أعلنت باي تن وبنك دبي التجاري عن الإطلاق الفعلي لخدمات التمويل المفتوح ضمن مبادرة «الطارق» للتمويل المفتوح في دولة الإمارات، في خطوة تعكس التقدم المستمر نحو تطوير خدمات مالية رقمية منظمة وآمنة تتمحور حول احتياجات العملاء.
وفي هذا الإطار، قام بنك دبي التجاري، بالتعاون مع باي تن، بتمكين الحسابات الجارية وحسابات التوفير لعملائه من الأفراد للاتصال عبر إطار التمويل المفتوح في الدولة، بما يتيح مشاركة البيانات بشكل آمن وبدء عمليات الدفع وفق متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويُعد هذا الإطلاق من أوائل التطبيقات الواسعة لخدمات التمويل المفتوح على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد في الدولة، حيث ينتقل من مراحل تجريبية محدودة إلى استخدام فعلي من قبل العملاء.
وقد تم تنفيذ الإطلاق بالتعاون مع باي تن، أول جهة مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن إطار التمويل المفتوح المعتمد. وتمكن الطرفان من تنفيذ معاملات فعلية ضمن بيئة تشغيل حقيقية، بما يؤكد جاهزية الأنظمة، وسلامة التكامل التقني، وسلاسة تدفق البيانات وعمليات الدفع.
ويمثل هذا الإنجاز انتقالًا من مراحل الاختبار إلى التطبيق العملي المنظم، ما يتيح لبنك دبي التجاري البدء في تقديم خدمات قائمة على التمويل المفتوح لعملائه، مع الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والأمن والامتثال.
وجرى تفعيل هذا الإطلاق عبر منصة «نبراس» للتمويل المفتوح، الخاضعة لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويؤكد تمكين المنصة لكل من باي تن وبنك دبي التجاري استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والتقنية والتشغيلية، مع وجود الأطر الرقابية اللازمة لضمان المشاركة الآمنة ضمن منظومة التمويل المفتوح.
وفي تعليقه على الإعلان، قال السيد هاري غيل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة باي تن، إن الإطلاق على نطاق أوسع يُعد خطوة عملية نحو تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات للتمويل المفتوح إلى واقع فعلي، بما يضمن وصولًا آمنًا ومنظمًا للعملاء، مع الالتزام بأعلى معايير الثقة والحوكمة والامتثال
كما آضاف الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: يمثل الإطلاق الكامل لخدمات التمويل المفتوح في بنك دبي التجاري محطة محورية تضع البنك في قلب تحول أساسي في البنية المالية لدولة الإمارات. ونحن فخورون بكوننا من أوائل البنوك في الدولة التي تتخذ خطوة جوهرية نحو بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً، تتيح للعملاء قدراً أكبر من التحكم في تفاعلاتهم المالية. ويعكس هذا التوجه التزام بنك دبي التجاري على المدى الطويل بتقديم تجارب رقمية سلسة تضع العميل في المقام الأول، وتسهم في تسريع نمو دولة الإمارات، وتمكين المواطنين والمقيمين على حد سواء من حلول مالية مبتكرة وشفافة
وخلال المرحلة المقبلة، ستواصل باي تن وبنك دبي التجاري العمل على توسيع مجالات الاستخدام، ومتابعة الأداء، ودعم اعتماد أوسع لخدمات التمويل المفتوح، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات طويلة المدى ضمن مبادرة «الطارق»
نبذة عن باي تن
باي تن هي منصة مدفوعات بديلة مرخصة، تقدم حلول دفع رقمية آمنة ومتوافقة وقابلة للتكامل مع أنظمة مالية متعددة. تعمل الشركة ضمن أطر تنظيمية معتمدة في الهند، ودولة الإمارات، والبحرين، والمغرب، مع خطط للتوسع في أسواق دولية أخرى، وتعمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية لدعم تطوير منظومات مدفوعات رقمية موثوقة
