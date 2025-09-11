مقاربة مختلفة للراحة والعافية... "ايلسين للتطويرالعقاري " تُعيد تعريف أسلوب العيش العصري

دبي، الإمارات – أعلنت شركة ايلسين للتطويرالعقاري (Elysian Developments)، عن إطلاق أحدث مشاريعها السكنية المتميّزة "إيميرج ريزيدنسز" (Émerge Residences)، وهو مشروع مستدام وهادف يضم 78 وحدة سكنية من الشقق المُصمَّمة بعناية بغرفة، غرفتين، وثلاث غرف نوم، في موقع استثنائي على شارع الميدان، دبي.

وقد أُقيم حفل الإطلاق في منتجع "فورسيزونز" الفاخر على شاطئ جميرا، بمشاركة نخبة من قادة القطاع العقاري، ومناصري أسلوب الحياة الصحية، وخبراء التصميم، في فعالية شكّلت انطلاقة حقيقيّة لمسيرة جديدة في عالم السكن.

ويأتي هذا الإطلاق بعد النجاح اللاّفت الذي حققه مشروع " إسمي بيتش ريزيدنسز" (Esmé Beach Residences) في جزر دبي، الذي طُرح مطلع العام الجاري كوجهة سكنيّة ساحليّة بمعايير خمس نجوم.

يمثّل "إيميرج" امتداداً لفلسفة "ايلسين للتطوير العقاري " القائمة على تعزيز مفاهيم جودة الحياة ، حيث يوفّر تجربة سكنيّة ترتكز على تكامل التصميم، نمط الحياة، والمجتمع، لتأمين بيئة تدعم الصحة الشاملة والحياة الواعية.

في صميم المشروع، يبرز "نادي لونجيفتي " وهو أوّل مركز بعلامة تجاريّة تطلقه "ايلسين للتطوير العقاري "، ليكون بمثابة ملاذ صحي لا يُقدّم الرفاهيّة كخدمة، بل كأسلوب حياة. فكل تفصيل - من المواد الطبيعيّة إلى توزيع المساحات - صُمّم بعناية لتقليل التوتّر، وتعزيز الضوء الطبيعي، وتسهيل الحركة، بما يدعم صحة الجسد والعقل معاً.

ويحظى السكان بإمكانيّة الوصول إلى مجموعة من العلاجات والتقنيات التحويليّة، تشمل: غرف الساونا وحمّامات التبريد (cold plunge)، غرف العلاج بالضوء الأحمر والـCryotherapy، علاجات الأوكسجين بالضغط العالي (Hyperbaric Oxygen Therapy)، وصالة رياضيّة مبتكرة و متكاملة.

كما تطلق "ايلسين للتطويرالعقاري " مجموعة "ويل بينغ" (Well-being Collection) المحدودة، المؤلّفة من 11 وحدة فاخرة ، لتُقدّم هذه المجموعة تجربة سكنيّة فريدة تُحاكي مراكز العافية الخاصّة، من خلال ساونا خارجيّة، أحواض تبريد، وأحواض استشفائيّة، تجعل من الروتين اليومي لحظات للصفاء والشفاء الذاتي.

ويمتاز موقع المشروع في شارع الميدان بمزيج مثالي بين الهدوء والتواصل الحضري، إذ يبعد دقائق معدودة عن وسط دبي ومركز دبي المالي العالمي، مع الحفاظ على طابع من الخصوصيّة والمساحات الخضراء المفتوحة. ويعكس تركيز المنطقة على المشاة والمجتمع نهج "ايلسين للتطوير العقاري " القائم على جعل الرفاهيّة أولويّة.

وفي هذا السياق، صرّح مسعود نسيب، الشريك المؤسّس لشركة ايلسين للتطوير العقاري قائلاً: "يسعدنا أن نرحّب بـ‘إيميرج‘ كأحدث إضافة إلى عائلة ايلسين. هذا المشروع يجسّد قيمنا الجوهريّة، ويستجيب لما يبحث عنه الناس فعلاً في يومنا هذا: السلام الداخلي، الصحة الشاملة، وأسلوب حياة يُقدّر التوازن والوعي."

وأضاف الشريك المؤسّس نعمان محمود: "نحن نضع مبادئ الرفاهيّة، المجتمع، وطول العمر في قلب كل قرار نتّخذه، من اختيار المواد إلى تصميم التجارب التي نقدّمها لسكاننا. ‘إيميرج‘ هو تجسيد حقيقي لهذه الفلسفة، ونفخر بتقديمه إلى السوق."

منذ انطلاقتها، التزمت ايلسين للتطوير العقاري بتقديم مساحات سكنيّة تُلهم وتُثري وتُلبّي متطلبات الإنسان المعاصر. ومع مشروع "إيميرج ريزيدنسز"، تواصل الشركة رحلتها في صياغة منازل ليست فقط جميلة المظهر، بل تحمل معنى عميقاً يُعزّز جودة الحياة بكل أبعادها.

نبذة عن ايلسين للتطوير العقاري

ايلسين للتطوير العقاري هي شركة للتطوير العقاري الفاخر، تتّخذ من دبي مقرّاً لها، وتركّز على تصميم بيئات سكنيّة ترتقي بتجربة العيش اليوميّة. تنبثق الشركة عن مجموعة ايلسين، إحدى الأسماء الموثوقة في سوق العقارات منذ عام 2006. تستند فلسفة الشركة إلى مبدأ "كل تفصيل يصنع فرقاً"، مع تركيز عميق على مفاهيم الرفاهيّة الشاملة، التوازن الطبيعي، والحيويّة المستدامة. من المواد المختارة بعناية، إلى المرافق المتكاملة المعزّزة للصحة، تعبّر كل وحدة عن التزام ايلسين بتقديم منازل تُلهِم وتدوم وتُثري الحياة.

لمزيد من المعلومات، يرجى تصفّح الموقع الإلكتروني:

www.elysiandevelopments.ae

