الرياض، المملكة العربية السعودية، تعمل شركة السويدي إليكتريك لمشروعات نظم القوى حاليًا على تنفيذ محفظة تضم ست محطات لتحويل الجهد العالي للطاقة في مختلف مناطق المملكة، بجهود تتراوح بين 110 و115 كيلو فولت، وذلك في إطار التزامها المتواصل بدعم وتعزيز قطاع نقل وتحويل الطاقة في المملكة العربية السعودية.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، إلى جانب شركاء عالميين رائدين في تصنيع المعدات الكهربائية، مثل شركتي هيتاشي للطاقة وسيمنس للطاقة، بما يعكس قوة الشراكات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الشركة في تنفيذ مشاريعها.

وتسهم هذه المشاريع في تعزيز موثوقية وكفاءة شبكات الكهرباء، ودعم استمرارية الإمدادات الكهربائية، بما يلبي احتياجات النمو المتزايد على الطاقة في مختلف مناطق المملكة.

وتعكس هذه المشاريع انتشارًا جغرافيًا واسعًا يغطي عددًا من أبرز المناطق الحيوية في المملكة، بما يعزز مكانة شركة السويدي إليكتريك لمشروعات نظم القوى كشريك استراتيجي موثوق في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وداعم رئيسي لتوسّع وتحديث الشبكة الكهربائية على مستوى المملكة.

وتتوزع مواقع هذه المحطات بين المنطقة الغربية، من خلال محطات "جوهرة العروس" و"نقوى"، و"محطة الرياض"، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية في الدمام، التي تضم محطات "الناصرية" و"الخليج-2" و"الفيحاء"، بما يعكس حضورًا متوازنًا يدعم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف أنحاء المملكة.

وتجمع شركة السويدي إليكتريك لمشروعات نظم القوى بين الشراكات التقنية العالمية والقدرات التنفيذية المتقدمة، بما يمكّنها من تسليم مشاريع بنية تحتية معقدة بكفاءة عالية وفق أعلى معايير الجودة. تندرج هذه المشاريع ضمن نموذج متكامل يشمل التصميم الهندسي، والمشتريات والتوريد، إلى جانب تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية والكهروميكانيكية، والربط مع الشبكة الوطنية، وصولًا إلى مراحل الاختبارات والتشغيل التجريبي.

وأشار المهندس هشام حجازي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك لمشروعات نظم القوى: "تمثّل المحطات الجاري تنفيذها جزءًا من الزخم الاستثماري المتواصل في تطوير البنية التحتية لمنظومة الكهرباء في المملكة، ودعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز موثوقية ومرونة قطاع الطاقة على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تسهم هذه المحطات في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ومواكبة التوسع العمراني والصناعي، بما يعزز استقرار واستدامة منظومة الطاقة."

وأضاف:"نعمل وفق نموذج تشغيلي متكامل لتنفيذ المشاريع الكبرى بنظام تسليم المفتاح، بما يعكس قدرتنا على تقديم حلول شاملة عبر مختلف مراحل المشروع، ويعزز مكانتنا كشريك موثوق ولاعب رئيسي في قطاع الطاقة."

وتعتمد محطات تحويل الطاقة، في تصميمها وتنفيذها وتشغيلها، على أحدث التقنيات العالمية، بما في ذلك المفاتيح المعزولة بالغاز (GIS) ومحولات الطاقة ذات السعات العالية، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية التشغيلية.

ويُذكر أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع توسعة محطة رابغ 1، والذي يأتي ضمن اتفاقية موقعة بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية لشراء الطاقة . (SPPC) ويشمل نطاق الأعمال تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب والتشغيل التجريبي، إلى جانب إجراء اختبارات الأداء والتحقق من كفاءة تشغيل المحطة بشكل كامل، بما في ذلك الأنظمة المساندة، والأعمال الكهربائية، وأنظمة القياس والتحكم، إضافةً إلى الأعمال المدنية والبحرية.

