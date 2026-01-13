مسقط: تؤكد الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان، التزامها بدعم تحوّل سلطنة عُمان نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام للمستقبل، من خلال تعزيز عروضها في مجال التمويل المستدام، وذلك في إطار التزامها الراسخ بالممارسات المالية المسؤولة والمستقبلية. ويتماشى هذا التوجه مع أهداف رؤية عُمان 2040، لا سيما في دعم التنمية البيئية المستدامة ضمن القطاع المالي. ومن خلال هذه المبادرات، تعمل الوطنية للتمويل على تمكين الأفراد والشركات من تبنّي تقنيات أكثر مراعاة للبيئة، والحد من آثارهم البيئية، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأجل لسلطنة عُمان.

وفي حديثه عن الغاية الأوسع للشركة ودور التمويل المسؤول، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "لم تعد الاستدامة اعتبارًا ثانويًا، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في نمو الدول وتطور الصناعات وضمان رفاهية المجتمعات على المدى الطويل. وفي الوطنية للتمويل، ندرك أن التقدم الحقيقي يتحقق عندما توفر المؤسسات المالية مسارات عملية ومتاحة تمكّن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات استشرافية. ومن خلال حلولنا للتمويل المستدام، نسعى إلى تعزيز السلوك الإيجابي، وتسريع تبنّي ممارسات أكثر مراعاة للبيئة، وتمكين عملائنا من المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام للوطن، بما يعكس مسؤوليتنا والتزامنا بإحداث تغيير ملموس".

تغطي باقة التمويل المستدام التي تقدمها الوطنية للتمويل قطاعات تمويل السيارات، والسلع الاستهلاكية المعمرة (تمويل الأثاث، والأجهزة الإلكترونيـة والمطابخ)، وتمويل المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الشركات الكبرى، بما يتيح للعملاء حلولًا تحقق قيمة ملموسة في كل مرحلة من رحلتهم نحو الاستدامة. وبالنسبة للعملاء الأفراد، تشمل هذه الباقة خيارات تمويل عملية تشجّع على تبنّي تقنيات أنظف وأنماط حياة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. وتشمل هذه الحلول تمويل السيارات الكهربائية والهجينة لدعم التحول إلى وسائل نقل منخفضة الانبعاثات. وعلاوة على ذلك، تقدم الوطنية للتمويل تمويلاً لتركيب ألواح الطاقة الشمسية المنزلية، وأنظمة إعادة تدوير المياه، والأجهزة المنزلية الموفّرة للطاقة، وتقنيات المنازل الذكية، بما يجعل أنماط الحياة المستدامة في متناول العائلات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.

تقدّم الوطنية للتمويل للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة متكاملة من الحلول المصممة خصيصًا لتمكينها من دمج الاستدامة ضمن عملياتها وقراراتها الاستثمارية وتخطيطها الاستراتيجي. وتشمل هذه الحلول تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، إلى جانب دعم مشاريع التطوير العقاري الصديقة للبيئة والملتزمة بمعايير البناء الأخضر. كما توفر الوطنية للتمويل تمويلاً لحلول النقل منخفضة الكربون بهدف تحديث أساطيل الشركات وتعزيز التنقل النظيف، إضافة إلى منتجات مصممة لدعم الزراعة المستدامة، ومبادرات الحد من النفايات، وابتكارات إعادة التدوير. واستكمالًا لهذه الحلول، تقدم الوطنية للتمويل حلول رأس المال العامل للمؤسسات المرتبطة بالاستدامة، بما يضمن للشركات ذات الالتزامات البيئية طويلة الأجل المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها. كما نعمل على شراكات وتعاونات استراتيجية مع شركات تدعم الاستدامة، مثل شركة شيدا التي تقدم حلولًا للألواح الشمسية، أول شركة لإنتاج الألواح الشمسية. وشركة مسقط للطاقة الرائدة، التي تقدم خدمات تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية إلى جانب العديد من التعاونات الاستراتيجية الأخرى.

لتعزيز تبنّي الحلول المستدامة، تقدم الوطنية للتمويل أسعار تمويل تفضيلية تقل بنسبة تصل إلى 1% على منتجات التمويل المستدام المؤهلة، بالإضافة إلى إعفاء المشاريع المعتمدة من رسوم المعالجة، بما يوفر حوافز قيّمة للأفراد والشركات الملتزمة بدمج التقنيات والممارسات المستدامة. كما يستفيد عملاء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خبرة فريق الوطنية للتمويل المؤهل لمساعدة المؤسسات على تقييم الفرص، وهيكلة مشاريع الاستدامة، وتنفيذ عمليات التحديث الصديقة للبيئة بثقة.

تتوافق حلول التمويل المستدام التي تقدمها الوطنية للتمويل تمامًا مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الحديثة، مما يعزز ممارسات الأعمال المسؤولة ويمكّن العملاء من الوفاء بالأولويات الوطنية وتلبية توقعات الاستدامة العالمية. ومنذ انطلاق مسيرتها نحو الاستدامة، حرصت الوطنية للتمويل على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والتشغيلية والحوكمة في جميع عملياتها، بما أرسى إطارًا مؤسسيًا متماسكًا يدعم اتخاذ القرارات المستنيرة وخلق قيمة مستدامة. ومن تصميم المنتجات إلى تجربة العملاء والمبادرات المجتمعية، تتبنى الوطنية للتمويل نهجًا متكاملًا يعزز التقدم المالي جنبًا إلى جنب مع المسؤولية البيئية.

مع تزايد الاهتمام بالتمويل المسؤول في سلطنة عُمان، تلتزم الوطنية للتمويل بتوسيع نطاق الوصول إلى الحلول المستدامة، وتعزيز وعي العملاء، ودعم التحول نحو خيارات أكثر مراعاة للبيئة. وبفضل فروعها الـ 24 المنتشرة في أنحاء السلطنة ونهجها الاستشاري الذي يركز على تحقيق الأثر الإيجابي، تتبوأ الوطنية للتمويل مكانة الشريك الأمثل للنمو، حيث تمكّن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات اليوم التي تسهم في بناء مستقبل وطني أكثر استدامة.

