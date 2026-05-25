مصر، أعلنت شركة "العربية مصر" عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين الإسكندرية وعمان ابتداءً من 15 يونيو 2026.

وستنطلق الرحلات الجديدة بين مطار برج العرب الدولي ومطار مدينة عمان بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، مما يوفر للمسافرين خيارات مريحة وبأسعار معقولة للسفر بين مصر والأردن.

جدول الرحلات من وإلى عمان، اعتباراً من 15 يونيو 2026 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسعدنا إطلاق خدمتنا الجديدة المباشرة بين الإسكندرية وعمان كجزء من شبكة وجهات الشركة المتنامية انطلاقاً من مصر. وتعكس هذه الخطوة التزامنا في تعزيز التواصل الثقافي والتجاري بين البلدين إلى جانب تقديم تجربة سفر مميزة وذات قيمة لعملائنا".

تواصل "العربية مصر" خدمة عملاءها من خلال شبكة وجهاتها المتنامية انطلاقا من مراكز عملياتها في القاهرة والاسكندرية. وبعد اضافة الرحلات الجديدة إلى عمان، تسير الناقلة رحلاتها إلى وجهات مختلفة تشمل ميلان بيرغامو، وأبها، والدمام، والقصيم، وجيزان، وحائل، وجدة، والرياض، وتبوك، والطائف، والكويت، ومسقط، وإسطنبول (صبيحة).

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات الإيرباص A320 وA321 neo-LR، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم. وتوفر الشركة تجربة سفر متميزة مع خدمة "SkyTime" وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة وبأسعار مدروسة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الإسكندرية وعمان عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

