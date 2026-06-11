الرياض، افتتحت شركة الوعلان للتجارة أول صالة عرض مخصّصة لسيارات جينيسيس المستعملة المعتمدة في مدينة الرياض، بحضور كبار مسؤولي الشركة وممثلي وسائل الإعلام، في خطوة تُعد محطة بارزة تعكس توسّع حضور العلامة الفاخرة في السوق السعودي.

ويأتي افتتاح الصالة الجديدة ضمن استراتيجية جينيسيس الوعلان لتعزيز موقعها في قطاع السيارات المستعملة المعتمدة، وفتح آفاق نمو جديدة تدعم توسّع المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده سوق السيارات الفاخرة في المملكة، والطلب المتزايد على المركبات المعتمدة التي تجمع بين الجودة والموثوقية وتجربة التملك الراقية.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في مفهوم السيارات المستعملة، حيث تسعى "جينيسيس الوعلان" إلى إعادة تعريف هذه الفئة عبر تقديم تجربة متكاملة ترتكز على الشفافية والثقة، مدعومة بمعايير فحص دقيقة وشهادات اعتماد رسمية من المصنع، بما يضمن للعملاء أعلى مستويات الاعتمادية وراحة البال.

وستوفر الصالة الجديدة منصة متكاملة لتقديم مفهوم مختلف للسيارات المستعملة المعتمدة، مع التركيز على توضيح الفارق الجوهري بين السيارات "المستعملة" والسيارات "المعتمدة"، وترسيخ مكانة سيارات "جينيسيس" المعتمدة كخيار فاخر يجمع بين الأداء والجودة وقيمة الاقتناء طويلة الأمد.

وتمتد صالة العرض الجديدة على مساحة 340 متراً مربعاً، وتشمل مرافق وتجارب الصالة عدداً من العناصر التفاعلية والتوعوية، من أبرزها عرض تفصيلي لعملية الفحص متعدد النقاط المعتمد من "جينيسيس"، ولوحة تعريفية توضّح استخدام قطع الغيار الأصلية والشهادة الرسمية للاعتماد، وقسم مخصص لخدمات الضمان وما بعد البيع، أضافة إلى لوحة مقارنة تشرح الفروقات بين السيارات المستعملة التقليدية والسيارات المعتمدة.

وفي تعليق له في هذه المناسبة، قال رئيس مجلس ادارة شركة الوعلان القابضة فهد بن سعد الوعلان: "يمثل افتتاح أول صالة متخصصة لسيارات جينيسيس المعتمدة محطة مهمة في مسيرة العلامة في السوق السعودي وترسيخاً للشراكة الاستراتيجية التي تربطنا، ويعكس التزامنا بتقديم تجربة امتلاك متكاملة ترتكز على الثقة والجودة والشفافية. ونهدف من خلال هذه الخطوة إلى منح العملاء مستوىً جديداً من الاطمئنان عند شراء السيارات المعتمدة، بما يواكب تطلعات عملاء الفئة الفاخرة في المملكة".

المدير العام لعلامة "جينيسيس" في شركة "الوعلان للتجارة"محمد أبو النور، قال: "إن افتتاح أول صالة متخصصة لسيارات جينيسيس المستعملة المعتمدة في الرياض تُعد خطوة استراتيجية تعزز منظومة خدماتنا وتوسع نطاق الخيارات المتاحة أمام عملائنا. ونحرص من خلال هذا الإنجاز الجديد على توفير تجربة شراء ترتقي إلى معايير جينيسيس العالمية، عبر سيارات خضعت لفحوصات دقيقة واعتماد رسمي يضمن أعلى مستويات الجودة والموثوقية، ما يعكس التزامنا المستمر بتقديم قيمة استثنائية وتجربة امتلاك فاخرة في مختلف مراحلها."

وتربط شركة "الوعلان للتجارة" علاقة شراكة استراتيجية طويلة مع علامة "جينيسيس"، كونها وكيلاً رسميا للعلامة في المملكة العربية السعودية (المنطقة الوسطى)، وأسهمت منذ انطلاق "جينيسيس" في السوق المحلي في تعزيز حضورها ضمن قطاع السيارات الفاخرة عبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الخدمة وبرامج تجربة العملاء. وخلال السنوات الماضية، نجحت "جينيسيس الوعلان" في ترسيخ مكانة العلامة كواحدة من أبرز الأسماء الصاعدة في سوق السيارات الفاخرة في المملكة، من خلال التركيز على الجودة والابتكار والخدمات الراقية التي تعكس فلسفة "الفخامة الهادئة" التي تتميز بها "جينيسيس" عالمياً.

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