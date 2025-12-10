الحمد:

- الوطني للثروات تسعى إلى تزويد عملائها برؤى تساعدهم للتعامل بثقة مع التحولات الاقتصادية العالمية

- المناقشات التي تضمنها المؤتمر عكست حجم التغير العميق الذي يشهده الاقتصاد العالمي

- المجموعة تقدم استراتيجيات متكاملة تغطي مختلف فئات الأصول

- حلولنا الاستثمارية تتجاوز الحدود ونواصل دعم عملائنا لاستثمار التحولات العالمية والسعي الى تحقيق أهدافهم بثقة

نظّمت مجموعة الوطني للثروات مؤتمرها للرؤى الاستثمارية السنوي لعام 2025، وذلك بحضور نخبة من الخبراء العالميين والمحللين الاستراتيجيين لمناقشة المشهد الاقتصادي المتغير واستكشاف الفرص الاستثمارية الناشئة.

افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عصام الصقر، أكد فيها أنه وفي ظل التحولات العميقة التي تشهدها الأسواق العالمية، يبقى بنك الكويت الوطني شريكاً موثوقاً لعملائه بفضل التزامه الراسخ بدعم عملائه عبر تقديم حلول واستشارات استثمارية مبتكرة، تواكب التطورات الاقتصادية وتدعم السعي الى تحقيق أهدافهم بثقة واستدامة.

وشدد الصقر على أن الوطني يعتبر عملائه شركاء في النجاح، ويلتزم بتزويدهم بأفضل الخبرات العالمية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.

وتضمّن المؤتمر عدة جلسات رئيسية، من بينها محاضرة بعنوان "إعادة المعايرة الكبرى" التي استضافت كارين وارد، المديرة التنفيذية ورئيسة استراتيجيات السوق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في جي بي مورغان لإدارة الأصول وتناولت التحولات في ديناميكيات التجارة العالمية وظهور الكتل الاقتصادية الجديدة ودور الابتكار.

كما تضمن جدول أعمال المؤتمر محاضرة بعنوان "الاستثمار في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي: التمييز بين الفقاعات والابتكارات الحقيقية" شارك فيها ألكسندر وايت، المدير التنفيذي في جي بي مورغان لإدارة الأصول، حيث استعرض استراتيجيات تحديد الفرص المستدامة وسط التغيرات التكنولوجية السريعة.

وشهد المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان "الفرص في مرحلة التحول" شارك فيها كل من مايك جونتار، الرئيس التنفيذي والشريك في انترفيست كابيتال بارتنر، وشادي خضر، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة الوطني للثروات، وأندرو بيتيت الشريك المؤسس لشركة Revcap بالإضافة إلى كارين وارد وألكساندر وايت، حيث سلط المتحدثون الضوء على آفاق الاستثمار عبر مختلف فئات الأصول.

واختتم المؤتمر بكلمة ألقاها، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوطني للثروات السيد/فيصل الحمد، أكد فيها سعي المجموعة لتزويد عملائها برؤى عملية تساعدهم للتعامل بثقة مع التحولات الاقتصادية العالمية.

وقال إن المناقشات التي شهدها المؤتمر عكست حجم التغير العميق الذي يشهده الاقتصاد العالمي وما ينطوي عليه من فرص كبيرة للمستثمرين أصحاب الرؤية. مؤكداً التزام الوطني للثروات بتقديم خبرات وحلول عالمية المستوى تدعم عملائها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتزويدهم باستراتيجيات مبتكرة تواكب التحولات وتفتح لهم آفاقاً جديدةللسعي الى النمو.

وشدد الحمد على أن المؤتمر يواصل وللعام الثاني على التوالي ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لتمكين العملاء والشركاء من الاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية واستراتيجيات الاستثمار المبتكرة للسعي الى تحقيق نمو طويل الأمد.

وأشار الحمد إلى أن الرؤى التي طرحت في هذا المؤتمر تُمكّن المستثمرين من تجاوز التعقيدات، وتبني الابتكار، ومساعدة العملاء في تقييم الفرص المحتملة بما يتوافق مع أهدافهم طويلة الأمد.

وأكد الحمد أن مجموعة الوطني للثروات، من خلال خبراتها العالمية وحلولها الشاملة، تلتزم بتمكين عملائها من الوصول إلى استراتيجيات مبتكرة تغطي مختلف فئات الأصول وتواكب أحدث الاتجاهات الاستثمارية.

واستطاعت "الوطني للثروات" أن تحقق مكانة متميزة لها عبر تقديم خدمات فريدة تتجاوز حدود الاستثمار وتشمل خدمات إدارة الأصول والتداول والإقراض والودائع والاستشارات المالية وغيرها من الخدمات المخصصة والمبتكرة للأفراد والعائلات من ذوي الملاءة المالية العالية، التي يقدمها فريق متخصص من خبراء إدارة الثروات يتكون من أكثر من 115 من خبراء الاستثمار والوسطاء و75 مديراً للعلاقات.

نبذة عن الوطني للثروات

تعد الوطني للثروات، ركيزة أساسية ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني وإحدى المجموعات الرائدة في مجال إدارة الثروات في الشرق الأوسط. وتتخطى قيمة الأصول الشخصية المدارة فيها أكثر من 74.5 مليار دولار أمريكي كما بنهاية الربع الثالث من 2025. وتتميز المجموعة ببصمة جغرافية واسعة تمتد عبر تسع مدن في خمس دول مختلفة، تقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة، والتخطيط المالي، وإدارة الأصول، والخدمات الاستشارية. وتتبع المجموعة نهجاً يرتكز على إيجاد الحلول المخصصة التي تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل عميل سعياً لتلبية الأهداف المالية الفريدة للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية. للمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.nbkwealth.com.

الوطني للثروات هي علامة مسجلة باسم بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. لاستخدامها في خدمات ادارة الأصول التي يتم تقديمها، على مستوى العالم، من قبل شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. وهي شركة استثمار رائدة والشركات التابعة لها (وشركات أخرى تابعة للمجموعة)، الى جانب الخدمات المصرفية الخاصة المقدمة على مستوى العالم من بنك الكويت الوطني وهو أحد أكبر وأقدم المؤسسات المالية في المنطقة.