باي ليتر:

"إن شراكتنا مع أنصار جاليري تعكس دور باي ليتر كعنصر تمكين لنمو الأعمال في السوق. فمن خلال دمج حلولنا في منصتها الإلكترونية، نتيح للعملاء مرونة أكبر وراحة بال في إدارة نفقاتهم، وفي الوقت ذاته نساهم في تعزيز معدلات النمو لديهم وزيادة ولاء العملاء وفتح آفاق جديدة للتوسع الرقمي."

علق رئيس مجلس الإدارة المحترم الدكتور علي أكبر شيخ علي والمدير الإداري المحترم الدكتور حسين سعدات الرئيس التنفيذي لشركة أنصار جاليري على هذه الشراكة قائلين:

تشكل هذه الشراكة محطة مهمة تعزز مكانة باي ليتر كخيار الدفع بالتقسيط الوحيد والرئيسي في قطر، من خلال توسيع نطاق خدماتها لتشمل قطاعات جديدة وتلبية الطلب المتزايد على حلول دفع مرنة وأخلاقية. وبالتعاون مع أنصار جاليري، تواصل باي ليتر لعب دور محوري في صياغة مستقبل المدفوعات الرقمية في قطر.

لمزيد من المعلومات عن باي ليتر، يُرجى زيارة :www.paylaterapp.com

لاستكشاف أنصار جاليري عبر الإنترنت، يُرجى زيارة www.ansargallery.com

نبذة عن باي ليتر

“باي ليتر” هي أول مزوّد مرخّص من مصرف قطر المركزي لخدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تأسست باي ليتر على مبادئ الثقة والامتثال والابتكار التكنولوجي، حيث تقدم للعملاء تجربة تسوّق مرنة وبدون فوائد، وللتجار دفعات فورية، وحماية من المخاطر.

نبذة عن أنصار جاليري

تُعد أنصار جاليري من أبرز الأسماء الراسخة في سوق التجزئة القطري، حيث عُرفت بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. وتواصل أنصار جاليري خدمة المجتمع القطري عبر فئات متنوعة تشمل الأزياء، والمنتجات المنزلية، والاحتياجات اليومية، كما توسّع حضورها لتلبية تطلعات المستهلك من خلال منصات التسوق عبر الإنترنت.

-انتهى-

#بياناتشركات