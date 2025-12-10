أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - في ظل تنامي الطلب على حلول مصرفية موثوقة للعمليات العابرة للحدود، يعمل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) على توسيع شبكته العالمية من خلال التعاون مع "كوميرز بنك"، إحدى أبرز المؤسسات المالية في ألمانيا، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأعمال العالمية والخزينة وتمويل التجارة.

وقد وقّع الطرفان مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق تعاون أوسع في مجالات الخدمات المصرفية للشركات على المستوى العالمي، وخدمات الخزينة، وتمويل التجارة.

يمثل هذا التعاون محطة مهمة في تعزيز شراكات المصرف الدولية وتوسيع نطاق حضوره العالمي، بما ينسجم مع استراتيجيته المستمرة الرامية إلى تطوير حلول مالية متقدمة تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائه من الشركات.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في مجالات الأعمال العالمية والخزينة وتمويل التجارة، وذلك من خلال دعم العمليات الدولية، وتبادل الفرص التجارية، وتعزيز خدمات الخزينة والسيولة، وتقوية خدمات التمويل التجاري والمعاملات المصرفية. كما تشمل الاتفاقية التعاون في ترتيب القروض المشتركة وتبادل الخبرات بهدف تعزيز الابتكار وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف:

"تعكس هذه الشراكة مع “كوميرز بنك” التزامنا بتعزيز حضورنا الدولي وتقديم قيمة أكبر لعملائنا من خلال قدرات مصرفية عالمية المستوى. سوف يمكننا هذا التعاون من تقديم حلول مالية متطورة، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وخلق فرص جديدة لعملائنا، لا سيما في مجالات تمويل التجارة والخدمات المصرفية للشركات. كما يدعم هذا الاتفاق استراتيجية التحول التي ينتهجها المصرف، والتي تركز على تعزيز قدراتنا، وتوسيع نطاق حضورنا الدولي، وتسريع خطوات التحول نحو مصرف أكثر مرونة يعتمد على التكنولوجيا ويركّز على العملاء."

من جانبها، قالت بريجيت ريتييه، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لقسم عملاء المؤسسات ومبيعات المعاملات المصرفية في “كوميرز بنك”:

"عرف كوميرز بنك، وهو مؤسسة مالية رائدة في ألمانيا، بميزته التنافسية القوية في قطاع تمويل التجارة وخبرته في دعم الشركات المتوسطة (Mittelstand)، والتي تُعدّ محوراً للاقتصاد الألماني، وسوف يساهم هذا التعاون مع المصرف في تعزيز الاستفادة من شبكة كوميرز بنك لتمويل التجارة، التي تُعدّ عاملاً محورياً للشركات الصغيرة والمتوسطة وتتطلع إلى التوسع عالمياً، لما توفره من دعم في إدارة المخاطر وتحسين التدفقات النقدية."

تعزّز هذه الشراكة التزام كلٍّ من المصرف كوميرز بنك بتعميق أواصر التعاون بينهما والارتقاء بحلول الخدمات المصرفية المقدّمة للعملاء، كما سيعمل الجانبان على تعزيز التعاون في التمويل التجاري، وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية للشركات.

