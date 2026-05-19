أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت "الظاهرة"، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الأعمال الزراعية المستدامة والسلع الغذائية الأساسية وإنتاج الأعلاف، والتي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مستشفى أبوظبي للخيول والإبل (أديك)، أول مستشفى مرجعي في العالم متخصص في رعاية الخيول والإبل، وذلك لإطلاق شراكة استراتيجية تركّز على حلول الأعلاف والتغذية لمنظومة الخيول والإبل. حيث يعزّز هذا التعاون التكامل بين الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ويُسهم في دعم أجندة الإمارة الأشمل في مجالَي الاقتصاد والابتكار.

بموجب مذكرة التفاهم، تعتزم "الظاهرة" أن تكون المورّد الرئيسي لمنتجات الأعلاف لمستشفى "أديك"، فيما تستكشف المؤسستان آفاقاً أوسع للتعاون تشمل تطوير الأسواق، وإشراك العملاء، والبحث والتطوير. وتهدف الشراكة إلى دعم أعلى معايير التغذية والأداء والرعاية للحيوانات، وتعزيز التعاون ضمن المنظومة المحلية من خلال الاستفادة من خبرة "الظاهرة" في مجال الأعلاف، وقدرات "أديك" البيطرية ذات المستوى العالمي.

وتستند عمليات الأعلاف في "الظاهرة" إلى منصة عالمية متكاملة، تُوفّر نحو 2.5 مليون طن من الأعلاف سنوياً عبر إحدى أوسع الشبكات في العالم، التي تضم شركاء استراتيجيين ومنشآت معالجة. ويُسهم هذا النطاق الواسع وتنوّع المصادر في ضمان جودة ثابتة وموثوقية في الإمداد، إلى جانب تطوير منتجات تُلبّي متطلبات التغذية الحيوانية المتخصصة.

وقد جرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات "اصنع في الإمارات" التي عُقدت مؤخراً، لتُمثّل بداية تعاون طويل الأمد يُركّز على تطوير المنتجات والابتكار في قطاع الخيول والإبل.

وفي هذا السياق، قال وسام عباس، العضو المنتدب لشركة "الظاهرة" في دول مجلس التعاون الخليجي: "تعكس هذه الشراكة تركيز "الظاهرة" الاستراتيجي على حلول الأعلاف المتخصصة عالية الجودة، وتتوافق مع توجّهنا المتنامي نحو قطاع أعلاف الخيول والإبل في دولة الإمارات. ويُتيح لنا العمل مع مركز للتميّز مثل "أديك" تطوير منتجاتنا، وتبادل المعرفة، ودعم تنوع المنتجات، إلى جانب ترسيخ التميّز على المدى الطويل في تغذية الخيول والإبل"

ومن جانبه، قال ألفا كينيدي، الرئيس التنفيذي لمستشفى أبوظبي للخيول والإبل: "يُمثّل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين الرعاية البيطرية المتقدمة والتغذية عالية الجودة. واستناداً إلى حجم "الظاهرة" وخبرتها في مجال الأعلاف، ستُمكّن هذه الشراكة عملاءنا من الحصول على خيول وإبل تتمتّع بصحة أفضل وأداء أعلى في مختلف أنحاء دولة الإمارات".

نبذة عن مستشفى أبوظبي للخيول والإبل (أديك)

يُعدّ مستشفى أبوظبي للخيول والإبل (أديك) أول مستشفى مرجعي في العالم متخصص في رعاية الخيول والإبل معاً. ويقع المستشفى في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويُقدّم رعاية بيطرية متقدمة من خلال مرافق مستشفى متطورة وخدمات إسعافية متكاملة. ومن خلال الجمع بين العلاج السريري المتخصص، والتشخيص، والرعاية الميدانية، يضطلع «أديك» بدور ريادي في الارتقاء بصحة الحيوان وأدائه ورعايته، ممّا يُعزّز مكانته مركزاً إقليمياً للتميّز البيطري في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع.

نبذة عن الظاهرة

تُعدّ "الظاهرة" شركة رائدة عالمياً في مجال الزراعة الحديثة، وتعمل على تطوير منظومة زراعية مستدامة وواسعة النطاق ومدعومة بالتقنيات الرقمية في مختلف القارات. وانطلاقاً من مبدأ تحقيق إنتاج أكبر بموارد أقل، تتخصّص «الظاهرة» في زراعة وإنتاج وتجارة ما يقارب 3 ملايين طن من السلع الغذائية الأساسية، وما يصل إلى 3 ملايين طن من الأعلاف الحيوانية. وتخدم الشركة قاعدة عملاء واسعة تمتد من المؤسسات التجارية إلى الجهات الحكومية، ولها حضور جغرافي واسع يشمل عملياتها في 15 دولة، وتلبيتها لاحتياجات أكثر من 40 سوقاً، مع موقع ريادي في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

