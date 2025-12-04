تهدف الاتفاقية لتأسيس برنامج استثماري مشترك للاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية في السوق البحريني

المنامة، مملكة البحرين: على هامش الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد اليوم برئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين. أعلنت الشركة السعودية البحرينية للاستثمار (SBIC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، توقيع اتفاقية بهدف توسيع فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين. وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة في البحرين, وتخضع الاتفاقية الموقعة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك استكمال دراسات الجدوى اللازمة.

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس برنامج استثماري مشترك يركز على الفرص التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتلبية الطلب المتنامي على السلع والخدمات في كلا السوقين السعودية والبحرينية، بما يشمل الاستثمار في شركات قائمة ذات إمكانات توسع عالية، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة.

وتشمل فرص الاستثمار المشترك عدد من القطاعات الاستراتيجية في مملكة البحرين؛ بما في ذلك تقنية المعلومات والإعلام والاتصالات، والخدمات المالية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، ومواد البناء المتطورة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات الجوية، والقطاع العقاري.

وتنسجم الاتفاقية مع استراتيجية الشركة السعودية البحرينية للاستثمار الهادفة إلى استكشاف الفرص وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد بهدف المساهمة في تحقيق عوائد مستدامة وإحداث تأثير تنموي في كلا السوقين البحرينية والسعودية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى دفع التحول الاقتصادي في المملكة والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الإقليمي والعالمي. كما تتماشى مع جهود ممتلكات المتواصلة نحو بناء وتعزيز الشراكات لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الأثر المحلي وتوفير فرص العمل.

الجدير بالذكر بأن الشركة السعودية البحرينية للاستثمار كانت قد تأسست في عام 2022، ضمن استراتيجية الاستثمار الإقليمي لصندوق الاستثمارات العامة، وافتتحت مكتباً لها في العاصمة البحرينية المنامة، وتعمل الشركة ضمن أهدافها على تمكين القطاع الخاص من التوسع الاستثماري في كلا السوقين، حيث يعد توقيع هذه الاتفاقية امتدادًا لتوقيع صندوق الاستثمارات العامة وشركة ممتلكات البحرين القابضة مذكرة تفاهم في مارس من عام 2024، لتوسيع فرص التعاون بين الجانبين.

عن ممتلكات:

شركة ممتلكات البحرين القابضة هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وهي مُكَلَفَة بتنمية ثروة البحرين من خلال تحقيق استثمارات استراتيجية طويلة المدى وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة، وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 50 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.

