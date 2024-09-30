الإمارات العربية المتحدة، دبي: وقعت شركة الفردان للصرافة مذكرة تفاهم مع دبي للتأمين، بوصفها عضو ومدير المجمع التأميني للتأمين ضد التعطل عن العمل، تتيح للعملاء المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتحصيل مطالبات التأمين الخاصة بهم بسهولة عبر أكثر من 87 فرعاً للفردان للصرافة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه الشراكة، تصبح الفردان للصرافة أول شركة صرافة في الإمارات العربية المتحدة تقدّم خيار سداد مطالبات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعملاء.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، وعبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين ورئيس مجلس إدارة المجمع التأميني. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توفير الدعم للأشخاص في أوقات الحاجة من خلال إمكانية الوصول بسهولة إلى سداد مطالبات التأمين، الأمر الذي يعكس الالتزام المشترك للطرفين بضمان الراحة والرعاية لعملائهما.

وكجزء من هذا التعاون، يمكن للمواطنين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذين يحملون تأشيرة إماراتية سارية أو بطاقة هوية إماراتية سارية تلقي مدفوعات التأمين ضد التعطل عن العمل من أي فرع من فروع شركة الفردان للصرافة على مستوى الدولة. وباستخدام أنظمة التحقق الفوري، يمكن للعملاء تحصيل أموالهم في نفس اليوم، مما يضمن عملية صرف مبسطة.

يهدف برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل لتوفير الدعم المالي للموظفين المسجلين لمدة 12 شهراً على الأقل بدون انقطاع، والذين فقدوا وظائفهم بشكل غير متوقع.

وفي هذا الخصوص، أكد حسن الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، على أهمية هذه الشراكة، بقوله: "يسلط هذا التعاون الذي أطلقناه مع شركة دبي للتأمين ممثلة المجمع التأميني الضوء على التزامنا بدمج أفراد المجتمع في النظام المالي وتوفير الدعم اللازم لهم. تضمن لنا مذكرة التفاهم هذه توسيع نطاق عملنا لنكون جزءاً أساسياً من برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل الذي تقدمه شركة دبي للتأمين. وبفضل شبكتنا الواسعة من الفروع، نضمن سهولة وصول العملاء لتلقي مدفوعات التأمين الخاصة بهم بكل راحة وانسيبابية ".

من جانبه، أكد عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين ورئيس مجلس إدارة المجمع التأميني، أهمية هذه الشراكة بقوله: "يسعدنا هذا التعاون مع شركة الفردان للصرافة بالنيابة عن المجمع التأميني، والذي سيوفر قنوات سداد موسعة لمطالبات التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال شبكة فروع الفردان للصرافة، وبما يُلبي توقعات المشتركين في التأمين ضد التعطل عن العمل من حيثُ سهولة الحصول على التعويضات، ويعكس التزام المُجمّع التأميني بتوفير أعلى معايير الجودة للخدمات وبما يتواءَم مع توجهات حكومة الدولة"

وبالاعتماد على الشبكة الواسعة لفروع الفردان للصرافة، وخدمات التأمين الشاملة التي تقدمها شركة دبي للتأمين، فإن هذه الاتفاقية تضمن الفائدة للجانبين مع تعزيز المرونة المالية للعملاء.

نبذة عن الفردان للصرافة

الفردان للصرافة هي عضو في مجموعة الفردان، الشركة العائلية الرائدة في المنطقة والتي تمتلك إرثاً يمتد منذ عام 1954. انطلقت علامة الفردان من تقاليد الملاحة البحرية وتجارة اللؤلؤ لتصل إلى عالم التجارة، حيث تقوم على أساس متين من الأمن والموثوقية. ومن خلال الاستفادة من المصالح التجارية المتنوعة للمجموعة والعمليات الناجحة في مجال العقارات والمجوهرات الراقية والخدمات المالية، تتمتع الفردان للصرافة بانتشار عالمي يعتمد على الثقة والمصداقية.

تأسست شركة الفردان للصرافة عام 1971، وقد حظيت بفرصة فريدة للمساهمة بدور بارز في دعم المجتمعات التي ساعدت في بناء الدولة، من خلال المساهمة في تحقيق الأحلام - سواء هنا أو في مختلف الدول التي تنتمي إليها.، نحن فخورون للغاية بخدمة المجتمع العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شبكتنا القوية التي تضم أكثر من 87 فرعاً في جميع أنحاء الإمارات. وبفضل روابطنا وعلاقاتنا المتينة مع أكثر من 150 مؤسسة تشمل البنوك العالمية والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المالية، فإننا الخيار الأمثل للمعاملات المالية الآمنة القائمة على الثقة.

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نبذة عن دبي للتأمين

تأسست شركة دبي للتأمين (DIN) على يد صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ راشد آل مكتوم كأول شركة محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين، قدمت شركة دبي للتأمين دائمًا خدمة ممتازة لعملائها. وقد حدث التحول الرئيسي عندما تم انتخاب مجلس إدارة جديد ونشط واستباقي في أوائل عام 2006. وقد نجح مجلس إدارة شركة دبي للتأمين الجديد مع فريق الإدارة الجديد في مضاعفة إيراداتها وربحيتها وعروض العملاء مع الحفاظ على نفس القيم الفريدة التي حرص المؤسسون على تأسيسها. وتقديرًا لأدائها وتوقعاتها، منحت شركة إيه إم بيست تصنيف القوة المالية "A (ممتاز)" ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفًا ماليًا "A".

نتيجة أداء الشركة القوي وآلية عملها الممنهجة، تمّ تكليفها من قبل السادة وزارة الموارد البشرية والتوطين بإدارة المجمع التأميني للتأمين ضد التعطل عن العمل عند تأسيسه، بالإاضةف إلى إدارة المجمع التأميني لبرنامج حماية العمال، وكذلك تفتخر شركة دبي للتأمين بشراكتها مع شركات إعادة التأمين الدولية الرائدة لتقديم الحلول اللازمة لعملائنا لجميع احتياجاتهم التقليدية وغير التقليدية لإدارة المخاطر.

على مدار السنوات الماضية، شهدت شركة دبي للتأمين نموًا ثابتًا، في الأرباح وكذلك أقساط التأمين. ما نفخر به أكثر هو مساهماتنا في المجتمع والعمل بشكل وثيق مع الكيانات الحكومية لضمان حصول المجتمع الذي يعيش هنا أو يزورها على التأمين اللازم لحمايته وجعل المجتمع يعمل بسلام.

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