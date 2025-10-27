الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة المسار الشامل للتعليم ("الشركة" أو مع شركاتها التابعة "المجموعة")، الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن نيتها لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول").

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد أعلنت في 29 سبتمبر 2025 موافقتها على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح 30,720,400 سهم ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال المصدر. وسيتم تحديد سعر الطرح في نهاية عملية بناء سجل الأوامر، وتمثل شركة أمانات للتعليم الخاص والرعاية القابضة المحدودة المساهم الوحيد في الشركة قبل إجراء الطرح العام الأولي ("المساهم البائع"). وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل المساهم البائع كجزء من عملية الطرح.

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد والفئات المشاركة، بما في ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب والمستثمرين من الشركات الخليجية، والمستثمرين غير الخليجيين المقيمين خارج دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المؤسسات غير الخليجية المسجلة خارج المملكة، حيث سيُسمح لهم بالاستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع الاقتصادية للأسهم من خلال الدخول في اتفاقيات مبادلة (SWAP Agreements) مع مؤسسات السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية.

وسيتم دفع صافي متحصلات الطرح ("صافي متحصلات الطرح") مباشرةً إلى شركة أمانات القابضة للتعليم والرعاية الخاصة المحدودة، بصفتها المساهم البائع، ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصلات الطرح.

لمحة عامة عن الشركة وأعمالها

تُعدّ شركة المسار الشامل للتعليم المزوّد الرائد للتعليم المتخصص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُقدّم خدمات تعليم ورعاية وإعادة تأهيل ذوي الهمم، بالإضافة إلى خدمات التعليم العالي عبر عدد من الجامعات الخاصة .

تُدير المجموعة أنشطتها في مجال الخدمات التعليمية المتخصصة في المملكة العربية السعودية من خلال شركة تنمية الإنسان وشركة تأهيل الإنسان التابعة لها، واللتان تشكلان معاً أكبر مزوّد للخدمات التعليمية المتخصصة. وتُشغّل الشركتان 39 مركزاً لرعاية الأطفال، و 14 مدرسة لتعليم ورعاية ذوي الهمم ، وثلاث عيادات، ويستفيد من خدماتها أكثر من 7,950 مستفيد .

مدرسة لتعليم ورعاية ذوي الهمم ، وثلاث عيادات، ويستفيد من خدماتها أكثر من 7,950 مستفيد في قطاع التعليم العالي، تعمل المجموعة من خلال جامعة ميدلسكس دبي التي تضم حالياً أكثر من 6,400 طالب وطالبة موزعين على حرمين جامعيين كما في مارس 2025؛ وكذلك شركة نما القابضة والتي تمتلك المجموعة فيها حصة فعلية تبلغ 35% ، وتعمل بشكل رئيسي في قطاع التعليم العالي، حيث تخدم أكثر من 13,500 طالب وطالبة موزعين على خمسة حرم جامعية .

تعمل المجموعة في قطاع الخدمات التعليمية المتخصصة، بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي، ذلك أنها تعد من القطاعات التعليمية عالية النمو والتي لا تتوفر فيها خدمات كافية، وتستفيد من الاتجاهات الهيكلية الإيجابية، المدعومة بالعوامل الديموغرافية المواتية والمتوائمة بشكل كامل مع الإستراتيجيات الوطنية .

تتمتع المجموعة بقدرات فريدة ونهج موحّد، مما يسمح لها بإدارة العديد من الأعمال القابلة للتوسع والتي تتمتع برأس مال منخفض ضمن قطاع التعليم، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارع تفوق معدلات السوق، وتعزيز الشمول الاجتماعي والمساهمة في التنمية الشاملة لرأس المال البشري في المنطقة.

تتمتع المجموعة بوضع مالي قوي؛ حيث ارتفعت إيراداتها من 181.0 مليون ريال في عام 2022م إلى 437.1 مليون ريال في عام 2024م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 55%، متجاوزةً بذلك معدل النمو الأساسي للقطاع بشكل كبير. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 215.6 مليون ريال سعودي في عام 2024م بالمقارنة مع 96.7 مليون ريال سعودي في عام 2022م، ذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 49%.

