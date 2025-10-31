دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن كل من المكتب العائلي الخاص إس كيه إتش وروتانا عن اتفاقية إدارة فندقية لمنتجع الكوف روتانا في رأس الخيمة، حيث يستحوذ المكتب العائلي الخاص إس كيه إتش على العقار الشهير مع استثمار يقارب 500 مليون درهم إماراتي للاستحواذ على المنتجع وتطويره، بينما ستتولى روتانا مجددًا كامل جوانب الإدارة والعمليات لمدة 15 سنة إضافية بدءاً من 1 ديسمبر 2025. تمثل هذه الشراكة حقبة نمو جديدة لأحد معالم الضيافة الأكثر شهرة في الإمارات وتعكس ثقة الطرفين بقطاع السياحة والاستثمار المزدهر لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أَضفي الطابع الرسمي على الاتفاقية خلال حفل التوقيع بين السيد صقر كمال حسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المكتب العائلي الخاص إس كيه إتش، والسيد مكرم الزير، نائب الرئيس للتطوير في شركة روتانا،و ذلك على هامش ﻗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ في دبي بحضور نخبة من الشخصيات المميزة و القادة المعنيين بقطاع الضيافة.

إن الشراكة المتجددة التي نظمها بنك رسملة للاستثمار كمستشار مالي للمكتب العائلي الخاص إس كيه إتش تعكس الالتزام بتطوير مشاريع الضيافة ذات المستوى العالمي في الإمارات العربية المتحدة.

ستتولى روتانا مجدداً الإدارة الكاملة للفندق، لتستلم بشكل مباشر مسؤولية عملياته وأدائه التجاري وتجربة الضيوف خلال مرحلة التحول الشامل التي يشهدها. وتؤكد هذه الخطوة ريادة روتانا التشغيلية وشراكاتها الراسخة مع المُلّاك في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما يعكس تركيز الشركة على الكفاءة وتكامل هوية علامتها التجارية وتقديم قيمة استثنائية للضيوف وجميع الشركاء.

قال السيد فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا:" يُعد منتجع الكوف روتانا من أبرز وجهاتنا وأقربها إلى قلوبنا، ويسعدنا أن نقوده اليوم نحو فصل جديد ومميز في مسيرته. وبالعمل جنباً إلى جنب مع المكتب العائلي الخاص إس كي إتش، نجمع بين الرؤية والخبرة لإعادة صياغة منتجع يعكس حقاً روح إمارة رأس الخيمة وجوهر علامة روتانا. هذه الشراكة تتجاوز مفهوم الإدارة، فهي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة ممكنة لضيوفنا وضمان أن يعكس كل إقامة الدفء والجودة والعناية التي تميز روتانا."

قال السيد صقر كمال حسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المكتب العائلي الخاص إس كيه إتش: "تتمحور رؤيتنا في المكتب العائلي الخاص إس كيه إتش حول رسم مفهوم جديد لمجال الضيافة من خلال الاستثمارات التي تولد قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. يعكس توقيع اتفاقية الإدارة مع روتانا التزامنا المشترك بالتميز والاستدامة والأصالة المحلية، كما يمثل تطوير منتجع الكوف روتانا طموحنا لتوفير تجارب ضيافة عالمية تتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة للاستثمار والقيادة المسؤولة في قطاع الضيافة. نحن واثقون بأن المرحلة القادمة ستعزز من مكانة المنتجع كوجهة رائدة في المنطقة مدعومةً باستراتيجية مركزة وأثر طويل الأمد."

سيتضمن الاستثمار التي تتجاوز قيمته 500 مليون درهم إماراتي عملية الاستحواذ على المنتجع والتجديد الشامل لغرف الضيوف والفيلات والمطاعم والمرافق الترفيهية. إلى جانب ذلك، يشمل المخطط الرئيسي للمنتجع تحسينات معمارية و جمالية مع خطة مستقبلية لتطوير محتمل لأبراج بإطلالات بحرية بانورامية، إضافةً إلى تبنّي معايير متقدمة للاستدامة. يتماشى التطوير بشدة مع استراتيجية السياحة في رأس الخيمة والتطلعات الوطنية للقيادة المستدامة في قطاع السياحة.

