القاهرة: أعلنت شركة المطورون العرب القابضة-إحدى كبرى شركات التطوير العقاري- تعاقدها مع شركة إنفنيتي الرائدة في تقديم حلول الطاقة المتجددة في مصر- لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية بكل مشروعاتها، يأتي ذلك في إطار استراتيجية "المطورون العرب القابضة" لإقامة مشروعات سكنية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض تكلفة المعيشة للسكان.

كما يأتي ذلك في إطار خطة إدارة شركة المطورون العرب القابضة لتعزيز ثقة العملاء بالشركة من خلال عقد شراكات مع كبرى الشركات في مجالها لتقديم أفضل الخدمات للسكان، وكذلك زيادة حصة مصر من التصدير العقاري عبر تلبية احتياجات العملاء الأجانب الراغبين في الإقامة بمشروعات ذكية وصديقة للبيئة.

وقع عقد الشراكة، بمقر شركة المطورون العرب القابضة بمصر الجديدة، الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، والسيد/ شمس عبدالغفارـ العضو المنتدب لشركة إنفنيتي إي للتوريد وشحن السيارات، بحضور السيد/ جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة.

ووفقًا لعقد الشراكة، ستتولى شركة المطورون العرب القابضة، توفير أماكن تصلح لإقامة محطات لشحن السيارات الكهربائية بمشروعات الشركة السكنية والتجارية والإدارية البالغ عددها 9 محطات موزعة بين شرق وغرب القاهرة وساحلي البحر الأحمر والأبيض المتوسط، وكذلك توفير مصدر دائم للكهرباء، والإمدادات والتوصيلات الفنية والتقنية اللازمة لتشغيل المحطة.

فيما ستتولى شركة إنفنيتي، إقامة وتجهيز وتشغيل المحطات طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة، ووضع البرامج التكنولوجية اللازمة لتشغيل المحطة وأجهزة الشحن الكهربائية

وطرق محاسبة العملاء عن مقابل الاستهلاك والحصول على الخدمات وتحصيل هذه المستحقات إلكترونيًا بنظام الدفع المسبق.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن "المطورون العرب" من أوائل شركات التطوير العقاري في مصر التي تبنت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030 في مشروعاتها المتنوعة من خلال الاعتماد على توفير بنية تحتية ذكية، واستخدام الطاقة المتجددة في تقديم الخدمات للسكان، واستكمالًا لهذه الرؤية نجحت الشركة في التعاقد مع "إنفنيتي"، وهي أول شركة قطاع خاص تحصل على رخصة للاستثمار في مجال إنشاء وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية، لإنشاء محطات بمشروعاتنا السكنية.

أضاف أن شركة إنفنيتي ستبدأ في إنشاء 4 محطات لشحن السيارات الكهربائية بمشروعاتنا السكنية والتجارية في نيووم نيو كايرو ، وبيراميدز، وأكتوبر، ومستقبل سيتي، ونتطلع خلال الفترة المقبلة لافتتاح محطات جديدة في سيا لاجون بالساحل الشمالي، وسيا ايلاند بالعين السخنة، وستوفر كل محطة شاحن تيار متردد مزدوجة المقبس بقدرة تصل إلى 44 كيلو.

أشار أيمن بن خليفة، إلى أهمية إقامة محطات لشحن السيارات الكهربائية بمشروعات الشركة، للمساهمة في تحقيق خطة الدولة للتحول نحو استخدام الطاقة الكهربائية بدلًا من الوقود التقليدي، خاصة في ظل وجود وفرة في القدرات الكهربائية، وتهيئة البنية التحتية لتشجيع السكان على اقتناء السيارات الكهربائية بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، إضافة إلى تخفيض تكلفة المعيشة للسكان؛ لأن شحن السيارات الكهربائية أقل تكلفة من نظيرتها التقليدية، لافتًا إلى أهمية توافر هذه الخدمة لتحقيق مستهدف الشركة من زيادة الصادرات العقارية، وذلك لتفضيل العملاء الأجانب الاعتماد على هذه السيارات الحديثة في التنقل.

