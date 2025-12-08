أبوجا، نيجيريا – يسرّ الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، أن تعلن عن انضمام بنك جايز في خطوة تاريخية تجعله أول وكيل أساسي للهيئة من نيجيريا وأولى مؤسسة مالية من القارة الأفريقية تنضم إلى شبكة الوكلاء الأساسيين لدى الهيئة

أصبح بنك جايز، أول وأبرز بنك (إسلامي) اللاربوي متكامل في نيجيريا، رابع مؤسسة تنضم إلى شبكة الوكلاء الأساسيين للهيئة هذا العام، مما يعزّز قدرات التوزيع العالمية للمنظمة ويُوسّع نطاق وصولها إلى الأسواق. وبانضمامه، يرتفع العدد الإجمالي للوكلاء الأساسيين في شبكة الهيئة إلى 16 مؤسسة.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الـهيئة بدعم تطوير أدوات فعّالة لإدارة السيولة الإسلامية في الأسواق الناشئة والحدودية. كما يعكس انضمام بنك جايز تنامي الطلب على أدوات سيولة عالمية عالية الجودة ومتوافقة مع الشريعة في المشهد المتسارع لنمو المالية الإسلامية في أفريقيا.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: "إن انضمام بنك جايز كأول وكيل أساسي للهيئة من نيجيريا والقارة الأفريقية يُمثّل لحظة فارقة للهيئة. فهو خطوة رئيسية في مساعينا الاستراتيجية لتوسيع حضورنا العالمي وتعميق تعاوننا مع الأسواق ذات الإمكانات العالية. هذه الخطوة تعزّز بشكل كبير نطاق توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل، وتوطّد وجودنا في منطقة تمتلك فرص نمو هائلة.

وبصفته وكيلا أساسيا، سيؤدي بنك جايز دوراً محورياً في تمكين المؤسسات الأفريقية والإقليمية من الوصول إلى أدوات سيولة عالية الجودة، مُقوّمة بالدولار الأمريكي ومتوافقة مع الشريعة. وسيسهم ذلك في تعزيز متانة الميزانيات العمومية، وتحسين إدارة السيولة، ودعم تطوير أنشطة الصيرفة الإسلامية في مختلف أنحاء القارة.

ومن المتوقع أيضاً أن يسهم انضمام بنك جايز في توسيع قاعدة مستثمري الهيئة، وتعزيز توزيع أدواتنا العابرة للحدود ذات التصنيفات العالية، وزيادة عمق وسيولة السوق الثانوية. وستساعد هذه التطورات على تحسين تدفقات السيولة، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الأسس التي تقوم عليها المالية الإسلامية في أفريقيا.

ونحن مسرورون بالترحيب ببنك جايز في شبكة الوكلاء الأساسيين، ونتطلع إلى العمل معاً لتعميق سيولة السوق ودعم المرحلة المقبلة من نمو المالية الإسلامية في نيجيريا والمنطقة الأوسع."

وفي كلمته، قال الدكتور هارون موسى، العضو المنتدب لبنك جايز، أول بنك اللاربوي في نيجيريا: "يشرفنا الانضمام إلى شبكة الوكلاء الأساسيين العالمية للهيئة، كأول ممثل لها من نيجيريا والقارة الأفريقية. هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة لعملائنا ولصناعة المالية الإسلامية في منطقتنا. ومن خلال صكوك الهيئة قصيرة الأجل وذات التصنيف الائتماني العالي، سنتمكن من تقديم حلول سيولة أقوى للمؤسسات المالية في نيجيريا والأسواق المجاورة."

وأضاف الدكتور هارون: "يسعدنا أن نبدأ هذه المسيرة مع الهيئة لدعم توسيع الوصول إلى السوق، وتعزيز السيولة، والمساهمة الفعالة في نمو سوق المالية الإسلامية السريع في أفريقيا، وكذلك على مستوى المنطقة."

وتُعد نيجيريا واحدة من أسرع أسواق المالية الإسلامية نمواً في أفريقيا. فبفضل تزايد اهتمام المستثمرين، وتعاظم الدعم التنظيمي من البنك المركزي النيجيري، وارتفاع مشاركة المؤسسات المالية المحلية، أصبحت البلاد في موقع قوي لتوسيع حضورها في أنشطة السيولة والاستثمار الإسلامية على المستوى العالمي. ويعزز انضمام بنك جايز كوكيل أساسي الدور المحوري لنيجيريا كمساهم أساسي في تطوير منظومة المالية الإسلامية الدولية.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار ة السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ومقرها في كوالالمبور.

