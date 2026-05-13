شهدت المبيعات أرقاماً قياسية بلغت 250 مليون درهم للفلل خلال أسبوع واحد وهو مؤشر على تنامي الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة رغم الأحداث الإقليمية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العين" لإدارة الأصول، الشركة الرائدة في إدارة الأصول والتي تتخذ من أبوظبي مقراً، عن بدء أعمال البناء في مشروع "فورسيزونز برايفت ريزيدنسز أبوظبي" على شاطئ السعديات، الذي يمثل تجربة سكنية فاخرة استثنائية على الواجهة البحرية.

ويقدم المشروع مجتمعاً سكنياً فريداً حيث يأتي مسوراً بشكل أنيق ويجمع بين التصميم المعماري الرائد وأنماط حياة مبتكرة وفريدة، مع الخدمات الراقية التي تشتهر بها علامة "فورسيزونز"، في بيئة طبيعية خلابة على الشاطئ.

وشهدت مراسم إطلاق المشروع حضور كبار المسؤولين والشركاء الرئيسيين، بما في ذلك ممثلون عن "العين" لإدارة الأصول و "فورسيزونز" و"كيلا ديزاين" و"ميراج للترفيه والتطوير".

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول عام 2029، ويضم 116 وحدة سكنية تشمل فلل فاخرة ومنازل كبيرة تتسم بالفخامة على الواجهة البحرية إضافة إلى أجنحة وبنتهاوس، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، ومجموعة كاملة من الخدمات والمرافق المصممة خصيصاً للسكان.

وأثبت المشروع جاذبيته العالية لدى الراغبين في السكن الفاخر، حيث سجلت مبيعات الفلل الجديدة 250 مليون درهم خلال أسبوع واحد، مؤكداً بذلك استمرار الإقبال المتزايد على العقارات الراقية في أبوظبي.

وسجل المشروع أسعارا قياسية، تجاوز فيها سعر المتر المربع 14 ألف درهم، مما يعكس مكانته المرموقة ويضع معايير جديدة تحدد مستوى الفخامة للسكن على الواجهة البحرية في العاصمة.

ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي على جزيرة السعديات، مما يمنح السكان تجربة سكنية حصرية تتميز بالخصوصية والراحة والتميز، ويقربهم من الوجهات الحيوية مثل الحي الثقافي ونادي جولف السعديات، إضافة إلى قربه من سوق أبوظبي العالمي ومطار زايد الدولي.

وبهذه المناسبة، قال خالد الخوري، المدير التنفيذي لـ "العين" لإدارة الأصول : "يُشكل بدء أعمال البناء في مشروع "فورسيزونز برايفت ريزيدنسز" خطوة مهمة نحو توفير أحد أرقى المجتمعات السكنية الفاخرة على الواجهة البحرية في المنطقة. صُمم المشروع خصيصًا ليلبي تطلعات العملاء ذوي الذوق الرفيع، ويجمع بين التصميم المعماري الرائد وأساليب حياة مبتكرة وفريدة، مع الخدمات الراقية التي تقدمها علامة "فورسيزونز". ويتيح المشروع تجربة سكنية استثنائية تعكس التزامنا المستمر بتوفير فلل ومنازل فاخرة ترتقي بمعايير الجودة والتصميم والقيمة طويلة الأمد."

ويؤكد هذا الإنجاز التزام "العين" لإدارة الأصول الراسخ بالتميز في تنفيذ الأعمال، وإقامة شراكات استراتيجية قوية، مع ضمان تسليم مشاريع عالية الجودة ضمن الجداول الزمنية المحددة.

نبذة حول "العين" لإدارة الأصول :

"العين" لإدارة الأصول هي مجموعة استثمارية متنوعة تنشط في مجالات إدارة رؤوس الأموال، والعقارات، والضيافة، والتعليم. تأسست في عام 1996، وتسعى إلى دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات التي تعمل فيها من خلال استثمارات مستدامة تراعي الثقافة المحلية.

يقع المقر الرئيسي لـ"العين" لإدارة الأصول في أبوظبي، وتقدم مشاريع وشراكات تهدف إلى تحقيق قيمة طويلة الأمد وتعزيز جودة الحياة في المنطقة. مع التزامها بقيم النزاهة والابتكار والتميز في الأداء، تخلق "العين" لإدارة الأصول أثراً مالياً واجتماعياً دائماً لشركائها ومستثمريها والمجتمعات التي تقدم خدماتها فيها.

نبذة عن فورسيزونز

افتتحت فورسيزونز أول فندق لها عام 1961، ومنذ ذلك الحين أصبحت علامة رائدة عالمياً في مجال الضيافة الفاخرة والمجمعات السكنية الفخمة، مع التركيز على تقديم تجارب خدمة أصيلة ومتميزة لا تضاهى.

تدير فورسيزونز حالياً 136 فندقاً ومنتجعاً و61 مجمعاً سكنياً في مراكز المدن الكبرى والمناطق السياحية حول العالم، موزعة على 47 دولة. وتسعى الشركة باستمرار إلى التوسع، مع وجود أكثر من 60 مشروعاً قيد التخطيط أو التطوير، مع التركيز على تقديم تجربة استثنائية للضيوف.

إلى جانب فنادقها ومنتجعاتها، تقدم فورسيزونز تجارب متنوعة تشمل أكثر من 600 مطعم وبار حول العالم، وتجربة الطائرة الخاصة لفورسيزونز، بالإضافة إلى اليخوت الفاخرة الخاصة بالشركة، لتلبية مختلف احتياجات الضيوف الباحثين عن الرفاهية.

تحتل فورسيزونز باستمرار مراكز متقدمة بين أفضل الفنادق والمنتجعات والمطاعم والبارات عالمياً، وتعتبر من أرقى العلامات التجارية في مجال الضيافة الفاخرة وفق استطلاعات القراء، وتقييمات المسافرين، والجوائز والتكريمات المتخصصة في قطاع الضيافة.

