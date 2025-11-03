الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن شركة المسار الشامل للتعليم ("الشركة" أو مع شركاتها التابعة "المجموعة")، الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن النطاق السعري وتبدأ اليوم فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة في الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 18.50 ريال سعودي و 19.50 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري")، وبذلك يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 568 مليون ريال سعودي و599 مليون ريال سعودي. ويُشير النطاق السعري للطرح إلى أنّ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 1,894 مليون ريال سعودي و 1,997 مليون ريال سعودي. وبدأت فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الموافق 2 نوفمبر 2025م وتنتهي في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم 6 نوفمبر 2025م. وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر. أما فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد، ستكون لمدة ثلاثة أيام، تبدأ في 18 نوفمبر 2025م وتنتهي في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم 20 نوفمبر 2025م.

تفاصيل عملية الاكتتاب

يتكوّن الطرح من 30,720,400 سهم عادي، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم عشرة (10) ريالات سعودية، وتمثل (30%) من رأس مال الشركة. سيتم تخصيص جميع أسهم الطرح للفئات المشاركة بشكل مبدئي. وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، سيتم تخصيص تسعة ملايين ومائتان وستة عشر ألف ومائة وعشرون (9,216,120) سهم لفئة المكتتبين الأفراد لتمثل ما نسبته (30%)من إجمالي عدد أسهم الطرح، بينما سيتم تخصيص واحد وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة ألاف ومائتين و ثمانون (21,504,280) سهم عادي لتمثل ما نسبته (70%) من أسهم الطرح للفئات المشاركة.

عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية (ويشار إليه بـ"المستشار المالي") لها فيما يتعلق بالطرح كما تم تعيين شركة الأهلي المالية والمجموعة المالية هيرميس السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات.

ويقتصر الاكتتاب على الشريحتين التاليتين:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار، والشركات، والمستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements). ويمكن للفئات المشاركة المسجلة في المملكة الحصول على نموذج طلب المشاركة من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء فترة بناء سجل الأوامر. ويحق للفئات المشاركة غير المسجلة في المملكة تقديم طلب المشاركة عبر البريد الإلكتروني. ويجب ألا يقل عدد أسهم الطرح التي تكتتب فيها الفئات المشاركة عن مائة ألف (100,000) سهم، ولا يزيد عن خمسة ملايين ومائة وعشرون ألفاً وخمسة وستون (5,120,065) سهم. كما ستحدد الشركة التخصيص النهائي لأسهم الطرح بالتشاور مع مديري سجل الاكتتاب بناءً على الطلب وظروف السوق.

تبدأ فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم 2 نوفمبر 2025م وتنتهي في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم 6 نوفمبر 2025م. يحق للفئات المشاركة الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال مديري سجل الاكتتاب خلال عملية بناء سجل الأوامر، والتي ستتم قبل طرح الأسهم لشريحة المكتتبين الأفراد.

تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد في 18 نوفمبر 2025م وتنتهي في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم 20 نوفمبر 2025م. ويمكن للأفراد الراغبين بالاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلباتهم من خلال تعبئة نموذج طلب الاكتتاب وفقاً للتعليمات المقدمة من الجهات المستلمة. كما يمكن للمكتتبين الذين سبق أن اشتركوا في الاكتتابات التقديم عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة، شريطة ألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بهم، وأن يكون لديهم محفظة استثمارية نشطة لدى شركة وساطة مرخصة. ويجب أن يمتلك جميع المكتتبين الأفراد محفظة استثمارية نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها؛ وفي حال عدم توفر ذلك، يُعد الاكتتاب لاغياً. سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه 26 نوفمبر 2025م؛ وسيتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة، إن وجدت، في موعد أقصاه 2 ديسمبر 2025م.

سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال إجراءات الطرح والإدراج لدى كلٍّ من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

وسيتم دفع صافي متحصلات الطرح ("صافي متحصلات الطرح") مباشرةً إلى شركة أمانات القابضة للتعليم والرعاية الخاصة المحدودة، بصفتها المساهم البائع، ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصلات الطرح.

الجدول الزمني للطرح العام الأولي

الإعلان عن النطاق السعري وبدء بناء سجل الأوامر 11/05/1447ه (2/11/2025) انتهاء فترة بناء سجل الأوامر 15/05/1447 ه (6/11/2025) و تنتهي في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية بدء فترة الاكتتاب للأفراد 27/05/1447 ه (18/11/2025) وحتى تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم 29/05/1447 ه (20/11/2025) الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه 05 /06/1447 ه (26/11/2025) رد مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وُجدت) في موعد أقصاه 11/06/1447 ه (2/12/2025) بدء تداول الأسهم في تداول السعودية (مشروط) من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء تداول الأسهم على الموقع الإلكتروني لتداول السعودية (www.saudiexchange.sa)

للاطلاع على النشرة كاملة ومعلومات الاكتتاب، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني https://masareducation.com/IPO أو www.cma.org.sa.

