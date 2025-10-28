دبي, الامارات العربية المتحدة: تستعد الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد)، المزود الرائد لحلول الدفع الإلكتروني في العراق، لتمثيل قطاع التكنولوجيا المالية العراقي المتطور في مؤتمر Money 20/20 USA 2025، الحدث الأهم عالمياً في مجالات المدفوعات والمصارف والابتكار المالي، والمقرر انعقاده في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2025.

وبصفتها راعياً رسمياً للمؤتمر، تجسّد الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) لحظة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي للعراق، مبرزةً كيف تحوّل من اقتصاد نقدي إلى نموذج عالمي في الابتكار والشمول المالي والتقنية الآمنة.

وقال علي منعم، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد):

"وُلدت كي كارد من قناعة راسخة بأن العراق قادر على أن يكون مصدراً للابتكار، لا مجرد مستفيد منه. مشاركتنا في مؤتمر Money 20/20 ليست مجرد حضور رمزي، بل فرصة لسرد قصة نجاح عراقية حقيقية غيّرت حياة ملايين الأشخاص من خلال التكنولوجيا المالية الآمنة وسهلة الوصول."

وخلال المؤتمر، ستعرض كي كارد أحدث حلولها في أنظمة الدفع البيومترية الذكية والبنى التحتية للمدفوعات الرقمية، إلى جانب مبادرات الشمول المالي التي مكّنت أكثر من 19 مليون مستخدم و50 ألف تاجر في جميع أنحاء العراق من الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة. وتؤكد هذه الخطوات التزام الشركة ببناء عراق متصل رقمياً، تُتاح فيه الثقة والشفافية لكل فرد في المجتمع.

وأضاف أحمد كاظم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد):

"نحن نبني نمونا على البساطة والثقة وسهولة الوصول. كل ابتكار نطوّره يبدأ من احتياجات الناس – من المتقاعدين إلى الطلاب – وهذا النهج الإنساني أولاً هو ما يجعلنا اليوم نشارك تجربتنا مع العالم كقصة نجاح من العراق."

ويُعد مؤتمر Money 20/20 USA ملتقىً لأكثر من 10,000 من قادة القطاع المالي والمستثمرين والمنظمين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، حيث يتم خلاله رسم ملامح مستقبل المدفوعات والمصارف والتجارة الرقمية. ومن خلال مشاركتها، تسلط كي كارد الضوء على بروز العراق كمركز إقليمي واعد للتكنولوجيا المالية، وتؤكد أن الجمع بين الخبرة المحلية والمعايير العالمية هو الطريق نحو الابتكار المستدام.

وقال حسن عبد الهادي، الرئيس التنفيذي للابتكار في الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد):

"الابتكار في كي كارد ليس قسماً داخل الشركة، بل هو جوهر هويتنا. من تطوير البطاقات البيومترية إلى بناء أنظمة دفع متكاملة، هدفنا أن نحمل الإبداع العراقي إلى ما وراء الحدود – لنثبت أن الحلول التي تولد في بغداد قادرة على المنافسة عالمياً."

ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) التزامها بتوسيع الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات إلى قطاع التكنولوجيا المالية في العراق، وترسيخ رسالتها بأن التقدم والابتكار والتمكين المالي يمكن أن تنطلق من أي مكان – حتى من قلب بغداد.

من العراق إلى العالم – كي كارد تجسّد قصة وطن يتحول إلى رمز عالمي للابتكار المالي.