وبهذه المناسبة قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة المسار الشامل للتعليم: "نبلغ اليوم محطة مهمة في مسيرتنا لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التعليم المتخصص عالي الجودة في جميع أنحاء المنطقة. وتشكل نيتنا لإدراج 30% من أسهم الشركة في السوق المالية السعودية دليلاً ملموساً على قوة أعمالنا والطلب المتزايد على خدمات التعليم الشامل والمتخصص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبصفتنا أكبر مزود لخدمات التعليم المتخصص في المملكة العربية السعودية ومن أبرز مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيمكننا هذا الإدراج من دعم برامج التنمية الوطنية في المنطقة مع الحفاظ على التزامنا في تحسين حياة الأجيال القادمة والتأثير إيجابياً على المجتمعات التي نعمل فيها. علاوةً على ذلك، يعكس الطرح العام الأولي ثقتنا بالآفاق طويلة الأجل للشركة، ويُمكّننا من توسيع نطاق تأثيرنا ومواصلة الاستثمار في تطوير كوادر متمرسة تمتلك ما يكفي من المهارات لبناء مستقبل أفضل للمنطقة".

قال السيد ماجد المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة المسار الشامل للتعليم: "مع تنامي الطلب على التعليم المتخصص عالي الجودة في المنطقة والظروف الاقتصادية المواتية، تتمتع شركة المسار الشامل للتعليم بوضع قوي يمكّنها من توسيع نطاق خدماتها عالية التأثير في مجالي الخدمات التعليمية المتخصصة والتعليم العالي. وتتنوع أنشطة الشركة من خدمات التعليم الشامل والتأهيل والرعاية عبر شركة تنمية الإنسان، إلى تشغيل عدد من أبرز مؤسسات التعليم العالي في المنطقة عبر شركة نما القابضة التي تدير أول منشأة تعليمية لجامعة ميدلسكس في دبي وجامعة أبوظبي؛ وقد أتاح لنا ذلك تأسيس محفظة استثمارية قوية قابلة للتوسع وموجهة نحو تحقيق أهدافنا. علاوةً على ذلك، يساهم الطرح العام الأولي في تعزيز قدراتنا، وتوسيع نطاق انتشارنا الجغرافي، ودعم مساعينا لجعل التعليم المتخصص في متناول الفئات التي لا تحظى بدعم كافٍ، إلى جانب تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".

المزايا التنافسية ونقاط القوة

تعمل المجموعة كمتخصص في مجال تقديم الخدمات التعليمية حيث تقدم خدمات عالية الجودة من خلال تحقيقها للتميز التشغيلي والقيادة الإستراتيجية والتركيز على التأثير المجتمعي الإيجابي. باعتبار أنها الجهة الرائدة في قطاع التعليم العالي وقطاع الخدمات التعليمية المتخصصة الذي لا تتوفر فيه خدمات كافية، لدى المجموعة قدرة فريدة على تحقيق عوائد قوية للمساهمين و نتائج اجتماعية إيجابية.

وتتمتع المجموعة بقدرات فريدة ونهج موحّد، مما يسمح لها بإدارة العديد من الأعمال في قطاع التعليم ضمن إستراتيجية متكاملة، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات والرقابة المركزية وتخصيص الموارد على النحو الأمثل. ويهدف هذا النهج إلى تحقيق نمو متسارع يتجاوز معدلات النمو في السوق، وذلك من خلال التركيز على جودة النتائج والفاعلية من حيث التكلفة والقدرة على دعم مبادرات النمو من خلال تبادل المعرفة والخبرة السوقية والحصول على تمويل للنمو.

