الرياض: أعلنت شركة "الوعلان للتجارة"، الرائدة في سوق السيارات في المملكة، رسمياً عن شراكتها الاستراتيجية مع علامة السيارات الكهربائية الفاخرة "زيكر" التي تنضوي تحت لواء علامة "جيلي" العريقة، كممثل معتمد للعلامة في أسواق المملكة العربية السعودية.

وجاء هذا الإعلان خلال حفل أقامته الشركة يوم السبت 17 فبراير 2024، في مدينة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة "مجموعة الوعلان"، فهد بن سعد الوعلان، إضافة إلى كبار المسؤولين في شركة "زيكر" و"مجموعة الوعلان"، وعدد من كبار الشخصيات، وممثلي وسائل الإعلام. وتم خلال فعاليات الحفل الإعلان عن طرح طرازين فاخرين لعلامة زيكر في السوق السعودية، ZEEKR 001 و ZEEKR X.

وتواكب هذه الشراكة جهود المملكة لتحقيق "الاقتصاد الدائري للكربون" الذي يرمي إلى إعادة دورة الكربون الطبيعية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، واستراتيجية السعودية الخضراء. وتعد السيارات الكهربائية إحدى هذه الحلول الناجعة للحد من انبعاثات الكربون الضارة.

كما تأتي الشراكة ضمن استراتيجية شركة "الوعلان للتجارة" التنموية للتوسع وزيادة وتنويع محفظتها الاستثمارية والتمثيلية في المملكة، والاستفادة من الفرص المتوفرة. وقد جاء اختيار علامة "زيكر" لتقنيات التنقل الكهربائي التابعة لمجموعة جيلي القابضة، والتي تتمتع بخبرة 37 عاماً في تصنيع السيارات، كونها تجمع بين التصاميم الأنيقة المبتكرة والتقنيات المتقدمة والقدرات العالية، وذلك بعد اختبارات قاسية خضعت لها في السوق السعودية، وأثبتت من خلالها أهليتها وملاءمتها لأجواء المملكة ولتطلعات وأذواق المستهلكين.

وتوقع رئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان فهد بن سعد الوعلان آفاقاً واعدة من هذه الشراكة الاستراتيجية مشيراً إلى أنها تأتي في الوقت المناسب، لمواكبة التحول الحاصل في صناعة السيارات والانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات الكهربائية، وفي ظل سياسة المملكة ومبادراتها المتعددة لتحقيق الاستدامة والحياد الكربوني. وأضاف: "تمثل زيكر برأينا مستقبل النقل المستدام وتعكس الالتزام بتقديم حلاً بيئياً لاحتياجات النقل اليومية، وتجمع بين التصاميم الأنيقة المبتكرة وفخامة ورقي وراحة المقصورة، إضافة إلى القدرات العالية وتقنيات الاتصالات والشحن، ووسائل الأمان المتقدمة. وهي ستشكل علامة فارقة في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة في المملكة، والخيار الأول لعشاق الفخامة وحماية البيئة".

بدوره قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة "زيكر" كانون وانغ: "تعد المملكة العربية السعودية أحد مجالات التركيز الرئيسية بالنسبة لنا في زيكر. وباعتبارها سوقاً متطورة تشتهر بالمستهلكين المميزين، وقطاع السيارات المزدهر، والمنظومة البيئية السريعة التطور للمبتكرين في مجال التقنية، فإن المملكة تحمل مرآة لأفضل ما في صناعتنا، وتعكس القيم التي تدفعنا كعلامة تجارية. ومع رؤية السعودية 2030 التي تقدم مخططاً طموحاً للمستقبل، حيث تكون فيه الاستدامة في صميم الأعمال والحياة الاجتماعية، نرى فرصا هائلة لنمو قطاع السيارات الكهربائية".

ZEEKR 001

تجمع "زيكر 001" بين مزايا الكوبيه وسيارات الدفع الرباعي، وتدمج جمال التصميم وسعة المقصورة والتطبيقات والبرمجيات العملية، وتم بناءها على قاعدة جيلي SEA (Sustainable Experience Architecture)، أي المنصة الهندسية المستدامة. ويوفر الهيكل الصلب والمرن عالي القوة واستراتيجية الحماية الرائدة ضد الاصطدام حماية شاملة للسلامة، إضافة إلى تجهيزات أنظمة القيادة والسلامة الذكية.