الجهات المستلمة لشريحة المكتتبين الأفراد شركة الأهلي المالية

المجموعة المالية هيرميس السعودية

شركة الرياض المالية

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

شركة الجزيرة كابيتال

شركة يقين كابيتال

شركة البلاد المالية

شركة العربي المالية

شركة دراية المالية

شركة الراجحي المالية

شركة الاستثمار كابيتال

شركة الإنماء للاستثمار

شركة الأول للاستثمار

شركة الخبير المالية

شركة سهم كابيتال المالية

شركة جي آي بي كابيتال

شركة مشاركة المالية

شركة عوائد الأصول المالية

إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد أي ادعاء باكتمالها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتُخلي كل من الشركة والمستشار المالي، وكل تابعيهم والمستشارون الآخرون مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء في هذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال بمثابة التزام أو تعهد من جانب الشركة أو المستشار المالي أو مالك رأس المال في الاستمرار في عملية الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها. لم يتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة بعد. ولا تُفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الاستثمارية أو الضريبية.

قد تكون عملية الطرح وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المرتبطة بعملية الطرح محظورة بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مُشار إليها في هذا الإعلان أن يحيطوا أنفسهم علماً بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. ولا يجوز نشر هذا الإعلان أو توزيعه، بشكل مباشر أو غير مباشر، خارج المملكة العربية السعودية.

هذا الإعلان لا يشكّل عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة أو إليها. ولا يجوز طرح أو بيع أسهم الطرح في الولايات المتحدة ما لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، أو تم طرحها في معاملة معفاة من متطلبات التسجيل الواردة في قانون الأوراق المالية أو غير خاضعة لها؛ علماً أن الشركة لم تُسجِّل ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين أي ولاية في الولايات المتحدة، ولا تعتزم إجراء طرح عام لأي أوراق مالية في الولايات المتحدة. ولا يجوز توزيع أو إعادة توجيه أو إرسال نسخ من هذا الإعلان، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة أو إليها.

لا يتضمن هذا الإعلان، ولا يُشكل عرضاً أو دعوةً لشراء أسهم الطرح لأي شخص خارج المملكة العربية السعودية، أو لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان، أو في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا الطرح أو الدعوة غير نظامية. لم ولن يتم تسجيل وطرح وبيع أسهم الطرح بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. ولن يكون هناك طرح عام لأسهم الطرح في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علمًا بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات مُلزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي طرح أو التزام أيًا كان في أي دولة، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وسوف تتوافر نسخ من نشرة الإصدار عقب نشرها على موقع الشركة الإلكتروني https://masareducation.com/IPO

https://masareducation.com/IPO)) ، أو الموقع الإلكتروني لتداول السعودية (www.saudiexchange.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي [http://www.snbcapital.com)]www.snbcapital.com)).

لا يمثل هذا الإعلان مستند طرح تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه مستند طرح. ولا تتحمل الهيئة ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تعد "إفادات مستقبلية" أو قد تعتبر كذلك. ويمكن معرفتها من خلال استخدام المصطلحات المستقبلية، بما في ذلك "نهدف"، "نتوقع"، "نعتقد"، "يمكن"، "نعتبر"، "قد"، "نقدر"، "نتنبأ"، "نعتزم"، "يجب"، "محتمل"، "نخطط"، "توقع"، "نسعى"، "يجب"، "سوف"، أو صيغها السلبية أو غيرها من المصطلحات المماثلة، أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث المستقبلية أو النوايا. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أُعدت خلالها. وإن كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم ينفون صراحة أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أو تعديل أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو مستجدات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن عملية الطرح سوف تحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك الاستثمارية إلى نية الشركة فيما يتعلق بعملية الطرح. لا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن عملية الطرح ولا أي وثيقة أو تعهد بأي حال من الأحوال. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل.

ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص مرخص له متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات.

يعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يُعتبر أي شخص آخر عميلاً له فيما يتصل بعملية الطرح ولن يتحمل المسؤولية تجاه أي شخص غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بعلمية الطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

أَعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل المستشار المالي أو أي من تابعيه أو أي من مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو مستشاريه أو وكلائه أية مسؤولية على الإطلاق بشأن المعلومات الواردة فيه، كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفهية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بعملية الطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من تابعيه، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناء عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو أي من تابعيه الذين يعملون بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من تابعيه الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من تابعيه الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشار المالي الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يترتب عليه بموجب أي التزام قانوني أو نظامي معمول به في هذا الصدد.