وتسعى المجموعة إلى تحقيق رسالتها من خلال معالجة فجوات التعليم الحرجة من خلال توفير خدمات تعليمية ذات مستوى جيد لأكثر من 7,950 مستفيد من ذوي الهمم كما في تاريخ هذه النشرة وتعزيز الشمول الاجتماعي والمساهمة في التنمية الشاملة لرأس المال البشري في المنطقة.

المزايا الاستثمارية

تعمل المجموعة في قطاعات التعليم عالية النمو والتي لا تتوفر فيها خدمات كافية، وتستفيد من الاتجاهات الهيكلية الإيجابية، المدعومة بالعوامل الديموغرافية المواتية والمتوائمة بشكل كامل مع الإستراتيجيات الوطنية.

تُعد منطقة مجلس التعاون الخليجي من بين أسواق التعليم الأكثر جاذبية والأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة الممتدة من عام 2021م إلى عام 2023م في حين ارتفع في دولة الإمارات بواقع 11.3% في تلك الفترة. وقد عزز النمو الاقتصادي الإنفاق الاستهلاكي على التعليم، والذي من المتوقع أن يزداد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1% في المملكة و5.9% في الإمارات خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى 2028 .

وفي دولة الإمارات، التحق 181 ألف طالب بمؤسسات التعليم العالي في عام 2023م، ومن المتوقع أن تنمو سوق التعليم العالي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8% حتى عام 2028م. ويستأثر القطاع الخاص بالنسبة الأكبر من هذا النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6%، ويستفيد من تقديم برامج تعليمية تتناسب بشكل وثيق مع احتياجات سوق العمل، وتمنح شهادات معتمدة دولياً، وتوفر فرصاً للتنقل الدولي. علاوة على ذلك، كان لدى المملكة 250 ألف طالب مسجل في عام 2023م، مع توقع أن تتوسع هذه القاعدة الطلابية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.1% حتى عام 2028م، مدفوعة بالتدابير الحكومية الرامية، بما في ذلك القرار الصادر حديثًا بالسماح بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية.

في مجال التعليم الخاص، ازداد عدد الطلاب المسجلين في المملكة العربية السعودية ليبلغ 87 ألف شخص في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 131 ألف شخص بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 8.6%، ويُعزى ذلك إلى زيادة الوعي، وتراجع الوصمة الاجتماعية، والمبادرات الحكومية التي تعزز الشمول .

أصول رائدة في القطاع تتمتع بسمعة قوية ووضع رائد في السوق

تخدم المجموعة نحو 28,000 طالب ومستفيد في قطاعات التعليم العالي الخدمات التعليمية المتخصصة، وتعمل عبر 39 مركزاً لتعليم ورعاية ذوي الهمم، و14 مدرسة لتعليم ورعاية ذوي الهمم و3 جامعات (تشتمل على 7 مقرات تعليمية) و3 عيادات .

تعد شركة تنمية الإنسان، جنباً إلى جنب مع شركة تأهيل الإنسان، الشركة الوحيدة بهذا الحجم التي تقدم الخدمات التعليمية المتخصصة في المملكة، حيث تدير شبكة من المراكز الأعلى تصنيفاً في 8 مناطق وتقدم خدماتها لنحو 4,000 مستفيد من مراكز الرعاية النهارية كما في عام 2023، مما يجعلها الشركة الوحيدة التي تتمتع بحصة سوقية مزدوجة الرقم بين مقدمي الخدمات من القطاع الخاص. وفي قطاع الخدمات التعليمية المتخصصة، تتمتع المجموعة بمكانة رائدة مماثلة في السوق بين مقدمي الخدمات من القطاع الخاص حيث تقدم خدماتها لنحو 1,000 طالب . وارتفع عدد المستفيدين في شركة تنمية الإنسان لاحقاً إلى 7,950 مستفيداً في سبتمبر 2025.