سجلت رأس الخيمة توافد أكثر من 1.3 مليون زائر في 2024 وتهدف إلى استقطاب 3.5 مليون زائر بحلول عام 2030، مما يؤهل المنتجع لدعم مسار النمو السياحي في الإمارات العربية المتحدة. يرسخ التعاون بين إس كيه إتش وروتانا ثقة المستثمرين في البنية التحتية للسياحة في الإمارات العربية المتحدة ويسلط الضوء على بيئتها الداعمة للمشاريع المبتكرة.

نبذة عن المكتب العائلي الخاص إس كيه إتش

يعد المكتب العائلي الخاص إس كيه إتش الذي أسسه ويرأس مجلس إدارته السيد صقر كمال حسن شركة استثمار عالمية خاصة تلتزم بتوليد القيمة طويلة الأمد والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال. انطلاقًا من أساس راسخ في القطاع المصرفي وإرث عائلي عريق في مجال الضيافة، يركز مكتب إس كيه إتش على بناء استثمارات استراتيجية ومؤثرة في مجال الضيافة والعقارات والخدمات المالية واللوجستيات والتكنولوجيا.

تعتمد فلسفة إس كيه إتش الاستثمارية على التميز و الانضباط و الحوكمة الرشيدة والتوظيف المدروس لرأس المال مستهدفًا الفرص ذات الامكانيات الواعدة للنمو والاهمية الاستراتيجية. و يتعاون مكتب إس

كيه إتش مع ابرز المؤسسات المالية والمطورين والمبتكرين لاستحواذ وتطوير الأصول عالية الجودة التي تسهم في التقدم الاقتصادي وتدعم الريادة في القطاعات الحيوية. من خلال نهج يرنكز على على الأداء المتميز والمبادئ الراسخة، يلعب مكتب إس كيه دوراً فعالاً في صياغة مشاريع تحولية تعكس مستقبل الاستثمار المعاصر الذي يستند إلى الخبرة ويركز على النتائج المستدامة.

نبذة عن "روتانا":

تُعد "روتانا" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وقد تأسست في أبوظبي عام 1992، تدير الشركة محفظة تضم أكثر من 114 فندقاً ومنشأة قيد التشغيل والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. وتُعرف بالتزامها بالجودة ورضا الضيوف، حيث تدير ست علامات تجارية متميزة هي: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو، فنادق ومنتجعات ريحان، شقق أرجان الفندقية، إدج من روتانا، وذا ريزيدنس من روتانا.

وبصفتها عضواً في التحالف الفندقي العالمي (GHA)، تعد روتانا جزءاً من برنامج ولاء GHA DISCOVERY - أحد أكبر برامج الولاء في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة - وتقدم للضيوف مزايا حصرية في أكثر من 900 فندق فيما يقرب من 100 دولة، بفضل وعد علامتها التجارية "وقت ثمين"، تواصل روتانا توسيع حضورها في الأسواق الرئيسية مع تقديم تجارب ضيافة موثوقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.rotana.com

نبذة عن منتجع الكوف روتانا – رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة:

في موقعه على بعد 8 كيلومتر من قلب رأس الخيمة و20 كيلومترًا من مطار رأس الخيمة الدولي، يتميز ذا كوف روتانا بكونه منتجعًا فريدًا بتصنيف 5 نجوم يوفر تجارب فاخرة وإطلالات ساحرة على الخليج العربي. يغطي المنتجع مساحة 289,955 متراً مربعاً تقريباً ويقابل الشاطئ الساحر على امتداد 600 متراً، ويتضمن 349 غرفة و80 فيلا راقية مكونة من غرفة نوم أو اثنتين أو ثلاث ليلبي احتياجات العائلات والمجموعات على حد سواء. تشمل مرافق المنتجع مطاعم متعددة و3 غرف اجتماعات وصالة ألعاب رياضية و5 مسابح ومركزًا صحياً شاملاً مع 4 غرف مخصصة لخدمات المنتجع الصحي

