جدة – كرّمت المنصة السعودية رجل الأعمال الشيخ مقبول بن عبدالله الغامدي رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للثلاجات بجدة، تقديراً لمسيرته المهنية والوطنية المتميزة، وإسهاماته البارزة في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدى عقود.

وجاء التكريم احتفاءً بالمسيرة العريقة للمصنع الأهلي للثلاجات، أحد الصروح الصناعية الوطنية الرائدة، والذي يمتد تاريخه لأكثر من خمسين عاماً، أسهم خلالها في دعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، إلى جانب ما قدمه من مبادرات وجهود مجتمعية تركت أثراً إيجابياً في مختلف المجالات.

وقام رئيس المنصة السعودية السيد حامد بن عمر العطاس بتسليم درع التكريم للشيخ مقبول الغامدي خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية والمهتمين بالشأن التنموي، الذين أشادوا بما حققه المحتفى به من نجاحات وإنجازات، وبما عُرف عنه من التزام بدعم المبادرات المجتمعية وخدمة الوطن.

وأكدت المنصة السعودية أن هذا التكريم يأتي انطلاقاً من رسالتها في إبراز النماذج الوطنية الملهمة وتقدير الشخصيات التي أسهمت في بناء المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية، مشيرةً إلى أن الشيخ مقبول الغامدي يمثل نموذجاً رائداً لرجل الأعمال الوطني الذي جمع بين النجاح الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية.

وأضافت أن الاحتفاء بالشخصيات المؤثرة وأصحاب الإنجازات يعكس أهمية ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير، وتسليط الضوء على التجارب الوطنية الناجحة التي تسهم في إلهام الأجيال الجديدة وتعزيز قيم العطاء والعمل والإنتاج.

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