وارتفع عدد المستفيدين في شركة تنمية الإنسان لاحقاً إلى 7,950 مستفيداً في سبتمبر 2025. تمتلك جامعة ميدلسيكس دبي أكبر حصة سوقية في قطاع التعليم العالي الخاص في دبي بنسبة تبلغ نحو 7.4% من جميع طلاب التعليم العالي الخاص في دولة الإمارات. وكما في 31 ديسمبر 2023م، كان لدى الجامعة ما يقرب من 4,900 طالب، من بينهم 35% طلاب دوليون. وارتفع إجمالي عدد الطلاب في جامعة ميدلسيكس دبي لاحقاً إلى 6,400 طالباً في سبتمبر 2025.

وبالمثل، تُعد جامعة أبوظبي أكبر جامعة خاصة من حيث عدد الطلاب في دولة الإمارات، بحصة سوقية تُقدر بنحو 13.5% كما في عام 2023م، والتي تصل عند دمجها مع جامعة ميدلسيكس دبي وجامعة ليوا إلى ما يُقدر بنحو 26.1%، مما يجعل المجموعة أكبر جهة فاعلة في قطاع التعليم العالي الخاص في دولة الإمارات.

التركيز القوي على التأثير الإيجابي في المجتمع، والتعليم الشامل، وتنمية رأس المال البشري في المنطقة

تماشياً مع التوجهات والخطط الوطنية لحكومتي المملكة ودولة الإمارات، تركز المجموعة على تمكين الأفراد والمساهمة في تنمية رأس المال البشري المستقبلي في المنطقة، عن طريق تخريج طلاب التعليم العالي ذوي المهارات المطلوبة والمتعلقة بالوظائف، وتوفير دعم متخصص عالي الجودة للأطفال والبالغين الذين يعانون من صعوبات التعلم. ويشمل ذلك إطلاق برامج في قطاعات عالية النمو مثل العلوم الصحية والرياضة والسياحة والتقنية المالية والتقنية القانونية .

كما تهدف المبادرات، بما فيها مركز ميدلسيكس للابتكار، إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، بينما يهدف معهد ميدلسيكس للتنمية المستدامة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتعزيزها، من خلال البحث والتدريب والتواصل المجتمعي .

علاوة على ذلك، يشكل الموظفون من المواطنين السعوديين تقريباً 80% من إجمالي موظفي المجموعة في المملكة مع التركيز على توفير فرص العمل للإناث، ويتماشى ذلك مع أهداف المجموعة فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية ورأس المال البشري .

نهج يركز على الطلاب والمستفيدين، مع التركيز على جودة التعليم والنتائج الإيجابية

تتبع المجموعة نهجاً يركز على الطلاب، حيث تلتزم بالتميز الأكاديمي من خلال توفير خدمات تعليمية عالية الجودة وبرامج متخصصة تلبي احتياجات ذوي الهمم، مع تحديثها باستمرار وفقاً للمعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل وأفضل الممارسات. ويفضي هذا النهج إلى تحقيق نتائج إيجابية للطلاب والمستفيدين وتوفير تجربة طلابية مميزة.

حققت كل مراكز الرعاية النهارية التابعة لشركة تنمية الإنسان أعلى تصنيف عند (أ+) ‎ الممنوح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العام الدراسي 2024/2025م، وحصلت جامعة ميدلسيكس دبي على تصنيف 5 نجوم (وهو أعلى تصنيف ممكن) من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي عام 2022م (وهو آخر عام تم فيه إجراء التصنيف). وصُنفت جامعة أبوظبي ضمن أفضل 200 جامعة في العالم من قبل مؤسسة تايمز هاير إديوكيشن والجامعة الأولى في العالم العربي للأعمال لعام 2025م.

نموذج أعمال قابل للتوسع يستفيد من الوضع الريادي في القطاع ومركز العلامة التجارية القوي

يتم دعم نمو شركة تنمية الإنسان من خلال نموذج أعمال قابل للتوسع وقائم على النفقات الرأسمالية الخفيفة، مما يسهل التوسع السريع من خلال الأنظمة المتكاملة والبرامج الموحدة وإطار مراقبة التقدم القوي وبرامج تدريب القوى العاملة المخصصة التي تضمن الاتساق في تقديم التعليم وجودة الخدمات والتوسع الفعال من حيث التكلفة.

