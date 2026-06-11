سيف السويدي: الشارقة تنظر إلى التوسع الدولي من زاوية إزالة التعقيدات التي تعرقل نمو الناشرين ووصولهم إلى أسواق جديدة

للنشر الفوري،

الشارقة، 11 يونيو 2026،

نظمت "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" في العاصمة الهندية نيودلهي "مؤتمر تبادل النشر العالمي 2026"، بالتعاون مع صحيفة "مينت" Mint، بهدف تعزيز علاقات الشارقة مع سوق النشر في شبه القارة الهندية، وفتح مسارات جديدة للتعاون والتوسع أمام الناشرين والمؤلفين ورواد الأعمال في قطاع النشر والصناعات الإبداعية، وتمكينهم من التوسع عالمياً.

وجمعت "مدينة الشارقة للنشر" في المؤتمر دور نشر هندية، ورواد أعمال في قطاع الإعلام والمحتوى، ومؤلفين يسعون إلى توسيع فرص النشر والتوزيع دولياً، ووكلاء أدبيين ومستشارين يعملون مع مؤسسات النشر، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات والخبراء المتخصصين الراغبين في الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند.

خمسة محاور رئيسة

تناول المؤتمر خمسة محاور رئيسة، شملت؛ موقع الشارقة كبوابة استراتيجية للأسواق العالمية، والضرائب وهيكلة الأعمال، وآفاق الشراكة بين الهند والشارقة في قطاع النشر، والمسارات الجديدة المتاحة أمام الناشرين الهنود، إلى جانب المزايا الاستراتيجية التي توفرها "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" بهدف دعم التوسع الدولي.

شراكة وثيقة ومنصة للنمو

وجاء المؤتمر تأكيداً على الشراكة الوثيقة بين الشارقة والهند بوصفها منصة عملية للنمو والتوسع الدولي في قطاع النشر، ومنصة عملية لتحويل الطموحات الدولية إلى فرص أعمال ملموسة وشراكات عابرة للحدود، وقادرة على التوسع العالمي بكفاءة واستدامة. حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند إلى 100 مليار دولار بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين لعام 2022، في وقت يواصل فيه قطاع النشر الهندي ترسيخ مكانته كواحد من أكثر القطاعات نمواً، حيث تقدر قيمة سوق النشر في الهند بأكثر من 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يشهد نمواً سنوياً بنسبة 20%.

مساحة أكبر لتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز المحتوى والمواهب والتوسع الدولي

وفي كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر، قال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: "تنظر الشارقة إلى التوسع الدولي من زاوية إزالة التعقيدات التي تعرقل نمو الناشرين ووصولهم إلى أسواق جديدة، وتتيح لهم التركيز على إنتاج المعرفة، وبناء روابط أكثر سرعة وفاعلية. وهذا ما تسهم (المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر) في توفيره، من خلال بيئة أعمال متكاملة تشمل؛ أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، إلى جانب الملكية الأجنبية والمزايا الضريبية، مما يمنح الشركات مساحة أكبر لتوجيه استثماراتها نحو تعزيز المحتوى والمواهب وتوسيع الأعمال".

من جانبها، قالت راكشيتا مدان، محررة صحيفة "مينت": "يتطلع الناشرون في الهند إلى التوسع العالمي، لكن النجاح لا يتحقق بالطموح وحده، بل بالقدرة على التنفيذ بكفاءة وفاعلية، وبتحويل التوسع إلى مسار مستدام يدعم النمو على المدى الطويل".

عرض تقديمي حول الأطر الضريبية والتنظيمية

وتضمن برنامج المؤتمر عرضاً تقديمياً متخصصاً حول الأطر الضريبية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، قدمته الخبيرة غاوري تشادها، واستعرضت فيه المزايا التنظيمية والضريبية التي تتيحها بيئة الأعمال في الشارقة، ودورها في دعم ناشري الهند لتأسيس نماذج أعمال أكثر كفاءة، وحماية الملكية الفكرية، والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية بين الشارقة والهند.

مسارات جديدة لناشري الهند

كما شهد المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان "مسارات جديدة لناشري الهند"، بمشاركة كلٍّ من ناميتا جوكهيل، الكاتبة والمؤسسة المشاركة لـ"مهرجان جايبور الأدبي"، راميش ك. ميتال، رئيس اتحاد الناشرين في الهند، أديتي ماهايشفاري، رئيسة رابطة الناشرين في الهند، أشيش ك. غوبتا، المدير التنفيذي لـ"شركة أتلانتيك للنشر والتوزيع". وناقش المتحدثون واقع التحول في قطاع النشر الهندي، والحاجة إلى نماذج تشغيل أكثر كفاءة، إلى جانب فرص التعاون في مجالات التوزيع، وتبادل الحقوق، والنشر الرقمي، وتعزيز الحضور المؤسسي في الأسواق الدولية.

الشارقة والهند.. نحو جسر جديد في قطاع النشر

واستكمل المؤتمر أعماله بجلسة حوارية بعنوان "الشارقة والهند: نحو جسر جديد في قطاع النشر"، استضافت إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في "هيئة الشارقة للكتاب". وناقشت بن شيبة سبل بناء جسور جديدة في قطاع النشر بين الشارقة والهند، إلى جانب مكانة الشارقة كمنصة متكاملة للتواصل، وإبرام الصفقات، وتطوير الأعمال، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم نمو القطاع. مؤكدة أن منطقة الخليج، بما تمتلكه من طلب متزايد على المحتوى الثقافي والتعليمي، تمثل فرصة واعدة للناشرين الهنود الباحثين عن أسواق جديدة واستثمارات مستقرة وطويلة الأمد.

مزايا وقدرة على استيعاب شراكات نوعية

واستعرض المؤتمر مزايا "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر"، التي تضم أكثر من 20 ألف شركة من بينها أكثر من 4552 شركة هندية، تتضمن نحو 152 شركة متخصصة في النشر والنشر الرقمي والطباعة والتوزيع، مما يعكس عمق الحضور الهندي داخل منظومة "مدينة الشارقة للنشر" وقدرتها على استيعاب مزيد من الشراكات النوعية. كما ناقش المؤتمر سبل خفض تكاليف التوزيع من خلال استخدام الشارقة كمركز لوجستي، إذ توفر الإمارة منصة رقمية تربط أكثر من 400 دار نشر في 80 دولة لتبادل الحقوق.

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