من جانبه قال السيد/ شمس عبدالغفارـ العضو المنتدب لشركة إنفنيتي إي للتوريد وشحن السيارات: "تسعى إنفينيتي إي للتوريد وشحن السيارات دائمًا للتعاون مع شركاء يمتلكون نفس الرؤية الهادفة لتطبيق أعلى معايير الجودة فيما يقدمونه من خدمات. ويتوافق تعاوننا مع المطورون العرب القابضة مع تلك الرؤية حيث نسعى لنشر أفضل حلول شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء مصر، كما تسعى المطورون العرب لتقديم باقة من أرقى الخدمات لقاطني مشروعاتها والعاملين بها من خلال تمكينهم من شحن سياراتهم بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال وسيبدأ هذا التعاون بإنشاء 18 نقطة شحن فى 9 مواقع ومشروعات تابعة للشركة . إنّ تعاوننا الأول في هذا المشروع الطموح سيمهد الطريق لمزيد من التعاون وسيمتد لمواقع أخرى في المستقبل

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نبذة عن المطورون العرب القابضة

تمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة، ونجحت في أن تصبح واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة خلال زمن قياسي. ساهمت الشركة أيضًا في إعادة تشكيل الخريطة العقارية في السوق المصري بطرق وأساليب مبتكرة على مدار 16 عامًا من الإبداع والعمل الدؤوب، من خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الفاخرة التي تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين، والتي تضم باقة من المزايا المبتكرة التي تعزز نمط الحياة الحديثة والرفاهية وتصل بها لمستويات لا تضاهى. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة التي تحتفي بنمط الحياة المبتكرة وتتضمن سلسلة من أرقى الخدمات من خلال خيارات عقارية لا مثيل لها في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. تتضمن محفظة مشروعات الشركة قصور وفيلات فاخرة ومراكز تسوق راقية وملاعب جولف عالمية وفنادق وشقق فندقيه لحياة عصرية لا تقارن.

عن شركة انفينيتي:

تأسست Infinity في عام 2018 بهدف تطوير البنية التحتية لشبكة شحن السيارات الكهربائية في مصر. تعمل على إنشاء أكبر شبكة شحن سيارات كهربائية ملائمة ويعتمد عليها فى مصر. Infinity EV هى جزء من شركة Infinity وهى الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في مصر. تم تجهيز جميع محطات شحن إنفنيتى لشحن سيارتين كهربائيتين على الأقل في وقت واحد، بينما تسمح بعض المحطات بشحن ما يصل إلى 6 سيارات. تم تجهيز المحطات بشواحن مزدوجة المقبس بقدرة 22 كيلو وات وشواحن سريعة الشحن في المحطات الرئيسية، مما يوفر شحن 50 كيلو وات لشحن سيارتك الكهربائية حتى 125 كم في 30 دقيقة. تخضع جميع المحطات لمعايير الاتحاد الأوروبي وتتصل بكابلات شاحن Type 2. كما يمكن استخدام كبل محول للاتصال بمحطة الشحن. بالتعاون مع EVBox، الشركة الرائدة في تصنيع وتوريد شحن السيارات الكهربائية في أوروبا، تقوم Infinity بإنشاء شبكة شحن السيارات كهربائية الأسرع نموًا في مصر. نتعاون دائماً مع شركاء استراتيجيين في العديد من الصناعات لضمان أفضل بنية تحتية للمواطنين والشركات والمدن.

جدير بالذكر أن شركة إنفنيتي تمتلك أكبر شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية والتي تضم أكثر من 90 محطة وبها أكثر من 300 نقطة شحن تتواجد في جميع طرق السفر الرئيسية في كل من القاهرة والإسكندرية والغردقة والإسماعيلية والعين السخنة وغيرها الكثير.