ونتيجةً لذلك، توسعت شركة تنمية الإنسان في قطاع الخدمات التعليمية المتخصصة بوتيرة سريعة، حيث زاد عدد مراكز الرعاية النهارية العاملة مع افتتاح 22 مركزاً جديداً منذ عام 2021م (أربعة منها تم افتتاحها في عام 2025م)، مما أدى إلى زيادة إجمالي المستفيدين من مراكز الرعاية النهارية من حوالي 3,100 في عام 2022م إلى 5,300 في عام 2024م.

يعتمد توسع جامعة ميدلسيكس دبي على القدرة في تحمل التكاليف، وفريق جذب طلاب رائد في السوق، والنهج الشامل لتجربة الطلاب، وجودة المخرجات. وتعتمد الجامعة في جذب الطلاب المحليين على إطلاق الحملات التسويقية في السوق وإقامة الشراكات مع شبكات المدارس، بينما تركز جامعة ميدلسيكس دبي دولياً على إقامة الشراكات مع الوكالات وتنظيم الفعاليات داخل الدول وحضور المعارض التجارية التعليمية عبر أسواقها الدولية الأساسية.

ونتيجةً لذلك، ارتفع عدد المسجلين من 4,131 في عام 2022م إلى 5,652 في عام 2024م، ليصل حالياً إلى أكثر من 6,400 كما في 31 مارس 2025م. ومن الجدير بالذكر أن الطلاب الدوليين يشكلون 46% من الطلاب المسجلين كما في 31 مارس 2025م، مقارنة نسبة 29% كما في 31 ديسمبر 2022م. ويشكل الطلاب الجدد 48% من إجمالي الطلاب.

سجل مالي قوي يعزز النمو مع هوامش جذابة وعائد مرتفع على رأس المال المستثمر

ارتفعت الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية، من 181 مليون ريال سعودي في عام 2022م إلى 437.1 مليون ريال سعودي في عام 2024م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 55% حيث يفوق هذا النمو بشكل كبير النمو الإجمالي للقطاع. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بتوسيع وزيادة عدد مراكز الرعاية النهارية العائدة لشركة تنمية الإنسان وتعزيز نشاطها وزيادة أعداد الطلاب المحليين والدوليين في جامعة ميدلسيكس دبي.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 215.6 مليون ريال سعودي في عام 2024م، من 96.7 مليون ريال سعودي في عام 2022م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 49%، وقد ساعدت هذه الزيادة في أعداد الطلاب الجدد والمستفيدين في دفع الأداء المالي والربحية.

بالنظر إلى متطلبات رأس المال المحدودة للتوسع العضوي، يؤدي النمو القوي والعائد المرتفع على الاستثمار إلى تحقيق عائد مرتفع على الأصول للمجموعة.

توليد تدفقات نقدية قوية تؤدي إلى توزيعات أرباح مستقبلية مع الحفاظ على النمو، وتوفر إمكانية الحصول على قروض لتمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية ومبادرات النمو

حققت المجموعة تدفقات نقدية قوية ومستدامة في السنوات الثلاث الماضية، مدفوعة بسياسة تخصيص رأس المال المنتظمة والاعتماد المحدود على تمويل الدين الخارجية.

وحققت كل من جامعة ميدلسيكس دبي تدفقات نقدية قوية، مع تحقيق نسبة تحويل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى التدفقات النقدية الحرة بواقع 121% في عام 2024م. وقد بلغ معدل تحويل التدفقات النقدية التشغيلية لشركة تنمية الإنسان 56% لعام 2024م، مع انخفاض تحويل التدفقات النقدية الحرة بسبب تأثير مشاريع التوسع لدفع النمو المستقبلي .

