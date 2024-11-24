القاهرة: كشف المديرُ التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة مبارك بن سعيد باقطيان للذهب والمجوهرات - الشركة الرائدة في مجال الذهب والمجوهرات في المملكة العربية السعودية- الدكتور فهد باقطيان، عن خططِ الشركة التوسعية في السوقِ المصري الذي وصفه بالواعدِ.

وقال باقطيان في تصريحات على هامش زيارته لجمهوريةِ مصر العربية ضِمن وفد الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: نعكفُ حالياً على دراسة احتياجات السوق المصري وسنُركز في المرحلة القادمة على بحثِ الفرص الاستثمارية وعقد شراكاتٍ مع المستثمرين المصريين للتواجد في سوق الذهب المصري وخاصةً سوق السبائك عيار 24 قيراط الذي يشهدُ إقبالا كبيرًا في المرحلة الحالية، حيثُ ارتفعت مُشترياتُ السبائك والجنيهات الذهبية والعملات الذهبية خلال الربع الثاني 2024 في مصر لتسجل 7.6 طنٍ مدفوعة بإقبال المواطنين على الاستثمار بالمعدن الأصفر بغرضِ الادخارِ ، كما احتلَّت مصر المركز السابع في قائمة الدول الأعلى إقبالاً على شراء الذهب والسبائك خلال الربع الأول من العام الحالي بحصة تبلغ نحو 2% من الإجمالي العالمي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، ومضيفاً: "سوق السبائك هو الفرصة الأهم للاستثمار في قطاع الذهب حيثُ يحتاج السوق المصري إلى مزيدًا من الاستثمارات في هذا القطاع الهام".

وأوضح الدكتور فهد باقطيان: أنَّ الشركة متواجدةٌ وبقوةٍ على خارطة السوق السعودي والأسواق الخليجية واستطاعت أن تصبح أيقونة في عالم صناعة الذهب والمجوهرات في المملكة العربية السعودية وتمتلكُ اسماً براقاً في هذا المجال يعتمدُ على خبرة تمتد لأكثر من 60 عاماً وخاصة في مجال صناعة السبائك الذهبية الصافية عيار 24 بجود عالية وفق المعايير العالمية وهو ما يؤهلها للمنافسة وبقوة في السوق المصري.

وأكد باقطيان أنَّ الخطواتِ الفعَّالة التي اتخذتها الحكومةُ المصرية لحمايةِ سوق الذهب وجذب فرص الاستثمار لهذا السوق شجعت رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والذي يُعدُّ أحد أهم الخيارات المفضلة لدى المستثمرين والملاذ الأكثر أمناً في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

مؤكداً أنَّ سوقَ الذهبِ السعودي ولله الحمد سوقٌ واعدٌ خاصةً مع توجهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم هذا القطاع الحيوي حيثُ تُخطط المملكة العربية السعودية إلى مضاعفة إنتاجها من الذهب إلى مليون أونصة بحلول 2030، من نحو نصف مليون حالياً. لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، وأكد أنَّ سوق الذهب السعودي يتمتع بتنظيمٍ صارمٍ وضماناتٍ للمعايير والجودة مما يمنحُ الثقةَ للمشترين والمستثمرين في الحصولِ على منتجاتٍ ذهبيةٍ ذاتَ جودةٍ عاليةٍ.

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