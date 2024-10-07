استضاف مكتب غرب أستراليا للاستثمار والتجارة في دبي بالتعاون مع StudyPerth، حدثًا ناجحًا بعنوان "الوجهة غرب أستراليا". وهدف الحدث إلى تعزيز التعاون التعليمي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وغرب أستراليا، وضم أكثر من 100 مشارك، بما في ذلك ممثلو الجامعات ومرشدو المدارس ومقدمو المنح الحكومية وخبراء التعليم وقادة الصناعة. وتمحورت المناقشات حول إطلاق الفرص العالمية من خلال الشراكات في مبادرات التعليم والتدريب والابتكار وتبادل الطلاب.

وكان من أبرز أحداث الأمسية الإعلان عن مذكرة تفاهم بين جامعة كيرتن وموانئ أبوظبي، مما يشير إلى حقبة جديدة من التعاون بين المنطقتين.

وتضمن مؤتمر "الوجهة غرب أستراليا" كلمات رئيسية من حرم جامعات أستراليا الغربية في دبي - البروفيسور عمار كاكا، نائب رئيس جامعة كيرتن دبي والسيد أوميد هوناري، المدير العام لشركة نافيتاس دبي / جامعة مردوخ دبي. كما ناقشت مجموعة مرموقة من المتحدثين موضوع "استكشاف التعاون بين غرب أستراليا والإمارات العربية المتحدة في قطاع التعليم الدولي، وفتح الفرص العالمية: مزايا الدراسة في جامعات غرب أستراليا".

واختتمت الأمسية بكلمة ألقتها سعادة بريوني هيليس، القنصل العام الأسترالي في دبي والمدير العام "لـاستريد "Austrade في الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان، والتي سلطت الضوء على الجودة العالمية للتعليم والتدريب في أستراليا الغربية.

"إن التعاون بين غرب أستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة هو شهادة على التزامنا المشترك بالابتكار والتعليم. وقالت السيدة ناشيد شودري، مفوضة الاستثمار والتجارة لغرب أستراليا في الهند والخليج: "إن مثل هذه الأحداث توفر منصة للحوار الهادف وتفتح أبوابًا جديدة للشراكات المستقبلية، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الطلاب والجهات الفاعلة في الصناعة على حد سواء".

يظل التزام أستراليا الغربية بتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم وبناء علاقات قوية مع منطقة الخليج محورًا رئيسيًا في السنوات القادمة.

-انتهى-

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