تتمتع المجموعة بتدفقات نقدية قوية، مما يسمح لها بالتوسع من خلال التمويل الذاتي منها، كما أن ربحيتها وقوة ميزانيتها وهيكل رأسمالها القوي يفتحان لها المجال للحصول على قروض لتمويل فرص النمو غير العضوي المحتملة .

فريق قيادة متمرس يتمتع بسجل حافل بالنجاحات، ومدعوم بمجلس إدارة يحظى بخبرة كبيرة

تفتخر المجموعة بامتلاكها فريق تنفيذي متمرس يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع التعليم ويحظى بسجل حافل بالنمو .

وتظهر خبرة الفريق التنفيذي في التخطيط الإستراتيجي والإشراف والتنفيذ الناجح الذي أدى إلى نمو قوي، متجاوزًا معدلات نمو السوق .

ويدعم فريق الإدارة التنفيذية مجلس إدارة يتمتع بخبرة واسعة في قطاع التعليم، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي .

الاستراتيجية

تتمتع المجموعة بإستراتيجية واضحة المعالم، تهدف إلى تحقيق النمو وتعزيز قيمة حقوق المساهمين، فضلاً عن تحقيق أثر اجتماعي إيجابي في الوقت نفسه. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى ترسيخ مكانة المجموعة كمزود شامل للخدمات التعليمية، حيث تقدم خدماتها لطلاب ومستفيدين من مختلف الفئات العمرية والديموغرافية.

وتستند هذه الإستراتيجية إلى عدد من الركائز، كما يلي :

إطلاق المزيد من مراكز الرعاية النهارية في كل أنحاء المملكة وزيادة الشراكات مع المدارس: تركز المجموعة على التوسع في الأسواق غير المستغلة مع الحفاظ على معايير عالية من الجودة التعليمية، من خلال تكرار نموذج راسخ في مواقع جديدة مدعومة بخطة توسع رأسمالية معتمدة بقيمة 115 مليون ريال وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الرعاية النهارية في الفترات الصباحية إلى نحو 8,000 على المدى القريب. تشغيل مراكز الرعاية النهارية التي تم إطلاقها مؤخراً في المملكة لتغطي الطاقة الاستيعابية لها: تركز شركة تنمية الإنسان على رفع مستوى مراكز الرعاية النهارية التي تم إطلاقها مؤخراً من خلال تعظيم استخدام طاقتها الاستيعابية، وتحسين البرامج المقدمة، وتحقيق جودة ثابتة من خلال تزويدها بكوادر مؤهلة ومدربة جيداً، بالإضافة إلى التطوير المهني المستمر للموظفين. وافتتحت الشركة 22 مراكزاً جديداً للرعاية النهارية منذ عام ٢٠٢١م (أربعة منها في عام ٢٠٢٥م). وتتطلب مراكز الرعاية النهارية التي تم إطلاقها حديثًا وقتاً لتصل لمستوى تشغيلي كامل واستقطاب مستفيدين لشغر الطاقة الاستيعابية الخاصة بها، وهو ما يستغرق في الغالب 24 شهراً، أو أكثر لكي يصل للمستوى التشغيلي وعدد المستفيدين المطلوب . السعي لزيادة عدد الطلاب المسجلين في جامعة ميدلسيكس دبي: ستواصل المجموعة استهداف الطلاب الدوليين لجامعة ميدلسيكس دبي من خلال جهودها في التواصل الدولي وإستراتيجية استقطاب الطلاب الفعّالة لتعزيز النمو مع الاستمرار في زيادة عدد الطلاب المحليين. وتواصل جامعة ميدلسيكس دبي تقديم برامج جديدة موجهة نحو احتياجات سوق العمل والتوجهات الجديدة ضمن برامجها الأساسية، مما يعكس احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية . توسيع خطوط الخدمات الحالية: تعمل المجموعة على توسيع أعمالها الخاصة بتعليم ورعاية ذوي الهمم من خلال تطوير مراكز قادرة على تقديم خدمات سكنية على مدار 24 ساعة ("الخدمات السكنية الخاصة بتعليم ورعاية ذوي الهمم") للأفراد ذوي الإعاقة الشديدة. وتدرس المجموعة أيضًا توسيع خطوط خدماتها في المملكة ودولة الإمارات لتقديم خدمات التعليم العام العادي للمراحل الأساسية ("من الروضة وحتى الصف الثاني عشر")، مما يجعلها مزودًا شاملاً للخدمات التعليمية في كل المراحل التعليمية، مدعومة بنهج متكامل لتعليم ورعاية ذوي الهمم عبر كل خطوط الأعمال . وفي قطاع التعليم العالي، تُقيّم جامعة ميدلسيكس دبي إمكانية إطلاق عدة برامج جديدة تلقى إقبالاً متزايداً من الطلاب، تلبيةً لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. علاوةً على ذلك، تدرس المجموعة حالياً فرص إنشاء جامعات في دول خليجية أخرى، بما فيها السعودية.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وأربعة وعشرون مليون وثلاثة عشرة ألف وثلاثمائة وعشرون (1,024,013,320) ريال سعودي، مقسم إلى مئة واثنان مليون وأربع مئة وواحد ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون (102,401,332) سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (10) ريالات سعودية لكل سهم ("الأسهم") أو ("سهم") .