حققت السيارة منذ طرحها في الأسواق الصينية نجاحاً باهراً، وهي أول طراز كهربائي محلي فاخر يباع منه أكثر من 10,000 وحدة شهرياً. وتعد هذه السيارة من أذكى السيارات الكهربائية في الأسواق، وتم تزويدها بنظام تعليق هوائي قابل للتعديل، وببطارية بطاقة 100 كيلوواط، وبمدى تشغيلي يبلغ 620 كم ويمكن استخدام شاحن سريع بقدرة 200 كيلوواط لشحنها لمدى 120 كم خلال 5 دقائق فقط. كما يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 30 دقيقة. وجهزت السيارة بمحركين كهربائيين بقوة 544 حصاناً وعزم 686 نيوتن متر، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 3.8 ثوان فقط.

ZEEKR X

تشكل "زيكر إكس" معياراً جديداً في سوق السيارات الفاخرة المدمجة، وتتميز بتصميمها الرياضي الأنيق وبفخامة تجهيزاتها ورفاهيتها وسعة مقصورتها. وقد تم بناءها على قاعدة جيلي SEA (Sustainable Experience Architecture)، أي المنصة الهندسية المستدامة.

تنتمي "زيكر إكس" إلى فئة SUV الرياضية، وجهزت بنظام قيادة ذكي ومتطور، يضم عدد من الكاميرات والرادارات، للتحكم النشط في القيادة، والمساعدة على ركن السيارة وتعزيز سلامة القيادة، وغيرها من الوظائف. إضافة إلى تجهيزها بنظام استشعار قمرة القيادة الذكي، ونظام تنقية الهواء، وأنظمة سلامة متطورة، مثل نظام التحكم المطلق بظروف القيادة، نظام الكبح المتكامل الذكي IPB، نظام XTCS ضد الانزلاق على جميع أنواع الطرقات، نظام مساعدة القيادة المتطور عالي الأداء، نظام إضاءة ليد الذكي لتوزيع الضوء، نظام وسائد هوائية يشمل السيارة بأكملها ويتضمن 7 وسائد هوائية توفر حماية شاملة للسائق والركاب، وغيرها من التقنيات الذكية.

وتوفر السيارة مدى قيادة يبلغ 440 كم ، وتأتي مزودة بمحركين كهربائيين، بقوة 428 حصاناً (315 كيلوواط، وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ ساعة خلال 3.7 ثوان. وهي تعد أسرع سيارة دفع رباعي فاخرة مدمجة في العالم.

الجدير ذكره أن "الوعلان للتجارة"، تُعد من أعرق الشركات في قطاع السيارات في المملكة، وهي تملك إضافة إلى وكالة "زيكر" وكالات توزيع سيارات "رينو"، "هيونداي"، "جينيسيس"، و"جيلي" في المملكة.

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عن مجموعة الوعلان:

تقدم مجموعة الوعلان، الرائدة في قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائها منذ أكثر من 45 عامًا. ومن خلال شبكة واسعة وشراكات مع أهم الشركات المصنعّة العالمية، تكرّس مجموعة الوعلان تطلعاتها لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها في المملكة.

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عن : ZEEKR

ZEEKR ، هي علامة تجارية عالمية، تتميز بتطوير تقنيات مركبات النقل الكهربائي، بهدف توفير نظام بيئي متكامل للمستخدم يتوافق مع الابتكار كقاعدة أساسية.

تستخدم ZEEKR العلامة التجارية على أساس التجربة المستدامة (SEA)، وتشمل تقنيات وأنظمة إدارة البطاريات الخاصة، وتقنيات المحركات الكهربائية، وسلاسل توريد المركبات الكهربائية، حيث ترتكز قيم ZEEKR على المساواة والتنوع والاستدامة، وتتطلع بطموحها أن تصبح المزود الحقيقي لحلول التنقل.

تمتلك ZEEKR مراكز للبحث والتطوير في كل من نينغبو وهانغتشو وغوتنبرغ وشانغهاي، تتضمن مرافق حديثة وخبرات عالمية المستوى، حيث يعمل الفريق الهندسي على تطوير التقنيات الأساسية مثل هياكل المركبات، ومجموعة المحركات، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، كما تتعاون مع الشركات الناشئة ومراكز الابتكار والجامعات في السويد وحول العالم، لتمهيد الطريق نحو التنقل المستدام في المستقبل.