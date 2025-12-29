مسقط: تؤكد الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل بسلطنة عُمان، التزامها بدعم الشركات وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال باقة متكاملة من حلول تمويل الشركات. وتمكّن الشركة المؤسسات بجميع أحجامها من الوصول إلى منتجات مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها التجارية المتغيرة.

وتقدّم الوطنية للتمويل، من خلال خدماتها في تمويل الشركات، مجموعة واسعة من المنتجات تشمل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وتمويل شراء المعدات، ورأس المال العامل، وعمليات البيع وإعادة التأجير، وتمويل عولمـة الديون، وتمويل المستودعات، والودائع المؤسسية الثابتة للشركات. صُممت هذه الحلول لمساعدة الشركات على إدارة السيولة، وتوسيع عملياتها، وتحقيق نمو مستدام.

ويركّز التمويل بشكل أساسي على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحلية، بما يعكس التزام الوطنية للتمويل بتعزيز قدرات المؤسسات المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما توفّر الشركة تمويلاً مرتبطاً بالاستدامة يُشجع على الممارسات والمشاريع المسؤولة بيئياً والتي تحقق أثرًا اجتماعيًا إيجابيًا.

في إطار توجه الشركة المستدام، تعكس حلول التمويل المستدام الذي تقدمها الوطنية للتمويل رؤيتها المستقبلية والتزامها الراسخ بتحقيق أثر بيئي واجتماعي هادف. فعلى صعيد الشركات، تدعم الوطنية للتمويل تمويل المشاريع ونماذج الأعمال التي ترتكز على المسؤولية البيئية ورفاهية المجتمع، بما في ذلك توفير حلول مستدامة مثل السيارات الصديقـة للبيئـة، وأنظمة الطاقة الشمسية، وتقنيات كفاءة الطاقة. وتعزيزًا لهذا الالتزام، حصلت الوطنية للتمويل على تمويل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، بهدف توسيع نطاق دعمها للمشاريع المستدامة ذات الأثر الاجتماعي والبيئي.

وتعليقًا على هذا الالتزام، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل، قائلاً: "لطالما كان هدفنا تقديم مجموعة شاملة من خيارات التمويل التي تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة، وتترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا على حياة الأفراد ونجاح الشركات. ويُجسّد تنوع محفظة منتجاتنا هذا الالتزام، بينما يظل تركيزنا على تقديم تجارب عملاء استثنائية عاملًا رئيسًا في تميّزنا في السوق اليوم. نحن نسعى باستمرار لتطوير حلول مبتكرة، وتعزيز قدرتنا على تلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، مع دعم نموهم المستدام ومساهمتهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني".

وبفضل فروعها الـ24 المنتشرة في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، وقنواتها الرقمية المتكاملة التي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية، تضمن الوطنية للتمويل سهولة الوصول إلى خدماتها. ومن خلال الجمع بين الاستشارات الشخصية والحلول المرنة والحضور القوي على المستويين المادي والرقمي، تواصل الشركة ترسيخ مكانتها كشريك مالي موثوق للشركات في جميع أنحاء سلطنة عُمان.

-انتهى-