يمكن للمجموعة توزيع حصص الأرباح بناءً على أدائها المالي، وتدفقاتها النقدية، ومتطلبات رأس المال، واعتبارات تنظيمية أخرى وأي توزيعات يتم الإعلان عنها ستعكس التزام الشركة طويل الأجل بتعظيم القيمة للمساهمين. وفي حال الموافقة على توزيع حصص الأرباح، سيتم تخصيصها من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاحتياطيات، وقد يتم دفعها نقداً أو على شكل أسهم للمساهمين المسجلين في تاريخ الاستحقاق .

سيقوم مجلس الإدارة بالتوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة .

تفاصيل عملية الاكتتاب

تتمثل عملية الطرح في بيع عدد ثلاثين مليون وسبعمائة وعشرين ألف وأربعمائة (30,720,400) سهم بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد، مما يساوي ما نسبته 30% من رأس مال المصدر.

عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية (ويشار إليه بـ"المستشار المالي") لها فيما يتعلق بالطرح كما تم تعيين شركة الأهلي المالية والمجموعة المالية هيرميس السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات .

ويقتصر الاكتتاب على الشريحتين التاليتين :

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار، والشركات، والمستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة ( SWAP Agreements ). ويمكن للفئات المشاركة المسجلة في المملكة الحصول على نموذج طلب المشاركة من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء فترة بناء سجل الأوامر. ويحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تقديم طلب المشاركة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. ويجب ألا يقل عدد أسهم الطرح التي تكتتب فيها الفئات المشاركة عن مائة ألف (100,000) سهم، ولا يزيد عن خمسة ملايين ومائة وعشرون ألفاً وخمسة وستون (5,120,065) سهم. كما ستحدد الشركة التخصيص النهائي لأسهم الطرح بالتشاور مع مديري سجل الاكتتاب بناءً على الطلب وظروف السوق . الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين ، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وغيرهم من المستثمرين ممن لديهم محفظة أسهم نشطة لدى أحد الجهات المستلمة . ويجب على كل من المكتتبين الافراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب الاكتتاب بعدد عشرة (10) أسهم عادية كحد أدنى ولا يزيد عن مائتان وخمسين ألف (250,000) أسهم عادية كحد أقصى. ويمكن تقديم طلبات الاكتتاب من خلال فروع الجهات المستلمة أو قنواتها الرقمية. كما يجب أن يكون لدى جميع المتقدمين محفظة استثمارية نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.



للاطلاع على النشرة كاملة ومعلومات الاكتتاب، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني https://masareducation.com/IPO أو www.cma.org.sa.

