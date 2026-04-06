القاهرة، مصر؛: في خطوة رائدة من شأنها إحداث تحول في الخدمات المصرفية العابرة للحدود للمقيمين في الخارج، أعلن المشرق عن إطلاق خدمة فتح الحسابات الفورية الرقمية بالكامل للمصريين المقيمين في الخارج، ليصبح بذلك أول بنك إماراتي يقدّم هذه الخدمة المبتكرة.

وتتيح هذه الخدمة الجديدة للمواطنين المصريين المقيمين في دولة الإمارات فتح حساب لدى المشرق مصر عن بُعد من خلال تطبيق المشرق في دولة الإمارات، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات ورقية أو زيارة فروع البنك. ويمكن للعملاء المؤهلين ممن لديهم حساب نيو أو المشرق الذهبي أو الخدمات المصرفية الخاصة لدى المشرق في دولة الإمارات فتح حساب بالعملة بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي أو الإثنين في خطوات بسيطة وسريعة.

وتواصل التحويلات المالية من الخارج لعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، حيث سجلت مستويات تاريخية عقب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في البلاد. ففي عام 2025، ارتفعت التحويلات الواردة إلى مستوى قياسي بلغ 41.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 40.5%. وتهدف الحلول الرقمية الجديدة من المشرق إلى تعزيز هذا النمو المتصاعد من خلال تسهيل وتسريع عمليات تحويل الأموال للمصريين المقيمين في الإمارات إلى وطنهم، دون رسوم، مع توفير تجربة إدارة مالية سلسة عبر الحدود.

وتم تصميم حساب المشرق مصر لتوفير أقصى درجات الراحة والمرونة، حيث أنه يأتي بدون رسوم مدى الحياة ويقدّم مجموعة من المزايا المتقدمة. ويمكن للعملاء الاستفادة من التحويلات المالية الفورية والمجانية من حساباتهم لدى المشرق في الإمارات عبر خدمة التحويل السريع "كويك ريميت" (Quick Remit)، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى لوحة تحكم عالمية موحّدة تتيح لهم الاطلاع على حساباتهم في الإمارات ومصر وإدارتها بسهولة عبر تطبيق المشرق في دولة الإمارات. كما يحصل العملاء على بطاقة خصم مجانية بحدود سحب وإنفاق مرتفعة، إلى جانب مجموعة من المزايا والعروض الحصرية في مجالات المطاعم والترفيه والسفر.

وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي للمشرق مصر: "يمثل إطلاق هذه الخدمة محطة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات المصرفية للمصريين المقيمين في دولة الإمارات. ومن خلال إتاحة فتح الحسابات وإجراء التحويلات إلى مصر بشكل سلس وبدون رسوم، فإننا لا نسهم فقط في تبسيط الحياة المالية للمصريين في الخارج، بل ندعم أيضاً أحد الأولويات الوطنية المهمة والمتمثلة في تعزيز تدفقات التحويلات المالية إلى البلاد. ويعكس هذا الإنجاز التزام المشرق المستمر بالابتكار المالي ودوره في تمكين المصريين من إدارة شؤونهم المالية بسلاسة عبر الحدود أينما كانوا".

من جانبه، قال محمد طلعت، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق مصر: "تفتح هذه الخدمة فصلاً جديداً من الراحة والترابط للمصريين المقيمين في دولة الإمارات. فالأمر لا يقتصر على فتح حساب مصرفي فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تمكين العملاء من إدارة شؤونهم المالية عبر الحدود بشكل فوري. ونفتخر اليوم بتقديم حل يعكس فهمنا لاحتياجات عملائنا ويسهم في تعزيز تجربتهم المصرفية".

ويؤكد إطلاق هذه الخدمة التزام المشرق المستمر بالاستثمار في الابتكار بما يسهم في تبسيط الخدمات المصرفية عبر الحدود وتوفير مزيد من المرونة والقيمة للمجتمعات المغتربة.

-انتهى-

#بياناتشركات